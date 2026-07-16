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Политика

В Госдуме прокомментировали удаление VK и «Макс» из Google Play

Депутат Ющенко допустил переговоры с Google после удаления «Макс» из Google Play
Владимир Астапкович/РИА Новости

После удаления приложений VK и национального мессенджера «Макс» из Google Play не исключен переговорный процесс с компанией Google о возврате этих ресурсов на платформу. При этом России не стоит забывать о развитии цифрового суверенитета. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
 
«Ничего удивительного в этом нет. Это последовательный шаг санкционно-технологической политики в отношении наших разработчиков, наших достижений с точки зрения устранения конкуренции», — сказал парламентарий.

Ющенко допустил начало переговоров российской стороны с представителями Google на фоне удалений приложений.

«Не исключается и переговорный процесс по возврату этих ресурсов для того, чтобы по крайней мере минимизировать сейчас сложности, с которыми будут сталкиваться наши пользователи», — подчеркнул он.

При этом, отметил депутат, России необходимо далее заниматься вопросом цифрового суверенитета, далее развивая отечественные платформы для скачивания приложений.

Приложения VK и национального мессенджера «Макс» стали недоступны для скачивания в магазине Google Play. При этом уже установленные сервисы продолжают работать в обычном режиме без ограничений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании VK.

В компании сообщили, что пользователи Android по-прежнему могут установить приложения через альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие площадки. Обновления также доступны в обычном режиме через эти магазины приложений. 

«Макс» – национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, а также информационные каналы, работающие в тестовом режиме. Платформа также поддерживает мини-приложения и чат-ботов для различных пользовательских сервисов. 

Ранее новая функция сделала нацмессенджер «Макс» еще на шаг ближе к замене Telegram.

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