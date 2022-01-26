Минцифры включило «Госуслуги» и «ВКонтакте» в список социально значимых ресурсов

Комиссия Минцифры включила «Госуслуги» и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых ресурсов во исполнение закона «О доступном интернете». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

В социальной сети подтвердили данную информацию и заявили, что это решение стало «важным шагом для развития интернета и цифровизации».

С 1 декабря в России вступили в силу поправки о бесплатном «социальном интернете». Зайти на некоторые сайты госорганов теперь можно даже при отсутствии средств на счете. Правительство РФ ранее утвердило список ресурсов, которые попадают под действие закона. Они должны быть созданными россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории страны, и размещаться в зонах .ru, .рф, .su или .дети, не менее половины их аудитории должно находиться на территории России.

В перечень бесплатных вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины — всего 371 ресурс.