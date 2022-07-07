«С другой планеты»: Жанне Агузаровой – 60

Певица и бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова родилась 7 июля 1962 года в поселке Туртас Тюменской области. Воспитанием девочки занималась бабушка. Прасковья Павловна показывала внучке выступления артистов по телевизору и говорила: «Пой вместе с ними». Она же привила Жанне любовь к эпатажным нарядам.

После школы будущая певица пыталась поступить ГИТИС, но, провалив экзамены, пошла учиться в ПТУ на маляра, чтобы остаться жить в Москве. В столице она выдавала себя за дочь шведских дипломатов и представлялась Иванной Андерс. Здесь Агузарова познакомилась с музыкантами группы «Крематорий», а спустя какое-то время вошла в состав группы «Браво». Первая же магнитофонная запись «Браво» с новой солисткой имела огромный успех. В 1987 году фирмой «Мелодия» была выпущена первая пластинка группы – «Ансамбль Браво». Именно с «Браво» Агузарова пела знаменитые «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки».

Через год королева рок-н-ролла начала сольную карьеру, записав «Русский альбом». В 1991 году уехала покорять США, но стать в той же степени популярной в другой стране Агузаровой не удалось и она вернулась на родину. Осенью 2020 года певица выпустила долгожданный новый альбом «Королева Сансета», через неделю после премьеры попавший в топ-5 лучших альбомов iTunes.