«Можно заменить ложкой». Стоит ли покупать бьюти-гаджеты

Различные бьюти-гаджеты, например, массажеры для лица, лазерные расчески и физиотерапевтические аппараты далеко не всегда обеспечивают тот положительный эффект, который заявляет производитель, считают косметологи. Какие устройства стоят своих денег, а от каких лучше отказаться — в материале «Газеты.Ru».

На сегодняшний день бьюти-рынок предлагает на выбор огромное количество разнообразных гаджетов, которые должны исправить все недостатки внешности. К таким устройствам можно отнести силиконовые электромассажеры FOREO, которые должны очищать и подтягивать кожу лица, или, например, дарсонваль и лазерные расчески, которые с помощью импульсного переменного тока расширяют кровеносные сосуды, улучшают кровообращение и питание тканей кожи и слизистой, а также волос.

По словам Клавдии Гольман, которая ведет YouTube-канал об уходе за кожей и волосами, все бьюти-гаджеты можно условно разделить на две категории: девайсы с технологией, за которой чаще всего стоят исследования, и различные очищающие и массажные приборы. В первую группу можно включить микротоковые аппараты, LED-приборы, радиочастотные гаджеты, лазерные расчески.

«Это все относится к физиопроцедурам, и да, каждый из этих гаджетов может работать. Я говорю «может», потому что по конкретным домашним гаджетам слепых рандомизированных исследований не проводилось. То есть они могут работать, а могут и не работать, поэтому больших надежд лучше не иметь», — объяснила Гольман.

По ее словам, эффект заметен после использования лазерной расчески, которая ускоряет рост волос. Гаджеты с микротоками тоже могут помочь снять отеки и сделать лицо более отдохнувшим.

«Если у вас есть желание уделять время домашним физиопроцедурам и финансовая возможность попробовать какой-то прибор, то почему бы и нет», – отметила собеседница «Газеты.Ru».

Однако Гольман также подчеркнула, что массажные и очищающие гаджеты не только не имеют явной пользы, но и могут навредить.

«К категории массажных и очищающих девайсов я отношусь более чем скептически. Я нашла одно маленькое более-менее адекватное исследование с контрольной группой, показывающее неплохие результаты регулярного массажа на протяжении почти 20 недель.

И это как-то не очень убедительно, чтобы мы все резко побежали за массажными приборами.

Очищающие же щетки, как мне кажется, это как минимум бессмысленно, а как максимум — вредно. Трение стимулирует механическое отшелушивание и потенциальное травмирование кожного барьера», – объяснила Гольман.

Как рассказала «Газете.Ru» врач дерматолог-косметолог, основатель Института красоты Belle Allure Елена Васильева, подобные бьюти-устройства работают только с эффектом плацебо.

«Во-первых, часто такие аппараты выпускают с одной программой, в них не предусмотрена возможность индивидуального подбора параметров под конкретного пациента. Даже если в них есть несколько программ, то все равно самостоятельный выбор – это выстрел из пушки по воробьям. Во-вторых, параметры на таких аппаратах очень низкие, и в получении обещанного результата я очень сомневаюсь», – объяснила Васильева.

Кроме того, не стоит забывать о том, что некоторые бьюти-гаджеты, например, дарсонваль, осуществляют медицинскую физиопроцедуру, у которой могут быть противопоказания и побочные эффекты. Поэтому, по словам Васильевой, относиться к покупке подобных гаджетов нужно серьезно.

При этом многие специалисты считают, что покупка различных массажных гаджетов или силиконовых щеточек для лица является бессмысленной тратой денег.

«Чаще всего, чем проще и бюджетнее инструмент, тем он эффективней. Например, электрические щетки для лица FOREO, которые вибрируют и очищают лицо, можно заменить обычным роликом гуаша или даже обычной ложкой, эффект от которой не хуже», – объяснила член Международной ассоциации тренеров по гимнастике для лица, мастер массажа лица Юлия Чуприкова.

Кроме того, по ее словам, при неправильном использовании даже самый «навороченный» инструмент принесет вред.

«Советую не вестись на маркетинг. Соглашусь, многие люди хотят обманываться, им важно иметь статусный продукт в руках. Это уже другая история. Опять же FOREO красивые и, при правильном выполнении, эффективные, но их нельзя заряжать. Уже через пару месяцев она превратится в обычную щетку», – объяснила собеседница «Газеты.Ru».