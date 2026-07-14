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Общество

Агроном назвала экзотические фрукты, которые можно вырастить на даче в России

Агроном Визирская: В Центральной России сегодня могут вырасти бахчевые
Lecker Studio/Shutterstock/FOTODOM

Шансы вырастить экзотические фрукты и овощи на российских дачах в первую очередь связаны с биологическими требованиями растений, рассказала «Газете.Ru» Мария Визирская, руководитель агрохимической службы компании «ЕвроХим».

Основные ограничивающие факторы — температура, продолжительность вегетационного периода и освещенность. В России лишь отдельные зоны имеют субтропический климат, а условий, сопоставимых с тропиками Таиланда или Индонезии, у нас нет.

При этом за последние годы границы возделывания культур расширились. Отчасти из-за климатических изменений, но главное — благодаря новым агротехнологиям: адаптированным сортам, современной обработке почвы и минеральным удобрениям.

«Что из экзотики уже стало привычным? В Центральной России — арбузы и дыни. На юге — батат, спаржа, некоторые сорта инжира и хурмы. В северных регионах вполне могут расти мини-киви, отдельные сорта винограда и абрикоса», — рассказала она.

Совсем другая ситуация с манго, кокосовой пальмой, бананом, папайей и авокадо.

«Они требуют не только отсутствия морозов, но и круглогодичного тепла, высокой освещенности и практически полного отсутствия температурных стрессов, — поясняет Визирская. — В открытом грунте в России это невозможно, но в тепличных условиях — вполне».

Однако даже если растения удастся сохранить зимой в отапливаемой теплице, это не гарантирует урожай. Чаще всего такие культуры остаются декоративными или экспериментом для энтузиастов.

«Выращивание экзотики — это не про происхождение растения, а про его биологические потребности и наши возможности их обеспечить», — резюмирует эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как хранить овощи и фрукты, чтобы они не портились за день.

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