Ученые нашли способ снизить опасность грейпфрута для приема лекарств

Грейпфрут известен своими полезными свойствами, но его употребление может негативно влиять на действие более чем 100 рецептурных лекарств, усиливая их до опасного уровня или снижая их эффективность. Ученым из Центра Вулкан в Израиле удалось найти решение этой проблемы. Работа опубликована в журнале New Phytologist (NewPhyt).

Основной источник взаимодействия грейпфрутов с лекарствами — соединения под названием фуранокумарины. Эти вещества, содержащиеся в грейпфрутах и помело, препятствуют работе ферментов, участвующих в метаболизме лекарств. В результате врачи часто советуют исключить эти фрукты из рациона при приеме определенных препаратов. Другие цитрусовые, такие как апельсины и мандарины, не производят фуранокумарины.

В новой работе исследователям удалось идентифицировать гены, отвечающие за синтез фуранокумаринов, что открывает путь к созданию цитрусовых без этих веществ. Ученые использовали методы анализа ДНК и РНК, а также скрещивание фруктов, чтобы выявить кластер генов семейства 2OGD, ответственный за выработку фуранокумаринов. Было обнаружено, что различные гены в этом кластере активируются в зависимости от части растения (листья, корни) или условий окружающей среды, например, при нападении вредителей.

Особенно важным оказался ген Cg2g000710, который играет ключевую роль в синтезе фуранокумаринов. Было также установлено, что его активность может быть нарушена из-за определенной последовательности ДНК — вставки, которая отсутствует у цитрусовых без фуранокумаринов.

Хотя в рамках исследования ученые не пытались создать грейпфруты без фуранокумаринов, они заложили основу для генетической модификации цитрусовых, которые будут безопасны для людей, принимающих лекарства.

«Наша работа предоставляет базу для дальнейшего селекционного или геномного редактирования цитрусовых сортов, которые будут безопасны для употребления людьми, зависящими от рецептурных препаратов», — сообщили исследователи.

Следующим шагом ученых станет исследование того, как создать такие плоды без изменения их вкусовых качеств и появления вредных эффектов.

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