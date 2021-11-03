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Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя в соцсети. Об этом сообщила начальник управления информационной политики города Ирина Юхина на странице «ВКонтакте».

«Причина - большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось», — отметила Юхина.

Она добавила, что у Севастополя есть новая страница в Instagram по адресу @sevastopol_gov.

Ранее социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского телеведущего Евгения Попова, впоследствии страница была разблокирована.

До этого Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.

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