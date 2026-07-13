VK попал под санкции Евросоюза

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него компанию VK. Об этом сообщил Совет ЕС.
Согласно документу, санкции введены «в связи с ситуацией с правами человека».
Всего под новые ограничительные меры попали 11 физических лиц и пять компаний.
Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе VK, санкции ЕС не повлияют на работу VK и МАХ.
«Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — отметили в пресс-службе.
В конце июня Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие сервисы. Минцифры России уже назвало решение Apple «политически мотивированным» и пожаловалось в ФАС, а в Кремле предложили перейти на Android и «наши системы». Сама соцсеть VK еще утром оставалась доступной для скачивания, однако позже была удалена и она.
На ситуацию уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве решения предложил пользователям отказаться от использования продукции Apple.
Как теперь пользоваться приложениями и как на удаление реагируют власти РФ — в материале «Газеты.Ru».
Ранее эксперт объяснил, почему россияне не могут сменить регион в App Store.