Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила альбом

Российская певица и экс-вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова тайно выпустила сольный альбом впервые почти за 30 лет, сообщает РИА «Новости».

В сети появился ее альбом под название «Королева Сансета» с 12 песнями. Однако треки оказались не новыми, все композиции Агузарова исполняла на концертах и мероприятиях в разное время.

По данным Intermedia, певица работала над альбомом в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.

Ранее первый сольный проект эпатажной исполнительницы «Русский альбом» с 11 песнями был представлен в 1991-м году.

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