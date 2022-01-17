Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, почему ограбленная вдова Градского не сразу обратилась в полицию 10:59
Звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон умерла от рака 10:53
Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева 10:52
В Колпино задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать 12-летнюю девочку 10:51
Разработанную в МГУ вакцину против COVID-19 протестируют в институте Минобороны 10:51
Роналду показал, как расслабляется в бассейне 10:49
Порошенко попытались задержать правоохранители после приземления в Киеве 10:41
В РПЦ предупредили о мошенничестве от имени митрополита Илариона 10:38
В Москве на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком 10:37
Тарасова прокомментировала падение Валиевой в произвольной программе на ЧЕ 10:28

iPhone 14 получит «устаревший» экран

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Twitter

Младшие версии iPhone 14 не получат ProMotion-дисплей, об этом рассказал аналитик Росс Янг. Экраны с адаптивной частотой обновления изображения будут отличительной чертой iPhone 14 Pro и Pro Max.

По словам аналитика, новый поставщик экранов для Apple, китайская компания BOE, будет производить OLED-дисплеи для стандартных моделей iPhone 14. Янг считает, что у компании недостаточно производственных мощностей для производства LTPO экранов для всей линейки iPhone 14.

В настоящее время эксклюзивным поставщиком LTPO-дисплеев для iPhone 13 Pro является Samsung. Ранее сообщалось, что LG также начнет производить LTPO-панели для Apple.

Дисплеи ProMotion доступны в таких продуктах, как iPhone 13 Pro, iPad Pro и недавно выпущенных MacBook Pro.Благодаря технологии адаптивной частоты обновления изображения от 1 до 120 Гц, картинка выглядит более плавной или позволяет сэкономить заряд аккумулятора, например, снизив раскадровку при чтении текста.

Ожидается, что осенью 2022 года Apple представит четыре модели iPhone 14, среди которых 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый iPhone 14 и 14 Pro, а также 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый модели Pro.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в линейке iPhone 14 появится версия с памятью объемом 2 ТБ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть