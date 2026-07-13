VK попал под санкции Евросоюза

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него компанию VK. Об этом сообщил Совет ЕС.

Согласно документу, санкции введены «в связи с ситуацией с правами человека».

Всего под новые ограничительные меры попали 11 физических лиц и пять компаний.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе VK, санкции ЕС не повлияют на работу VK и МАХ.

«Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — отметили в пресс-службе.

В конце июня Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие сервисы. Минцифры России уже назвало решение Apple «политически мотивированным» и пожаловалось в ФАС, а в Кремле предложили перейти на Android и «наши системы». Сама соцсеть VK еще утром оставалась доступной для скачивания, однако позже была удалена и она.

На ситуацию уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве решения предложил пользователям отказаться от использования продукции Apple.

Как теперь пользоваться приложениями и как на удаление реагируют власти РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему россияне не могут сменить регион в App Store.