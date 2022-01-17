iPhone 14 получит «устаревший» экран

Младшие версии iPhone 14 не получат ProMotion-дисплей, об этом рассказал аналитик Росс Янг. Экраны с адаптивной частотой обновления изображения будут отличительной чертой iPhone 14 Pro и Pro Max.

По словам аналитика, новый поставщик экранов для Apple, китайская компания BOE, будет производить OLED-дисплеи для стандартных моделей iPhone 14. Янг считает, что у компании недостаточно производственных мощностей для производства LTPO экранов для всей линейки iPhone 14.

В настоящее время эксклюзивным поставщиком LTPO-дисплеев для iPhone 13 Pro является Samsung. Ранее сообщалось, что LG также начнет производить LTPO-панели для Apple.

Дисплеи ProMotion доступны в таких продуктах, как iPhone 13 Pro, iPad Pro и недавно выпущенных MacBook Pro.Благодаря технологии адаптивной частоты обновления изображения от 1 до 120 Гц, картинка выглядит более плавной или позволяет сэкономить заряд аккумулятора, например, снизив раскадровку при чтении текста.

Ожидается, что осенью 2022 года Apple представит четыре модели iPhone 14, среди которых 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый iPhone 14 и 14 Pro, а также 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый модели Pro.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в линейке iPhone 14 появится версия с памятью объемом 2 ТБ.