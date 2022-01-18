Пользователям Windows пришлось вручную установить срочные обновления

Американская корпорация Microsoft выпустила несколько срочных обновлений для операционных систем Windows 10 и 11. Как сообщает Wccftech, таким образом компания нашла способ исправить многочисленные проблемы, возникшие у пользователей из-за предыдущего апдейта.

Microsoft выпустила внеочередную серию обновлений для разных версий Windows 10 и Windows 11. Апдейты не будут распространяться автоматически, их необходимо вручную установить через «Центр обновлений Windows».

Владельцы компьютеров с ОС от Microsoft рассказали, что апдейт решает в том числе проблему с работой VPN-сервисов. Предыдущая версия Windows препятствовала работе этих сервисов. Также пострадавшие жаловались на проблемы с виртуальными машинами, доменами Windows Server, ошибками при работе со съемными накопителями с файловой системой ReFS.

Ранее сообщалось, что Microsoft обновила индикатор громкости в новой версии Windows 11. Этот элемент дизайна изменили впервые за 10 лет.