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Политика

В МИД РФ прокомментировали удаление «Макса» из Google Play

Захарова назвала «классикой западной цензуры» удаление «Макса» из Google Play
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с ТАСС назвала классикой цензуры Запада удаление мессенджера «Макс» из магазина приложений Google Play.

«Классика западной цензуры», — сказала дипломат.

16 июля приложения VK и национального мессенджера «Макс» стали недоступны для скачивания в магазине Google Play. При этом уже установленные сервисы продолжают работать в обычном режиме без ограничений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании VK.

В компании сообщили, что пользователи Android по-прежнему могут установить приложения через альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие площадки. Обновления также доступны в обычном режиме через эти магазины приложений.

Ранее ️акции VK упали после удаления приложений из Google Play.

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