Жанна Агузарова приостановила выступления в России

Экс-вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова не будет выступать на новогодних корпоративах в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, недавно Агузарова в последний момент передумала работать на частном мероприятии. Она отказалась от работы, несмотря на то, что заказчик готов заплатить ей за концерт двойную цену — 6 млн рублей.

Mash предполагает, что причиной приостановки артисткой концертной деятельности могли стать ее проблемы со здоровьем. По словам приближенных к Агузаровой, певица также разорвала контракт со своим продюсером.

Также, утверждает канал, с «королевой русского рок-н-ролла» отказываются работать большинство заказчиков. Организаторы и представители агентств называют певицу «неадекватной».

5 ноября Жанна Агузарова выпустила свой хит «Снег идет» на 43-летии журналистки Ксении Собчак. Продюсер Сергей Дворцов заявлял, что она получила за это выступление гонорар в размере примерно 3 млн рублей. Продюсер утверждал, что артистка редко дает концерты на частных мероприятиях, поэтому она не согласилась бы прийти за цену менее чем 2,5–3 млн рублей.

Ранее Цискаридзе вспомнил, как его «выносили» из театра.