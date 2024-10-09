«Discord дошел до точки невозврата»: за что платформу заблокировали в Турции и РФ В Турции блокировку Discord связали с убийцей-инцелом

Популярную платформу Discord одна за другой заблокировала сначала Россия, а затем Турция. Власти стран обвиняют соцсеть в наличии запрещенного контента. Перечень последнего самый разнообразный: педофилия, наркотики, ЛГБТ*, призывы к экстремизму и суициду. Некоторые пользователи при этом отмечают, что противоправную информацию в мессенджере можно было найти только целенаправленно, а для обычных людей он был полезен, в том числе, в работе. Депутат Даванков пообещал попытаться переубедить Роскомнадзор.

Турция заблокировала мессенджер Discord на своей территории, так как его работа нарушала законодательство страны. Об этом сообщил глава турецкого минюста Йылмаз Тунч в соцсети X.

«Ради нашего будущего мы стремимся защитить молодежь и детей от криминально вредных публикаций в социальных сетях и интернете. Мы никогда не допустим попыток подорвать основы нашей социальной структуры», — написал он.

Министр уточнил, что Discord связан с наркотиками и сексуальными насилием против детей. Все это нарушает ст. 8/1 турецкого закона № 5651 «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере».

«Некоторые сообщества в Discord под видом черного юмора делали жуткие высказывания обо всех национальных и духовных ценностях и таких темах, как убийства и смерть», — отмечает турецкий портал Haberler.com.

Также в Турции считают, что мессенджер использовали для шантажа. Кроме того, на платформе есть группы, которые поощряют убийство и насилие. Так, в турецком государстве получила известность история 19-летнего убийцы Семих Челик. В октябре он отрезал голову своей бывшей девушке и выбросил на улицу со стены на глазах прохожих, а затем убил ее подругу и покончил с собой. Юноша был психически болен, а в Discord сидел в группе «инцелов», которые объединились на основе ненависти к женщинам.

«Некоторые участники в таких сообществах поощряли молодых людей совершать множество преступлений», — подчеркивают турецкие СМИ.

В итоге суд в Анкаре по просьбе Главной прокуратуры Турции постановил «удалить все публикации из социальной сети под названием Discord и заблокировать доступ к указанным URL-адресам».

Детское порно, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и наркотики: за что Discord заблокировали в РФ

В конце сентября газета «Коммерсантъ» узнала, что Discord могут полностью запретить в РФ. Тогда пользователи стали массово жаловаться на сбои, но официально о блокировке не сообщалось. 8 октября Роскомнадзор подтвердил полную блокировку платформы из-за нарушения требований законодательства. Перед этим ведомство требовало у администрации мессенджера удалить 947 противоправных материалов. В их числе детская порнография, экстремизм, «пронаркотический контент», призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ.

«В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям», — отмечал Роскомнадзор.

Из 947 запрещенных материалов часть с платформы так и не удалили, уточнило ведомство. Перед блокировкой Discord неоднократно штрафовали из-за подобного. В 2023 году мессенджер обязали выплатить 6 млн руб. за наличие детской порнографии , однако компания так и не оплатила этот штраф.

«Discord добился того, к чему упорно шел еще с 2021 года, когда был включен в список «на приземление»...

По всем эпизодам размещения противоправного контента российские власти пытались вести с компанией диалог, но каждый раз своим бездействием она доводила ситуацию до суда и штрафов — а теперь довела до точки невозврата», — прокомментировал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. «Списком на приземление» неофициально называют федеральный закон о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. Он действует с 2022 года, в рамках документа власти составили перечень иностранных IT-ресурсов с крупной российской аудиторией, которые должны открыть представительства в РФ.

Весной 2024 года Discord официально признали в РФ соцсетью. Его включили в специальный реестр, что автоматически обязывает администрацию самостоятельно искать и чистить то, что нарушает российские законы.

С точки зрения Роскомнадзора, конкретно Discord опасен тем, что при регистрации не надо подтверждать свой номер телефона, как того требует российское законодательство.

«Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности... Как и в даркнете, анонимность гарантирует преступникам безнаказанность», — заявлял Роскомнадзор.

Минусом платформы для российских властей стало и то, что она наиболее популярна у детей и молодежи. Это позволяет использовать мессенджер для вербовки террористов и наркокурьеров.

Мнение противников блокировки

Неодобрительно встретил решение вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он пообещал попытаться переубедить Роскомнадзор.

«С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать все подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — пояснил Даванков.

Депутат напомнил, что платформа полезна для школ, онлайн-обучения. По его оценке, Discord пока не может заменить ни один отечественный аналог.

«Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей — как обязательное приложение», — предостерег Даванков.

Discord появился в 2015 году, изначально его использовали для общения любители компьютерных игр. Стримеры быстро сделали платформу популярной, уже в начале 2016-го количество зарегистрированных пользователей перевалило за 11 млн человек. В России аудитория Discord достигла около 40 млн человек. Сейчас мессенджер используют не только геймеры, но и обычные люди, в том числе для работы. В нем удобно создавать групповые чаты, разговаривать по видеосвязи, плюс в сервисе нет рекламы.

«По сути он на 50 процентов заменял мне инет, я стал меньше сидеть на веб страницах. Находишь нужный тебе сервер..., и можно там сидеть, общаться, инфу черпать. Созвоны там были удобные. Собрать конфу, расшарить вебку или экран, пообщаться — всегда было приятно. Рабочее общение тоже там было... Кстати, ничего противозаконного я в дискорде ни разу за годы пользования не видел (но я и не искал)», — отмечает популярный российский блогер Илья «Мэддисон» Давыдов.