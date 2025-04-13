Россиянам рассказали о традициях и запретах в Вербное воскресенье

Православные христиане 13 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. По традиции его празднуют за неделю до Пасхи, пишет «Лента.ру».

В этот день церковь вспоминает предание о том, как Иисус Христос прибыл в Иерусалим под радостные приветствия людей. Согласно Евангелию, перед этим он воскресил праведного Лазаря.

В Вербное воскресенье принято ходить в храм на богослужения. Кроме того, в дом приносят освященные ветки вербы. В этот день церковь разрешает немного ослабить пост и добавить в меню блюда из рыбы и постное масло.

Как и в любой другой православный праздник, в Вербное воскресенье не следует заниматься уборкой, стиркой и прочими бытовыми делами. Также нельзя ссориться и сквернословить. В этот день не крестят и не венчают.

Согласно народной примете, если верба распушилась, значит весна будет теплой, если нет — холодной. Кроме того, принято считать, что если утром на землю опустился туман, то год будет урожайным.

Через неделю, 20 апреля, православные будут отмечать Пасху. В пасхальную ночь принято ходить в храм на богослужение, принимая участие в молитвах, песнопениях и литургических обрядах. Продолжаются они до раннего утра. Поздравлять в этот день нужно словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

Неотъемлемой традицией праздника является трапеза, главные блюда на которой — окрашенные яйца и пасхальный кулич. Подробнее о празднике — в материале «Газеты.Ru».

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