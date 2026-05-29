Открытки на Троицкую родительскую субботу — 2026: 60 картинок и уместных для этого дня фраз

Красочные, светлые открытки в церковном и современном стиле и слова поминовения

30 мая православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу — важный день в церковном календаре, когда в храмах молитвенно поминают всех усопших христиан. Это не скорбная дата, а светлая христианская традиция накануне Дня Святой Троицы. К Троицкой родительской субботе «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные слова, которыми можно поделиться с дорогими вам людьми.

Красивые открытки на Троицкую родительскую субботу

Вместе помянуть близких вам людей, ушедших из жизни, можно, отправив открытку своим родным и друзьям. Для этого скачайте понравившееся изображение на свое устройство – смартфон, планшет или компьютер. В любом мессенджере перешлите открытку адресату. Можно опубликовать изображение на своей странице в социальных сетях или в чатах.

Midjourney/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки в церковном стиле на Троицкую родительскую субботу

Посещение церкви в Троицкую родительскую субботу – главная традиция праздника. С помощью открытки в церковном стиле можно напомнить близким о том, как важно помолиться за упокой душ ушедших людей.

Nano Banana Pro/«Газета.Ru»

Nano Banana Pro/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Nano Banana Pro/«Газета.Ru»

Nano Banana Pro/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Nano Banana Pro/«Газета.Ru»

Открытки с молитвами на Троицкую родительскую субботу

В Троицкую родительскую субботу принято поминать всех христиан, которые когда-либо жили. Сегодня день светлой молитвы об их упокоении.

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки о поминовении усопших в Троицкую родительскую субботу

Если не можете найти подходящих слов поддержки для человека, потерявшего близкого, отправьте лаконичную открытку с коротким пожеланием. Так вы покажете получателю, что переживаете за него и храните память об умершем.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Нарисованные открытки на Троицкую родительскую субботу

Открытка в пастельных тонах подарит человеку ощущение спокойствия и ту самую светлую грусть по ушедшим людям.

Midjourney/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Пожелания и уместные слова в Троицкую родительскую субботу

* С Троицкой родительской субботой! Пусть молитвы о наших близких принесут мир душе, а светлая память о них навсегда сохранится в сердце. Вечная память всем ушедшим!

* Дорогие мои! В день поминовения усопших сохраним душевное спокойствие, крепкую веру и добрые воспоминания о наших близких. Пусть Господь упокоит их души в Царствии Небесном!

* С Троицкой родительской субботой! Пусть память о дорогих сердцу людях согревает теплом, а молитва дарует утешение и надежду!

* В светлый день Троицкой родительской субботы желаю хранить и беречь любовь и память о тех, кого уже нет рядом с нами. Пусть Господь сотворит им Вечную память и дарует Свою благодать!

* Сегодня особый день молитвы и памяти – Троицкая родительская суббота! Пусть сегодня звучат только добрые слова об усопших, а наши сердца наполняются любовью и смирением!

* Поздравляю с Троицкой родительской субботой! Пусть Господь услышит наши искренние молитвы об усопших и подарит тихую радость и утешение!

* Сегодня Троицкая родительская суббота! В этот святой день желаю нашей семье сил, мира и добрых мыслей о родных, ушедших в вечность. Вечная им память и Царствие Небесное!

* С Троицкой родительской субботой! Пусть память о близких людях всегда живет в наших сердцах, а молитвы станут проявлением любви и благодарности к ним!

* 30 мая – Троицкая родительская суббота. Пусть этот день напомнит нам о семейных корнях и духовной связи поколений. Светлая память нашим усопшим родным и близким!

* В Троицкую родительскую субботу желаю тихого душевного света, искренней молитвы и теплых воспоминаний о дорогих людях!

* С днем поминовения усопших! Пусть Господь дарует Царствие Небесное душам наших близких, а нам — веру, смирение и утешение!

* Наступила Троицкая родительская суббота! В этот день особенно важно вспомнить тех, кто был дорог сердцу. Пусть память о них будет вечной, а молитва — искренней и светлой!

* Поздравляю с Троицкой родительской субботой! Желаю вам мира и спокойствия, а всем ушедшим близким – Вечной памяти!

* 30 мая – Троицкая родительская суббота. Пусть Господь упокоит души усопших, а нас укрепляет в вере и любви. Светлых воспоминаний и душевного покоя в этот день!

* В Троицкую родительскую субботу желаю с благодарностью вспоминать родных, которые навсегда остались в сердце. Вечная им память!

* Сегодня день молитвенного единения с теми, кого уже нет рядом. Пусть Господь примет души усопших, а вам подарит утешение и мир. И пусть сегодня будет только светлая грусть!

* С Троицкой родительской субботой! Пусть ваши молитвы станут светом и радостью для душ усопших, а воспоминания о них будут наполнены любовью и теплом!

* Сегодня Троицкая родительская суббота. Желаю в этот святой день душевной тишины, светлых мыслей и благодарной памяти о близких людях, ушедших в вечность!

* Пусть Троицкая родительская суббота принесет сердцу спокойствие, укрепит веру и напомнит о важности молитвы об усопших родных!

* С Троицкой родительской субботой! В этот день желаю всем хранить память о своих родных и близких!

* В день Троицкой родительской субботой молимся о том, чтобы Господь даровал Царствие Небесное душам усопших, а нам ниспослал смирение, благодарность и любовь!

* Светлая память всем, кого уже нет рядом! Пусть наши сердца будут наполнены добром, молитвой и теплом воспоминаний!

* В день поминовения усопших желаю вам душевной гармонии, искренней веры и светлой памяти о дорогих людях! С Троицкой родительской субботой!

* С Троицкой родительской субботой! Пусть молитвы, произнесенные сегодня, принесут утешение и покой. Вечная память ушедшим родным и близким!

* С Троицкой родительской субботой! Желаю хранить в сердце любовь к тем, кто навсегда остался частью вашей жизни и вашей души!

* 30 мая – Троицкая родительская суббота. Пусть этот день станет временем светлых воспоминаний, молитвы и духовного осмысления!

* В светлый день Троицкой родительской субботы желаю Божией благодати вашей душе и Вечной памяти близким!

* В Троицкую родительскую субботу мы вспоминаем тех, кто подарил нам жизнь, любовь и мудрость. Царствие им Небесное! Вечная память!

* С днем поминовения! Пусть память о родных людях всегда живет в сердце, а молитвы о них приносят душевное утешение!

* В Троицкую субботу желаю вам светлой, тихой радости воспоминаний и крепкой веры в благодать и милость Божию!

Короткие пожелания для СМС

* Пусть Троицкая родительская суббота наполнит сердце молитвой! Вечная память!

* С днем поминовения усопших! Вечная память всем ушедшим!

* В Троицкую родительскую субботу Вечная память нашим родным людям!

* Пусть воспоминания о близких будут светлыми, а молитвы — искренними. С Троицкой родительской субботой!

* С Троицкой родительской субботой! Пусть Господь упокоит души усопших, Вечная им память!

Троицкая родительская суббота: суть и традиции

В 2026 году Троицкая родительская суббота выпадает на 30 мая. Этот день поминовения усопших тесно связан с праздником Святой Троицы, которая приходится на 50-й день после Пасхи. Он посвящен историческому событию, когда к апостолам Христа сошел Святой Дух. Тогда ученики Спасителя убедились в триединстве Бога – существовании Отца, Сына и Святого Духа. Согласно Библии, после этого апостолы смогли говорить на разных языках и получили навыки исцеления. Так они начали проповедовать учение Христа по всему миру.

Накануне Троицы возникла традиция проводить заупокойные богослужения. Поминание было указано еще в проповедях апостола Петра.

В Троицкую субботу православные христиане молятся обо всех усопших христианах, не только о почивших близких. Поэтому она называется Вселенской. Особое внимание уделяют людям, кто не покаялся перед кончиной, или тем, за кого уже некому помолиться.

У Троицкой родительской субботы несколько традиций. Самая важная из них – церковное поминовение: христиане посещают утром службу, подают записки об упокоении усопших, участвуют в панихиде. Также доброй традицией считается помощь нуждающимся в этот день.

Те, кто не может посетить в этот день храм, молятся об усопших родных дома. Можно устроить поминальный обед в кругу семьи. А еще в Троицкую родительскую субботу принято посещать кладбища.