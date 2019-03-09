Неудачная пластика: кто изуродовал Жанну Агузарову

Отечественная певица Жанна Агузарова впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала о том, что находится в ее сумочке. Однако больше всего внимание интернет-пользователей привлек обновленный имидж бывшей вокалистки группы «Браво». По данным сайта kp.ru, Агузарова сменила привычный образ «марсианки» на более женственный и элегантный.

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Так, 56-летняя артистка из коротко стриженой блондинки превратилась в брюнетку с каре до плеч и пышной челкой, чем шокировала своих давних поклонников. «Советская Леди Гага», «Жанна стала так меняться-перевоплощаться, что невозможно узнать. Выглядит прекрасно, молодо», — отметили комментаторы.

В то же время перевоплощение Агузаровой оценили далеко не все. Согласно СМИ, в своем новом облике певица не обошлась и без помощи пластических хирургов, увеличив губы. Также она кардинально изменила свой стиль в одежде. Примечательно, что от ярких и экстравагантных нарядов Жанны не осталось и следа: в видео исполнительница одета почти во все черное.

«Какие пчелы покусали, это талантливейшее создание?﻿», «Если бы не написали что это Агузарова, ни за что не узнала бы», «Жанна поддалась, как все, подтяжкам, ботоксу и прочей <...>, которая кардинально меняет внешность и индивидуальность забирает», — посетовали некоторые.

Содержимое сумки Агузаровой в свою очередь не менее удивило интернет-пользователей. Оказалось, что помимо огромного ассортимента различной косметики, женщина предпочитает носить с собой веер, с помощью которого она «прячется от посторонних глаз», а также кнопочный телефон-раскладушку и старый диктофон.

«Кассетный диктофон — это друг и товарищ Жанны Агузаровой. Прадедушка инстаграма и всех девайсов, в котором находится великолепная волшебная магнитофонная лента», — передает слова певицы StarHit.

Жанна Агузарова обрела всеобщую известность в 1983 году в качестве вокалистки группы «Браво». Спустя три года коллектив был представлен Аллой Пугачевой в популярной программе «Музыкальный ринг». С этого момента популярность группы — и в особенности самой Агузаровой — начала активно расти, и в 1987-м музыканты выпустили свою первую пластинку.

Будучи участницей «Браво» Жанна выступала на музыкальном фестивале «Литуаника-86». Среди наиболее известных композиций, относящихся ко времени участия Агузаровой в группе, являются «Желтые ботинки», «Верю я» и «Чудесная страна» (ставшая саундтреком к фильму «Асса» Сергея Соловьева).

В 1988 году певица покинула группу и занялась сольной карьерой. В ее официальную дискографию входят пять пластинок. Основу концертного репертуара составляют композиции «Русского альбома» и песни группы «Браво» 1980-х годов

За свое непредсказуемое поведение и яркий внешний образ артистка на долгие годы заработала статус «богини эпатажа». В своем стиле она сочетала космические атрибуты и футуристичные наряды. Кроме того, в своих немногочисленных интервью Агузарова нередко рассказывала о якобы внеземном происхождении и внутренней связи с марсианами.

В последние годы артистка ведет очень закрытый образ жизни и нечасто дает интервью. Летом прошлого года Агузарова оказалась в центре скандала, когда опубликовала на странице в инстаграме обнаженное селфи в связи с выходом российской сборной в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. На фотографиях интимные места певицы были прикрыты российским триколором.

«Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело, — написала она на своей страничке. — Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!»

Согласно СМИ, несмотря на затворнический образ жизни Агузарова является одной из самых дорогих звезд отечественного шоу-бизнеса: гонорары за ее корпоративы доходят до трех млн рублей. Известно, что исполнительница проживает в Москве, а также имеет недвижимость в Лос-Анджелесе.