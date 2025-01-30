У Кремлевских стен приземлился дракон: как Москва встретила китайский Новый год

На Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, ВДНХ, в Камергерском переулке и Московском зоопарке появились тысячи красных фонариков, миллионы огней, праздничные национальные костюмы, барабанщики и, конечно же, мифические драконы — в Москву пришел китайский Новый год. Официально он наступил 29 января, а накануне в центре столицы состоялось торжественное открытие фестиваля, посвященного этому экзотическому празднику.

Дракон в Москве, блины в Пекине

Сердцем фестиваля стала Манежная площадь. Новогодний антураж здесь переформатировали в традиционном китайском стиле: елочные шары заменили красными фонариками, тыквами, колокольчиками, расписными веерами и национальными оберегами, а красавицу-ель обвил огромный дракон с желтым брюхом и такого же цвета глазами. Еще один, не менее эффектный мифический зверь, «приземлился» чуть подальше, встречая гостей, как метрдотель на входе.

Китайский Новый год с размахом отмечают в Москве уже второй раз. Это праздник взаимодействия культур и успешного сотрудничества двух стран. Столь важный момент подчеркнули открывшие фестиваль официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй.

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«Мероприятия фестиваля направлены на то, чтобы россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга. Китайский Новый год отмечается в Москве, а русская Масленица — в Пекине и в других городах Китая. Мне кажется, что событие, которое уже второй раз нас объединяет, является прекрасным символом того, как можно объединяться с конструктивной, позитивной повесткой. Наши страны такой подход демонстрируют при решении глобальных международных проблем и задач», — отметила Мария Захарова и добавила, что в прошлом году китайский праздник в столице России посетили более 700 тысяч человек, а просмотры в соцсетях побили все рекорды.

Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, выразил уверенность, что такое масштабное празднование китайского Нового года укрепит дружбу между странами и привлечет в Москву еще больше китайских туристов, которых, впрочем, и так уже немало: только за девять месяцев прошлого года столицу посетили 335 тысяч гостей из Поднебесной.

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Рисовые пончики и карнавальное шествие

Фестиваль, который стал частью проекта «Зима в Москве», начался с шоу барабанщиков в костюмах воинов-драконов и запуска праздничной иллюминации. Переодетые в роскошные национальные наряды актеры и ростовые куклы-тигры фотографировались с гостями, а световое шоу имитировало северное сияние, приправляя китайский Новый год русской спецификой.

Изысканными гастрономическими ароматами посетителей приманивали павильоны-пагоды, где повара готовили национальные блюда: утку по-пекински, жареный рис, китайские пельмени, фирменные дрожжевые булочки с мясной начинкой, рисовые пончики в кунжуте и другие деликатесы, включая десятки сортов чая и даже жареное молоко.

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В одном из павильонов проходили бесплатные мастер-классы, а рядом приютился Домик добра благотворительного городского проекта «Москва помогает», оформленный в фиолетовых тонах.

Желающих приобщиться к национальной китайской культуре оказалось так много, что Манежная площадь с трудом могла вместить всех гостей. «Столпотворение точно, как в Китае», — шутили жители и гости столицы, продолжавшие прибывать с каждой минутой.

Пока на Манежной любовались праздничным антуражем, с Тверского бульвара выдвинулось театрализованное шествие. Его возглавили символы уходящего и наступившего года — гигантские Дракон и Змея. Участники китайского карнавала в пестрых и продуманных до мелочей костюмах, оригинальных масках и колоритных головных уборах развлекали столичную публику мини-представлениями на протяжении всего маршрута, который завершился в Камергерском переулке.

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Обереги от злых духов

Китайский Новый год считается праздником весны и вот уже более двух тысячелетий отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. По восточному летоисчислению в Поднебесной наступил 4722 год. Его символом считается Зеленая Деревянная Змея. Неизменный цвет праздника — красный, который в Китае олицетворяет счастье, богатство и процветание. А красные фонарики не только украшают событие, но и защищают от злых духов.

Фестиваль продлится в столице до 9 февраля.

«Очень интересная, самобытная культура, с которой мы еще мало знакомы, — делится впечатлениями от открытия фестиваля москвичка Наталья Гончарова. — Хорошо, что в городе стали проводить такие праздники, это хорошая возможность узнать, как живут представители такой древней цивилизации, как Китай. Хотелось бы и самой там побывать».

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, также участвовавшая в церемонии открытия, рассказала, что для гостей запланировано свыше 400 мероприятий. На Манежной и Тверской площадях, в Камергерском переулке, на Тверском бульваре, ВДНХ и в Московском зоопарке горожан и туристов ждут театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы, чайные церемонии и блюда китайской кухни.

Подробное расписание всех событий фестиваля представлено на сайте «Московские сезоны».