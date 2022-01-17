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Раскрыты доходы Meta и Google в России

Суд подсчитал годовой доход Meta и Google в РФ и назвал размер оборотных штрафов

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Многомиллиардные оборотные штрафы, которые российский суд наложил на Meta и Google, составили 5% от годового дохода этих американских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тексты судебных решений.

Согласно расчетам инстанции, доход Google за год составил 144,4 млрд руб., а Meta за такой период заработала 39,8 млрд руб. При этом в решениях не говорится, за какой год приведены показатели.

Суд постановил оштрафовать данные компании на 1/20 от совокупного дохода.

Закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязаны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор (РКН) уже обнародовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Ранее сообщалось, что московские суды наложили оборотные штрафы на Google и Meta. Причина — отказ в удалении противоправных материалов. Первому IT-гиганту придется выплатить почти 2 млрд руб., второму — 7,2 млрд руб. РКН предупредил, что если компании продолжат нарушать законы РФ, то их ожидают новые штрафы.

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