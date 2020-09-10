Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила альбом
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Российская певица и экс-вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова тайно выпустила сольный альбом впервые почти за 30 лет, сообщает РИА «Новости».
В сети появился ее альбом под название «Королева Сансета» с 12 песнями. Однако треки оказались не новыми, все композиции Агузарова исполняла на концертах и мероприятиях в разное время.
По данным Intermedia, певица работала над альбомом в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.
Ранее первый сольный проект эпатажной исполнительницы «Русский альбом» с 11 песнями был представлен в 1991-м году.
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