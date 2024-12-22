Россиянам напомнили о незаменимой пользе цитрусовых зимой

Надежный способ укрепить иммунитет — регулярно включать в меню цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, помело и грейпфруты. Врач Александра Филёва рассказала «Газете.Ru», какие цитрусовые принесут больше всего пользы здоровью и на что обращать внимание при составлении рациона.

Главная особенность цитрусовых — высокое содержание витамина С. Этот витамин укрепляет иммунитет, снижает риск сезонных простуд и помогает бороться с усталостью. Например, апельсин среднего размера содержит около 70 мг витамина С — это около 70% суточной нормы для взрослого.

«Помимо этого, такие фрукты богаты антиоксидантами — флавоноидами, каротиноидами. Эти вещества помогают бороться со свободными радикалами — агрессивными молекулами, которые попадают в организм из окружающей среды и с некачественной пищей и разрушают клетки, приводя к преждевременному старению, развитию хронических заболеваний, ослаблению иммунной системы и общему ухудшению здоровья. Антиоксиданты защищают клетки от действия свободных радикалов и способствуют поддержанию молодости и здоровья всех органов и систем», — объяснила она.

В составе цитрусовых есть клетчатка, которая улучшает пищеварение, поддерживает микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови, калий, благотворно влияющий на работу сердца и сосудов, фолиевая кислота, незаменимая для работы нервной системы.

Еще одна особенность цитрусовых — эфирные масла, которые в большом количестве содержатся в кожуре плодов. Они обладают множеством полезных свойств: благотворно влияют на нервную систему, помогают справляться со стрессом и усталостью, улучшают настроение. Чтобы ощутить прилив бодрости, достаточно просто помять кожуру или вдохнуть аромат свежего фрукта.

«Эфирные масла имеют антисептическое действие и могут быть полезны в быту: их используют для дезинфекции поверхностей, ароматизации воздуха или даже в качестве натурального средства для ухода за кожей. Например, масло лимона помогает осветлить пигментные пятна, а масло апельсина увлажняет кожу и улучшает ее тонус», — сказала эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Таким образом, цитрусовые полезны не только при употреблении внутрь, но и как элемент ароматерапии или натуральной косметики.

Чтобы получить максимальную пользу от цитрусовых, взрослым рекомендуется съедать 1–2 средних плода (например, апельсин и мандарин) или до 300-400 г, если это салат или смузи. Детям рекомендуется есть до 100–200 г в зависимости от возраста. Например, ребенку 3-5 лет достаточно одного мандарина или половины апельсина в день.

Слишком много цитрусовых есть не стоит: в больших количествах фрукты могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, брожение в кишечнике или аллергическую реакцию.

«Цитрусовые не рекомендуются людям с гастритом, язвой желудка или повышенной кислотностью, так как их употребление может усилить выработку желудочного сока и обострить симптомы. Также следует соблюдать осторожность при предрасположенности к аллергии: цитрусовые содержат вещества, способные повышать уровень гистамина, что может вызвать аллергические реакции, особенно у чувствительных людей. Особое внимание стоит уделить тем, кто принимает определенные лекарства, например статины, антигистаминные препараты или антидепрессанты. Некоторые цитрусовые, особенно грейпфрут, могут нарушать их усвоение. В этом случае снижается эффективность лечения или усиливается возможное побочное действие от него», — предупреждает врач.

Выбор фруктов зависит от вкусовых предпочтений: детям больше подойдут сладкие цитрусовые — мандарины, апельсины. Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше отдавать предпочтение лимону, лайму. Грейпфрут и помело содержат больше клетчатки, поэтому чувство сытости после них остается дольше. Они хорошо подойдут людям, которые следят за фигурой. По содержанию полезных веществ большой разницы между сладкими и кислыми цитрусовыми нет.

Выбирая цитрусовые, важно следить за тем, чтобы фрукт был свежим и спелым. Кожура должна быть плотной, но не слишком твердой, без сильного блеска, а аромат — насыщенным, резюмировала она.

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