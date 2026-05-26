Открытки на Курбан-байрам — 2026: 70+ картинок и поздравлений с праздником

Открытки на Курбан-байрам и душевные пожелания родным и близким, друзьям, коллегам и партнерам

В ночь на 27 мая мусульмане отмечают Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе. Это день особой духовной радости и благодарности Аллаху. «Газета.Ru» подготовила яркие открытки и душевные поздравления с праздником, которые вы можете отправить дорогим вам людям.

Красивые открытки на Курбан-байрам — 2026

Поздравьте близкого человека с праздником красивой открыткой. Для этого скачайте изображение на смартфон или компьютер и отправьте его в любом мессенджере. Или опубликуйте картинку в чатах и социальных сетях, чтобы подарить радость праздника сразу всем своим знакомым.

Открытки на Курбан-байрам — 2026 со смыслом

В Курбан-байрам важно подарить радостные эмоции и пожелать человеку милости Аллаха. Добавьте к открытке искреннее пожелание: напомните, что все хорошие дела Всевышний обязательно заметит и вознаградит.

Символичные открытки на Курбан-байрам — 2026

Курбан-байрам ассоциируется с главным жертвенным животным — бараном. А еще в этот день важно вспомнить события, описанные в Священном Коране, ведь именно история глубокой веры и любви пророка Ибрахима к Аллаху лежит в основе праздника жертвоприношения.

Милые открытки на Курбан-байрам — 2026

Этими открытками можно поздравить ребенка и напомнить ему, как важно знать события, описанные в Священном Коране.

Открытки на Курбан-байрам — 2026, связанные с традициями

Одна из традиций Курбан-байрама — общение с семьей за праздничным столом. Важно понимать, что целью этой встречи остается примирение и почитание старших, семейное единство и почитание традиций.

Текстовые поздравления и пожелания

Поздравления для родных

* Сегодня Курбан-байрам! Ид мубарак, родные! Пусть Аллах примет наши дуа, укрепит нашу веру и наполнит наш дом миром и взаимной любовью!

* Поздравляю с Курбан-байрамом! Пусть этот благословенный праздник принесет нашей семье милость Аллаха!

* С Курбан-байрамом, родные! Пусть Всевышний дарует нашей семье крепкий иман и защитит от всех тревог!

* Ид мубарак! Пусть Аллах примет ваши добрые дела, простит ошибки и очистит сердца!

* В этот великий день Курбан-байрама прошу для нашей семьи милости, душевного покоя и благословения во всех благих начинаниях! Ид мубарак!

* Ид аль-Адха мубарак, любимые! Пусть праздник напомнит нам об искренности, преданности Аллаху и необходимости заботиться друг о друге!

* С благословенным Курбан-байрамом! Пусть в нашем доме царят любовь, уважение и милость Всевышнего!

* Ид мубарак! Пусть Аллах сохранит нашу семью, укрепит здоровье и дарует радость встреч!

* С Курбан-байрамом, дорогие! Пусть этот священный день подарит нам спокойствие и только благие события!

* С Курбан-байрамом! Пусть Аллах наполнит наш дом светом и одарит нашу семью единством!

Поздравления для друзей

* Ид мубарак, брат/сестра! Пусть Аллах укрепит иман и наполнит сердце спокойствием и благодарностью!

* С Курбан-байрамом! Пусть Аллах облегчит все трудности, примет твои искренние намерения и вознаградит за терпение!

* Ид мубарак! Желаю, чтобы твой дом был наполнен милостью Аллаха, а сердце — миром и спокойствием!

* Сегодня Курбан-байрам! Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы, очистит сердце и направит к тому, что лучше для тебя. Ид мубарак!

* Ид мубарак, брат/сестра! Пусть Аллах вознаградит тебя за добро, укрепит в вере и наполнит жизнь благословением!

* С благословенным Курбан-байрамом! Пусть этот день принесет милость, прощение и новые поводы для благодарности Аллаху!

* С Курбан-байрамом! Пусть Аллах хранит тебя и твоих близких, наполнит дом миром и принятием!

* Ид мубарак! Пусть этот священный праздник принесет тебе внутреннюю гармонию, силу духа и благословение!

* С праздником! Пусть Аллах умножит твои благие дела и дарует все лучшее, что существует в мире!

* Поздравляю с Курбаном-байрамом! Пусть твое сердце будет спокойно, намерения чисты, а дуа приняты!

Поздравления для коллег и партнеров

* Сегодня Курбан-байрам, поздравляю вас! Пусть этот священный праздник принесет вам и вашим близким милость, гармонию и благословение Всевышнего!

* Поздравляем с Курбан-байрамом! Пусть этот день станет временем благодарности, щедрости и духовного обновления!

* Ид аль-Адха мубарак! Пусть этот праздник принесет мир в сердца, мудрость в решения и благополучие в ваших начинаниях!

* С благословенным Курбан-байрамом! Пусть Аллах дарует вам спокойствие, благословение и процветание!

* Ид мубарак! Желаем принятия молитв, душевной гармонии и благополучия вам и вашим близким!

* Поздравляю с Курбан-байрамом! Пусть Всевышний дарует вам силы, мудрость и благословение во всех достойных делах!

* Ид мубарак! Пусть праздник Курбан-Байрам принесет свет, гармонию и благословение в вашу жизнь!

* Ид аль-Адха мубарак! Желаем вам благословенного праздника, мира в доме и успеха в благих начинаниях!

* С Курбан-байрамом! Пусть этот особенный день будет наполнен добрыми встречами и светлыми мыслями!

* Ид аль-Адха мубарак! Желаем вам и вашей семье благополучия, милости Аллаха и благословенных дней впереди!

Короткие поздравления

* Ид мубарак! Пусть Аллах примет ваши молитвы и заметит добрые дела!

* С Курбан-байрамом! Пусть Аллах дарует милость, прощение и душевный покой!

* Ид аль-Адха мубарак! Пусть Аллах благословит вас и ваших близких!

* С благословенным Курбан-байрамом! Пусть все ваши молитвы будут услышаны!

* С Курбан-байрамом! Пусть Аллах укрепит ваш иман и примет благие намерения!

* Ид мубарак! Пусть милость Аллаха сопровождает вас всегда!

* С Курбан-байрамом! Пусть ваши сердца будут наполнены благодарностью и верой!

* Ид аль-Адха мубарак! Благословенного праздника вам и вашей семье!

* С Курбан-байрамом! Пусть Аллах облегчит трудности и дарует благо!

* Пусть в Курбан-байрам ваши жертвы будут не напрасны! С праздником!

Курбан-байрам: история и значение праздника

В 2026 году Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, выпадает в ночь на 27 мая.

27 мая пройдут основные мероприятия в честь Курбан-байрама

Этот праздник широко отмечается мусульманами по всей России. В некоторых регионах объявлены официальные выходные дни: например, 27 мая отдыхают жители Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни.

История праздника восходит к событиям глубокой древности. В основе Курбан-байрама лежит предание о пророке Ибрахиме, которое описано в Священном Коране. Эта история считается примером искренней веры и преданности Всевышнему.

Во сне пророк Ибрахим увидел повеление Аллаха принести своего сына в жертву. Это было величайшим испытанием, но, будучи человеком глубокой веры, Ибрахим покорился воле Аллаха. Сын пророка проявил смирение и готовность следовать предписанию Всевышнего.

В ключевой момент, когда Ибрахим был готов пройти испытание, Аллах заменил сына жертвенным животным, бараном. Так Всевышний показал, что ему не нужна человеческая жертва, а важна искренность веры и чистота намерений человека.

В память об этом событии мусульмане совершают обряд жертвоприношения в дни Курбан-байрама.

Суть праздника — напомнить человеку о важности работы над собой. Необходимо преодолеть свой эгоизм, проявлять терпение и сострадание, а также ставить нравственный долг выше своих интересов. Поэтому в этот день важно проявлять милосердие к ближним и помогать нуждающимся.

По традиции, в Курбан-байрам мясо жертвенного животного делят между семьей, родственниками и теми, кто нуждается в помощи. Кроме того, в этот день необходимо дать садака добровольную милостыню.