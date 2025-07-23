Как сейчас живет Жанна Агузарова — биография, личная жизнь и редкие фото

Что стало с Жанной Агузаровой: где она живет и выступает сегодня

Она считала себя марсианкой, носила футуристические наряды, взрывала своим голосом скучный советский быт и шокировала публику экстравагантным поведением. Жанна Агузарова — не просто певица, а культурный феномен, смесь богемы, панка и инопланетной энергии. В 80-х она покорила страну с группой «Браво», в 90-х исчезла в Америке, а потом — как ни в чем не бывало вернулась в российский шоу-бизнес. Она редко дает интервью, живет замкнуто, но по-прежнему вызывает восхищение и интерес. Как складывалась карьера и личная жизнь «королевы русского рок-н-ролла», где сейчас Жанна Агузарова и занимается ли она творчеством — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о Жанне Агузаровой в последние годы

Несмотря на то, что пик популярности певицы пришелся на конец 80-х — начало 90-х, многие скучают по ее творчеству и эпатажу: не так уж много на эстраде столь экстравагантных личностей. Ходили слухи, что Агузарова уехала в США и обосновалась в Калифорнии, но на деле все гораздо прозаичнее: Жанна живет в Москве, по некоторым данным, в Хорошевском районе. По словам местных жителей, она иногда появляется на улице, ее можно встретить во дворе или в магазинах. Звезда сегодня ведет уединенный образ жизни.

В апреле 2025 года стало известно, что суд взыскал с нее задолженность по квартплате. Правда, речь идет о другой ее квартире — в Ясенево, где Агузарова когда-то жила.

Что касается творчества, то ближайший концерт 63-летней певицы планируется 25 октября в КЗ «Москва». Поклонники надеются увидеть королеву рок-н-ролла на сцене и услышать вживую ее хиты.

До этого она давала масштабный концерт в 2022 году в Зеленом театре на ВДНХ. Тогда певица уверила поклонников, что музыка все так же остается ее смыслом жизни и даже пообещала новые релизы. Однако свежих треков с тех пор так и не появилось. Спустя два года Агузарова приостанавливала новогодние выступления. Возможно, это было связано с проблемами со здоровьем.

Последний альбом Жанны Агузаровой увидел свет в 2020 году. Это не совсем новый материал — скорее, музыкальный архив, в который вошли давно любимые песни, прежде звучавшие только на ее концертах. Эти композиции наконец обрели студийное воплощение. Работу над альбомом певица вела сразу в четырех городах: Москве, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе. География впечатляет, как и само возвращение к студийной работе после долгой паузы.

За последние годы поклонники не раз обсуждали радикальные изменения во внешности певицы. В 2019 году Агузарова избавилась от образа марсианки, подкачала губы, обрезала челку и покрасила волосы в черный цвет. В апреле 2023-го в своем телеграм-канале она опубликовала новое фото, продемонстрировав прежнюю внешность. Вероятно, это стало результатом пластических операций.

Личная жизнь у Жанны Агузаровой не сложилась: после развода с океанологом Ильей Кабатченко она больше официально не выходила замуж и не родила детей. С близкими родственниками певица, по всей видимости, не особо поддерживает отношения.

close Певица Жанна Агузарова выступает с концертом в Зеленом театре на ВДНХ в Москве, 2022 год Владимир Астапкович/РИА Новости

Детство и юность

О детстве Жанны известно не так много, и эти сведения противоречивы. Сама певица неохотно рассказывала о том периоде жизни в своих немногочисленных интервью.

Жанна Агузарова, несмотря на свой космический имидж и рассказы о марсианском происхождении, родилась 7 июля 1962 года в самом что ни на есть земном месте — поселке Туртас Тюменской области. Согласно официальной биографии певицы, отец Жанны – Хасан Агузаров, осетин по национальности. С Людмилой Савченко, матерью Жанны, он познакомился в Казахстане. По другим данным, его звали не Хасан, а Георгий, а познакомились они в Москве. Как бы то ни было, их роман оказался непродолжительным: после рождения дочери они вскоре расстались, и с отцом певица больше не общалась.

Через некоторое время мать с дочерью перебрались в Новосибирскую область, где поселились в селе Боярка. Пока будущая звезда ходила в школу, ее мама трудилась провизором в местной аптеке.

Людмила Савченко вышла замуж второй раз — за учителя физкультуры по имени Леонид. По некоторым данным, он не особо жаловал свою падчерицу. У Жанны был сводный брат Артур (сын Леонида от первого брака), который скончался в 2006 году. Когда девочке было 13 лет, родился ее единоутробный брат Дмитрий. По сообщениям СМИ, сегодня он поддерживает отношения со звездной родственницей, но не афиширует это.

Когда Жанна училась в восьмом классе, семья снова сменила место жительства, переехав обратно в Тюменскую область.

После окончания школы в 1982 году Агузарова решила штурмовать театральные вузы в разных городах, но провалила все вступительные. Впрочем, она не привыкла сдаваться и поступила в московский техникум, где освоила профессию маляра. Это позволило девушке получить комнату в общежитии.

Жанне уже тогда нравились яркие наряды и эпатаж: ее все сильнее тянуло к столичной богеме. Девушка представлялась дочерью иностранных дипломатов Иванной Андерс. Хотя учеба осталась позади, через несколько лет артистка все же решила получить профессиональное музыкальное образование — окончила народное отделение Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова.

Одним из переломных моментов стало знакомство с харизматичным модником из Хабаровска, известным как Гарик Асса. Именно он ввел ее в круги московских андеграунд-музыкантов, что в итоге привело Жанну в группу «Браво».

close Жанна Агузарова, 1987 год В. Астафьев/РИА Новости

Карьера и первые выступления

В начале 80-х, еще до громкой славы, Жанна Агузарова пела под аккомпанемент фортепиано на студенческих вечерах в Москве. Ее заметили — в 1983 году она стала вокалисткой молодой группы «Браво», которую тогда собрали гитарист Евгений Хавтан и барабанщик Павел Кузин. С этого момента началась ее рок-н-ролльная жизнь.

Группа быстро обрела популярность в столичных андеграундных кругах. Музыканты начали активно выступать. Но 18 марта 1984 года, во время одного из концертов в ДК «Мосэнерготехпром» в зал пришли не фанаты, а сотрудники милиции. Этот день позже назовут официальным днем рождения «Браво», но для самих музыкантов ситуация обернулась допросами и объяснительными. Особенно досталось Жанне — у нее нашли поддельные документы. Последствия были серьезными: несколько недель она провела в изоляторе, ее проверяли в психиатрической клинике, где признали вменяемой, а затем отправили в Тюменскую область на принудительные работы.

Несмотря на скандалы, в 1984–1985 годах группа записала два магнитоальбома. В первый вошли песни, ставшие визитной карточкой коллектива: «Кошки», «Желтые ботинки», «Звездный каталог», «Медицинский институт» и другие. Во втором — еще больше драйва: «Открытие», «Марсианка», «Пиранья», «Черный кот» и другие треки, которые звучали во дворах и на кассетниках.

close Жанна Агузарова, 1987 год Игорь Михалев/РИА Новости

В 1986 году Агузарова вернулась в Москву и вновь присоединилась к «Браво»: к тому времени музыканты уже обрели статус артистов Московской областной филармонии. Интерес к группе быстро почувствовала Алла Пугачева — она пригласила музыкантов выступить на благотворительном телеконцерте «Счет 904», где шел сбор средств пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Вся страна увидела на телеэкранах группу «Браво» с песней «Верю я».

Пугачева не ограничилась разовой поддержкой — она взяла Агузарову под свое крыло. Именно она представила молодой коллектив в телепередаче «Музыкальный ринг» и в какой-то момент даже начала воспринимать эксцентричную Агузарову как потенциальную преемницу.

Несколько лет они активно сотрудничали — Жанна работала в Театре Аллы Пугачевой, а их творческий тандем обсуждали в музыкальных кругах. Однако позже Агузарова внезапно уехала в США, разорвав связи не только с российской сценой, но и с Примадонной. Пауза в общении затянулась на два десятилетия. Лишь в 2012 году Жанна и Алла Борисовна помирились. Последний раз их видели вместе в 2019-м — обе пришли на юбилейный концерт группы «Цветы» в Москве.

1986-й был поворотным для «Браво»: группа стала участником первого официального московского рок-фестиваля «Рок-панорама-86», где завоевала приз зрительских симпатий. Затем последовало выступление на «Литуанике-86» — и снова успех. Правда, ненадолго: внутренние конфликты вынудили Жанну покинуть коллектив, но спустя несколько месяцев она вернулась.

В 1987 году на фирме «Мелодия» вышел первый виниловый альбом группы под названием «Ансамбль «Браво»». Пластинка включала уже узнаваемые хиты и свежий материал. Диск разошелся мгновенно — было продано более пяти миллионов экземпляров.

Через два года, в 1989-м, Жанна выступила в программе «Музыкальный ринг» с песнями собственного сочинения — «Незабудка», «Звезда» и «Марина». Слова к ним написал поэт Александр Олейник, музыку — сама певица.

close Певицы Жанна Агузарова и Алла Пугачева, 2012 год Сергей Карпов/ТАСС

А уже в 1990 году у Агузаровой вышел первый сольный релиз — «Русский альбом». Его главным хитом стала песня «Мне хорошо рядом с тобой». Позже альбом переиздавался дважды — в 2000 и 2003 годах, с добавлением новых треков.

1991 год стал для артистки поворотной точкой: она эмигрировала в США. Свою поездку Жанна воспринимала как шанс построить международную карьеру, но Америка оказалась к ее эпатажу не готова. «Русский альбом» не вызвал особого интереса за океаном.

Чтобы как-то встроиться в местную индустрию, Жанна окончила диджейские курсы, записала альбом «Тектоника» и сборник ремейков. Но откликов было мало. В итоге Агузарова подрабатывала то певицей в ресторане «Черное море», то водителем при некоем Международном центре знаменитостей.

Тем не менее, она не сдалась: в 1993 году объединилась с Василием Шумовым из группы «Центр» и записала англоязычный альбом Nineteen Ninety's. Все песни написал Шумов, а Агузарова воплотила их в своем узнаваемом стиле. В этом же году певица окончательно вернулась в Россию. За годы отсутствия о ней стали забывать, а появление с «Браво» воспринималось скорее как ностальгический эпизод.

В 1996 году Жанна Агузарова даже присоединилась к группе в рамках предвыборного тура Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Артистка продолжала писать музыку, давать концерты в клубах и — по традиции — эпатировать публику. Ее образы становились все более дерзкими и театральными.

Личная жизнь

Если на сцене Жанна Агузарова словно рупор инопланетных сигналов — экспрессивная, яркая и откровенная, то в личной жизни она включила «режим невидимки». О романах певицы известно немного — она не из тех, кто делится сокровенным с прессой или с друзьями. Даже самые близкие не всегда понимают, чем живет Жанна, когда гаснут софиты.

Любовных историй в ее биографии немного — по меркам шоу-бизнеса даже скромно. Ее первый и единственный официальный супруг — океанолог Илья Кабатченко, с которым они недолго прожили в браке. Он позже делился в интервью своими взглядами на нестандартное поведение бывшей жены. Хотя, скорее всего, они просто говорили на разных языках: он — с научной точностью, она — с межгалактическим акцентом. Еще одной возможной причиной их расставания могло стать неприятие Жанны родителями супруга. Для интеллигентной семьи поведение невестки было слишком взбалмошным и вызывающим.

Затем ходили слухи, что Жанна закрутила роман с гитаристом «Браво» Тимуром Муртазаевым.

Наиболее известным избранником певицы был Ник Полторанин, директор группы «А'Студио». Он взялся продюсировать артистку и настоял на том, чтобы она оставила группу и начала сольную карьеру. В 90-х пара уехала в США, но на новом континенте чувства сошли на нет: мировой славы певица, увы, не снискала, а проза жизни оказалась слишком суровой для амбициозной четы. В итоге Николай остался за океаном — его больше интересовало американское гражданство, а Жанна вернулась домой, к сцене и своим поклонникам.

close Жанна Агузарова, 2008 год Gennadii Usoev/Global Look Press

Награды и достижения

В середине 1980-х Жанна Агузарова уверенно шла по пятам Примадонны. С 1986 по 1988 год она стабильно занимала вторую строчку в списке самых популярных певиц СССР. В 1996-м ее признали лучшей исполнительницей года по версии читателей журнала «Ом». А в 2013 году Агузарова получила специальную премию МУЗ-ТВ «За вклад в музыкальную индустрию» — своего рода признание от современного поколения.

Но цифры и дипломы — не главное в истории Агузаровой. Ее имя до сих пор ассоциируется с экстравагантностью и полным игнорированием правил. Ее называли «богиня эпатажа» — и небезосновательно. Каждое появление певицы на публике напоминало выход из космолета: волосы всех цветов радуги, прически в духе футуристических фильмов, костюмы, которые словно пришли с глянцевого Марса, и макияж, нарушавший все каноны земной эстетики.

В интервью, которые можно пересчитать по пальцам, Агузарова нередко говорила о реинкарнациях, связях с инопланетянами и о том, что в ней живет голос Вселенной. Она всерьез утверждала, что контактирует с марсианами — но публику это только подзадоривало.

«Я способна принимать и дарить любовь. Но замуж за землянина я никогда не выйду. Я общаюсь с марсианами по внутренней связи», — заявляла певица.

Кто-то видел в ней фрика, кто-то — провидицу, а кто-то искренне получал удовольствие от ее абсолютной свободы.

close Жанна Агузарова на сцене «Олимпийского» во время концерта, посвященного 50-летию Гарика Сукачева, 2009 год Илья Питалев/РИА Новости

Песни, написанные Жанной Агузаровой

Мне хорошо рядом с тобой (музыка и слова: Жанна Агузарова).

Зимушка (музыка и слова: Жанна Агузарова).

Прикосновение к Есенину (музыка и слова: Жанна Агузарова).

Вернись ко мне (музыка: Илья Спицын, Жанна Агузарова, слова: А. Лопарев).

Марина (музыка: Жанна Агузарова, слова: Александр Олейник).

Звезда (музыка: Жанна Агузарова, слова: Александр Олейник).

Незабудка (музыка: Жанна Агузарова, слова: Александр Олейник).

Индустрия (музыка: Жанна Агузарова, слова: Александр Олейник).

Один поцелуй моряка (музыка: Жанна Агузарова, слова: Александр Олейник).