Неудачная пластика: кто изуродовал Жанну Агузарову

Отечественная певица Жанна Агузарова впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала о том, что находится в ее сумочке. Однако больше всего внимание интернет-пользователей привлек обновленный имидж бывшей вокалистки группы «Браво». По данным сайта kp.ru, Агузарова сменила привычный образ «марсианки» на более женственный и элегантный.
Так, 56-летняя артистка из коротко стриженой блондинки превратилась в брюнетку с каре до плеч и пышной челкой, чем шокировала своих давних поклонников. «Советская Леди Гага», «Жанна стала так меняться-перевоплощаться, что невозможно узнать. Выглядит прекрасно, молодо», — отметили комментаторы.
В то же время перевоплощение Агузаровой оценили далеко не все. Согласно СМИ, в своем новом облике певица не обошлась и без помощи пластических хирургов, увеличив губы. Также она кардинально изменила свой стиль в одежде. Примечательно, что от ярких и экстравагантных нарядов Жанны не осталось и следа: в видео исполнительница одета почти во все черное.
«Какие пчелы покусали, это талантливейшее создание?», «Если бы не написали что это Агузарова, ни за что не узнала бы», «Жанна поддалась, как все, подтяжкам, ботоксу и прочей <...>, которая кардинально меняет внешность и индивидуальность забирает», — посетовали некоторые.
Содержимое сумки Агузаровой в свою очередь не менее удивило интернет-пользователей. Оказалось, что помимо огромного ассортимента различной косметики, женщина предпочитает носить с собой веер, с помощью которого она «прячется от посторонних глаз», а также кнопочный телефон-раскладушку и старый диктофон.
«Кассетный диктофон — это друг и товарищ Жанны Агузаровой. Прадедушка инстаграма и всех девайсов, в котором находится великолепная волшебная магнитофонная лента», — передает слова певицы StarHit.
Жанна Агузарова обрела всеобщую известность в 1983 году в качестве вокалистки группы «Браво». Спустя три года коллектив был представлен Аллой Пугачевой в популярной программе «Музыкальный ринг». С этого момента популярность группы — и в особенности самой Агузаровой — начала активно расти, и в 1987-м музыканты выпустили свою первую пластинку.
Будучи участницей «Браво» Жанна выступала на музыкальном фестивале «Литуаника-86». Среди наиболее известных композиций, относящихся ко времени участия Агузаровой в группе, являются «Желтые ботинки», «Верю я» и «Чудесная страна» (ставшая саундтреком к фильму «Асса» Сергея Соловьева).
В 1988 году певица покинула группу и занялась сольной карьерой. В ее официальную дискографию входят пять пластинок. Основу концертного репертуара составляют композиции «Русского альбома» и песни группы «Браво» 1980-х годов
За свое непредсказуемое поведение и яркий внешний образ артистка на долгие годы заработала статус «богини эпатажа». В своем стиле она сочетала космические атрибуты и футуристичные наряды. Кроме того, в своих немногочисленных интервью Агузарова нередко рассказывала о якобы внеземном происхождении и внутренней связи с марсианами.
В последние годы артистка ведет очень закрытый образ жизни и нечасто дает интервью. Летом прошлого года Агузарова оказалась в центре скандала, когда опубликовала на странице в инстаграме обнаженное селфи в связи с выходом российской сборной в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. На фотографиях интимные места певицы были прикрыты российским триколором.
«Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело, — написала она на своей страничке. — Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!»
Согласно СМИ, несмотря на затворнический образ жизни Агузарова является одной из самых дорогих звезд отечественного шоу-бизнеса: гонорары за ее корпоративы доходят до трех млн рублей. Известно, что исполнительница проживает в Москве, а также имеет недвижимость в Лос-Анджелесе.