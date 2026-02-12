В Кремле не ответили на вопрос о действиях Роскомнадзора в отношении Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о дальнейших действиях Роскомнадзора в отношении мессенджера Telegram. Его попросили прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

«Здесь нужно адресовать ваш вопрос именно в Роскомнадзор, а не в администрацию президента», — сказал представитель Кремля.

В начале текущей недели российские пользователи Telegram начали жаловаться на серьезный сбой в работе мессенджера. Позднее в Роскомнадзоре сообщили об ограничении работы сервиса в связи с нарушением действующих в стране законов. Ведомство подчеркнуло, что продолжит принимать меры против мессенджера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

11 февраля Песков выразил уверенность, что последствия замедления Telegram для фронта вряд ли будут заметными, так как коммуникации между военнослужащими не могут вестись через мессенджеры. При этом боец Вооруженных сил РФ Платон Маматов у себя в канале написал, что Telegram незаменим для участников специальной военной операции. Они используют данный сервис для координации действий внутри подразделений и между ними, обмена разведывательными данными и прочего.

Ранее в Государственной думе РФ пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram.