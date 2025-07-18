«Брешь в нацбезопасности». В Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp в России

В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он не локализовал данные пользователей и не открыл свое представительство. Депутат Антон Немкин назвал мессенджер «брешью в национальной безопасности». В Кремле подчеркнули, что WhatsApp — «сервис номер один» по популярности в РФ, но он должен соблюдать законы РФ. Что говорят о возможной блокировке мессенджера, какую замену ему подготовили и сколько россиян пользуются WhatsApp — в материале «Газеты.Ru».

Мессенджеру WhatsApp, принадлежащему американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. По его словам, освободившуюся нишу может занять национальный мессенджер МАХ.

Парламентарий не исключил, что WhatsApp «с очень большой долей вероятности» попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

«Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно — это национальный мессенджер», — подчеркнул Горелкин.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости заявил, что присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России — это «легальная брешь в национальной безопасности». Именно поэтому его включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, — вопрос времени, подчеркнул депутат.

Парламентарий обратил внимание на то, что WhatsApp не сделал «ни одного шага навстречу»: не локализовал данные пользователей и не открыл свое представительство. Участь WhatsApp в России предрешена, считает он.

«Уход таких платформ — это не потеря, а возможность построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства», — добавил Немкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге обратил внимание, что WhatsApp популярен во всем мире, в том числе и в РФ.

«По популярности это сервис номер один. И, как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», — сказал он.

Сколько россиян пользуются WhatsApp? Согласно данным Mediascope за апрель 2025 года, месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек (79,2% населения старше 12 лет). По этому показателю мессенджер занимает первое место в России среди всех интернет-сервисов. Среднесуточный охват WhatsApp среди российской аудитории достигал 84,4 млн (68,6%).

Давление на WhatsApp

В настоящее время WhatsApp — единственный из трех крупных сервисов Meta, который продолжает работать в России. Социальные сети Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году.

Летом 2022 года суд в Москве признал WhatsApp виновным в отказе локализовать данные российских пользователей на территории России и оштрафовал его на 18 млн рублей. Первый штраф за аналогичное правонарушение WhatsApp выписали в августе 2021 года в размере 4 млн рублей.

В июле прошлого года Александр Хинштейн — на тот момент глава думского комитета по информационной политике, а ныне врио губернатора Курской области — заявил РИА Новости, что решение о блокировке WhatsApp не принималось. Но если мессенджер будет продолжать нарушать российское законодательство и отказываться от сотрудничества, то «терпению государства наступит конец, и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta» .

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19 декабря 2024 года Роскомнадзор принудительно внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно российскому законодательству, ОРИ обязан хранить на территории РФ сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений и звуков интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.

Спустя несколько дней после этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете» о высокой вероятности блокировки мессенджера WhatsApp в России. Депутат Олег Матвейчев в беседе с изданием уточнил, что через WhatsApp действуют экстремистские организации, и сервис не сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с ними.

Продвижение МАХ

30 июня президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком поддержать развитие отечественного мессенджера. Как сообщается на сайте Кремля, кабмину в том числе поручено интегрировать в новый мессенджер государственные и банковские услуги.

15 июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии многофункционального сервиса обмена информацией — национального мессенджера. Минцифры сообщило, что им станет МАХ. Проект разработан компанией VK при участии структур «Ростеха» и поддержке Минцифры, его бета-тестирование началось в марте.

«Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей», — отметили в министерстве.

По данным Минцифры, мессенджером MAX пользуются более 2 млн человек.

Какой будет участь Telegram?

В отличие от WhatsApp, Telegram вряд ли окажется в списке программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям, считают в Госдуме. По мнению Горелкина, мессенджер не попадет под ограничения, если «будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке».

«Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах», — заметил Горелкин.

Парламентарий добавил, что Telegram находится на втором месте после WhatsApp по суточному охвату в России с 55%.

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В начале июля основатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения о том, что платформа якобы покидает Россию, назвав их фейковыми.

«Вполне возможно, что сейчас мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.