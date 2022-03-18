Швейцарский нож, кроссовки и «фотик»: товары Apple, о которых никто не помнит

Apple QuickTake
Мало кто об этом вспоминает, но Apple выпустила одну из первых доступных цифровых камер. Модель 1994 года под названием Apple QuickTake с компактным дизайном и ценой менее $1 тыс. сделала камеры портативными и доступными. Разработанный в сотрудничестве с Kodak и изготовленный в Японии гаджет имел разрешение 640х480 (это 0,3 Мп), фиксированный 50-миллиметровый объектив F/2, оптический видоискатель и ЖК-дисплей.
Вышли три версии устройства — QuickTake 100, 150 и 200. Первая умела хранить восемь фотографий разрешением 640×480 или 32 фотографии разрешением 320×240. Просмотреть отснятые снимки на камере было невозможно, так же как и удалить отдельные фотографии.
Программное обеспечение Apple QuickTake позволяло переносить фотографии на компьютер и редактировать их — были доступны такие инструменты, как поворот, изменение размера и обрезка.
QuickTake помог проложить путь для компактных цифровых камер, известных как point-and-shoot, которые все еще распространены среди туристов и фотографов-любителей.
Швейцарский нож от Apple
У Apple был довольно редкий швейцарский армейский нож, созданный в сотрудничестве со швейцарским брендом Victorinox.
Victorinox является производителем многих швейцарских ножей, продающихся по всему миру. На данный момент на eBay один из ножей, созданных в коллаборации с купертиновцами, доступен для покупки за $300 (около 31 тыс. руб.).
Первые Apple Watch
Задолго до того, как компания представила свои умные часы Apple Watch, она выпускала несколько моделей аналоговых наручных часов. Большинство из них были выполнены в классическом и элегантном стиле, а на циферблате некоторых моделей можно было прочитать слоган компании — Think Different.
Такие часы не умели отслеживать шаги, сожженные калории и качество сна, но показывали время так же точно, как и сейчас.
Pippin
Pippin — это домашняя игровая консоль Apple, созданная вместе с Bandai. Она стала провальной из-за маленького списка доступных игр. Консоль могла похвастаться наличием интернет-браузера, приложением электронной почты и другими, которых все же оказалось недостаточно, чтобы стать коммерчески успешным продуктом в США.
Консоль выходила с 1995 по 1997 год и была продана в количестве 42 тыс. штук.
Значок
Значок в виде головы Микки Мауса, закрашенной в цветах радужного логотипа Apple, был выпущен в 1991 году Брюсом Гордоном, который в то время был креативным директором Walt Disney Imagineering. Этот значок предназначался для сотрудников студии Disney, использующих Macintosh.
Вскоре руководству Disney не понравилось, что Микки изображен вместе с «чужими» продуктами, поэтому значок был отозван.
Из-за этого Mickey's Mac Club чрезвычайно редки и предлагаются на разнообразных аукционах по цене от $500 (около 52,4 тыс. руб.) и выше.
«Яблочный» мерч
В восьмидесятых годах Apple выпускала большое количество фирменного мерча. Например, толстовки, ветровки, рубашки, поло, кружки, полотенца и даже целая линия детской одежды. Все эти товары были доступны в середине-конце восьмидесятых.
На eBay можно найти нож, зонт и другие коллекционные аксессуары компании по сверхзавышенным ценам.
Vintage Apple Computer early 80's Umbrella 'RARE'worthpoint.com
Apple Sneakers
Однако интереснее всего были кроссовки Apple Sneakers.
Истинным ценителям оригинальных кроссовок придется выложить как минимум $15 тыс. за пару. Причина, по которой эти кроссовки так дорого оцениваются, кроется в том, что они никогда не производились для продажи. Это был специальный корпоративный мерч для сотрудников Apple в 90-х годах.
Apple SneakersHeritage Auctions
The TAM
The TAM (Twentieth Anniversary Macintosh) — это редкий Macintosh, который был выпущен в честь двадцатилетия Apple. Компьютер оснащался встроенным 12,1-дюймовый экраном и процессором PowerPC 603e с тактовой частотой 250 МГц. В компьютер также были встроены два динамика Bose, а в комплекте шел внешний сабвуфер. Для управления использовалась клавиатура с трекпадом.
Компания произвела всего 12 тыс. The TAM, которые были оценены в $7,5 тыс. (около 786 тыс. руб.), что эквивалентно сегодняшним $11,9 тыс. (около 1,247 млн руб.).
Известно, что The TAM был одним из первых продуктов культового дизайнера Джони Айва, когда он только пришел на работу в Apple. При этом сам Стив Джобс ненавидел этот компьютер и закрыл проект, когда вернулся в компанию после отстранения в середине восьмидесятых.
The Twentieth Anniversary Macintosh (TAM) (code name: Spartacus)Wikipedia