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Жанна Агузарова приостановила выступления в России

Mash: певица Жанна Агузарова отказалась от новогодних выступлений в России
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Экс-вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова не будет выступать на новогодних корпоративах в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, недавно Агузарова в последний момент передумала работать на частном мероприятии. Она отказалась от работы, несмотря на то, что заказчик готов заплатить ей за концерт двойную цену — 6 млн рублей.

Mash предполагает, что причиной приостановки артисткой концертной деятельности могли стать ее проблемы со здоровьем. По словам приближенных к Агузаровой, певица также разорвала контракт со своим продюсером.

Также, утверждает канал, с «королевой русского рок-н-ролла» отказываются работать большинство заказчиков. Организаторы и представители агентств называют певицу «неадекватной».

5 ноября Жанна Агузарова выпустила свой хит «Снег идет» на 43-летии журналистки Ксении Собчак. Продюсер Сергей Дворцов заявлял, что она получила за это выступление гонорар в размере примерно 3 млн рублей. Продюсер утверждал, что артистка редко дает концерты на частных мероприятиях, поэтому она не согласилась бы прийти за цену менее чем 2,5–3 млн рублей.

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