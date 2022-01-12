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Технологии

Федеральная торговая комиссия США призовет Facebook к ответу

Суд в США отказался отклонить антимонопольный иск против Facebook

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AP
Американский суд отказался отклонить антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии США (FTC) против Facebook (Meta). Судебное решение объясняется тем, что у агентства есть убедительные доводы в отношении противоправной деятельности ИТ-гиганта, чтобы продолжить процесс.

Громкие судебные разбирательства FTC с Facebook представляют собой одну из самых серьезных проблем на цифровом рынке, с которыми американское правительство сталкивалось за последние десятилетия.

При этом, стремление Вашингтона бороться с рыночной властью бигтеха вызывает пристальный интерес по всему миру.
 
FTC обвинила Facebook в злоупотреблении монопольным положением еще во время президентского срока Трампа, однако ее жалоба была отклонена судом. В августе 2021 года Комиссия подала исправленный иск, добавив более подробную информацию об антиконкурентной политике корпорации. Кроме того, регулятор обратился с просьбой заставить технологическую компанию продать принадлежащие ей Instagram и WhatsApp.
 
Несмотря на то, что апелляция ИТ-гиганта была отклонена, по мнению суда, Федеральная торговая комиссия не может настаивать на обвинении Facebook в отказе предоставить документы, подтверждающие законное слияние с конкурирующими приложениями. Как указано в постановлении, эта практика была отменена еще в 2018 году.
 
Администрация Meta уверена в своей победе.

«Сегодняшнее решение сужает масштаб дела FTC, отклоняя утверждения о политике нашей онлайн-платформы. Оно также признает, что перед агентством стоит «сложная задача» по обоснованию своей позиции в отношении двух приобретений [Instagram и Whatsapp], о которой Комиссия заявила несколько лет назад», – говорится в заявлении представителя.
 
Суд также согласился с FTC в том, что председателя Комиссии Лину Хан, которая настояла на подаче исправленной жалобы против Facebook, не должны были принуждать к отказу от слушания по этому делу из-за ее якобы предвзятого отношения.

На этом ранее настаивали представители компании.
 
«Хотя Хан, несомненно, высказывала свое мнение о монопольной власти Facebook, эти взгляды не основаны на личной неприязни или финансовом конфликте интересов, который приводит к дисквалификации обвинителей», – подчеркнул судья Джеймс Боасберг, разбиравший дело.

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