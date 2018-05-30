Турне по допросам: Цукерберга зовут в Россию

Русофобов готовы выслушать

Совет Федерации намеревается пригласить главу Facebook Марка Цукерберга на одно из своих заседаний в рамках «Часа эксперта». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

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Как стало известно, заседание будет посвящено цифровизации страны. За приглашение Цукерберга выступили сразу несколько сенаторов, чье предложение поддержала Матвиенко.

«Конкретное предложение заслуживает внимания. Эта тема сейчас чрезвычайно актуальна.

Сможет он приехать или нет, это второй вопрос, но я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний.

Я дала поручение, мы направим приглашение и постараемся организовать его приезд», — заявила председатель Совета Федерации, поручив комитету по экономической политике заняться визитом миллиардера.

По мнению Матвиенко, Марк Цукерберг будет заинтересован в приглашении, так как Россия представляет собой большой рекламный рынок для Facebook. Тем не менее, от такого предложения остались в восторге не все — представитель Крыма Сергей Цеков назвал Цукерберга русофобом и высказался против его приезда.

Председатель Совфеда осадила Цекова, заявив о том, что иногда необходимо выслушивать «другую точку зрения».

«Цукерберг выступал и в конгрессе США, где ему шестичасовой допрос устроили, и в Европарламенте. И мы можем его спрашивать, в том числе задать ему вопросы по его русофобским высказываниям», — сообщила Валентина Матвиенко.

Кроме того, Совет Федерации планирует пригласить в Россию и других зарубежных экспертов, которые смогут представить свое видение по актуальным вопросов мировой повестки дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли Кремль идею Совфеда. «У нас на повестке дня нет такого вопроса, я не знаю, чем аргументирована эта инициатива Совета Федерации. Наверное, лучше обратиться туда за разъяснениями», — заявил Песков.

Если Цукерберг все-таки пример приглашение, то это будет не первый его визит в Россию.

Генеральный директор и создатель Facebook посетил Москву в 2012 году, успел встретиться с председателем правительства Дмитрием Медведевым и экс-министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым, пообщаться со студентами МГУ и дважды появиться на российском телевидении.

Гастроли по миру

За последнее время Марк Цукерберг действительно посетил много мероприятий на высоком уровне. СМИ назвали его поездки «извинительным турне» —

главе Facebook пришлось отчитываться перед правительствами разных стран за недавний скандал с компанией Cambridge Analytica, которая незаконным образом использовала личные данные свыше 86 млн пользователей социальной сети.

В середине апреля Цукерберг предстал перед сенатом США, в котором давал показания и извинялся не только за утечку персональной информации, но и причастность Facebook к «русскому делу» о вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Заседание продолжалось пять часов, в течение которых миллиардер отвечал на самые разные вопросы от сенаторов.

На следующий день Цукербергу предстояло еще одно пятичасовое испытание — на этот раз в конгрессе. Вопросы для бизнесмена частично повторялись из предыдущего заседания, а заготовленные командой Facebook ответы в целом удовлетворили конгрессменов, так что можно отметить, что Цукерберг достойно справился с этим испытанием.

В мае турне главы Facebook продолжилось — он отправился в Брюссель на заседание Европейского парламента, который тоже изъявил желание выслушать извинения Цукерберга. На этот раз формат заседания был другой — сначала члены Европарламента по очереди задали все интересующие их вопросы, и только потом слово было предоставлено Марку Цукербергу.

Это привело к тому, что бизнесмен смог избежать наиболее неудобных вопросов, отвечая общими фразами и уходя от прямых ответов.

В конце заседания парламентарии, которые изначально были настроены весьма благодушно, высказали свое недовольство — по их мнению, Цукерберг толком не предоставил ни одного четкого решения всех поставленных перед ним проблем.

А вот приглашение в Великобританию Цукерберг проигнорировал — вместо него перед британским парламентом выступил руководитель отдела технологий Марк Шрепфер. К сожалению, его выступление совершенно не убедило политиков, которые направили Цукербергу повторное приглашение. Отказ явиться на слушания может плохо закончиться для миллиардера — если вдруг он транзитом окажется в Великобритании, его могут вызвать на заседание в принудительном порядке, а повторный отказ повлечет за собой арест.

Эксперты полагают, что Марк Цукерберг испугался острых вопросов от британских парламентариев, ведь Cambridge Analytica базировалась именно в этой стране. Не исключено, что руководитель Facebook таким же образом решит отказаться от поездки в Россию, причем не столько из страха отвечать на обвинения в русофобии, сколько из-за связи Facebook c делом о вмешательстве Кремля в выборы.

Не исключено, что после его вероятной встречи с Владимиром Путиным и другими высшими чиновниками, в США снова начнутся едва затихшие разговоры о связи Цукерберга с Россией.