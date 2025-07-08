Как избавиться от пылевых клещей в квартире: проверенные способы и профилактика

Чем опасны пылевые клещи, где они обитают и как с ними бороться

Пылевые клещи обитают практически в каждой квартире. Разглядеть их невооруженным глазом невозможно, настолько они малы, однако людям эти микроскопические паразиты доставляют огромные проблемы. Пылевые клещи становятся причиной аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы. Как предупредить их появление в доме, чем опасны пылевые клещи и как от них избавиться — в материале «Газеты.Ru».

Пылевые клещи: где они обитают и как выглядят

Обычная домашняя пыль далеко не так безобидна, как кажется. Это благоприятная среда для размножения мельчайших существ — пылевых клещей. Идеальные для них условия обитания — температура 18–25 °C, повышенная влажность — от 55%. В квартирах и домах они чувствуют себя вольготно. Предпочитают селиться в мягкой мебели, матрасах и подушках, книгах, коврах, покрывалах, шторах, мягких игрушках.

Пылевые клещи распространены по всему земному шару. Их можно встретить в странах с суровым или умеренным климатом, в тропиках. Рассмотреть их можно только под микроскопом. Размер этих мельчайших паукообразных варьируется от 0,1 до 0,5 мм.

Форма тела пылевого клеща овальная, цвет — светло-бежевый или полупрозрачный, иногда с желтоватым оттенком. Поверхность тела покрыта мелкими волосками и бугорками, помогающими цепляться за волокна тканей.

close Пылевые клещи под микроскопом Gilles San Martin/Wikimedia Commons

Пылевой клещ — любимая модель макрофотографов. При макросъемке с высокой детализацией эти создания выглядят футуристично: огромные, с мясистым телом и устрашающей мордой.

В общей сложности насчитывается 150 видов пылевых клещей. В жилых помещениях распространены 13 видов, среди которых, в свою очередь, доминируют клещи-дерматофаги. Научное название — дерматофагоидисы.

Цикл жизни пылевого клеща составляет около 65–80 дней. За этот короткий период самка клеща откладывает около 60 яиц.

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Чем опасны пылевые клещи

Несмотря на свой устрашающий вид, пылевой клещ не кусается и не присасывается к человеку. Как пояснила «Газете.Ru» врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова, пылевой клещ опасен продуктами своей жизнедеятельности.

close Клещ под микроскопом S.Zykov/Shutterstock/FOTODOM

Пылевой клещ — маленькое существо до 0,5 мм, которое живет в домашней пыли, относится к классу паукообразных. Увидеть его глазом мы не можем. Он не пьет кровь и не кусается, но сам клещ и его продукты жизнедеятельности — сильный аллерген для человека. Елена Павлова врач-гастроэнтеролог

Пылевые клещи питаются отмершими чешуйками эпидермиса. По данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, в норме за год у человека образуется до 400 граммов чешуек верхнего слоя кожи.

Пылевые клещи постоянно едят и активно испражняются — до 20 раз за сутки. Именно их фекальные выделения представляют главную опасность для человека.

Экскременты пылевых клещей накапливаются в домашней пыли. Затем в процессе уборки они поднимаются вместе с ней в воздух. Из-за своего мельчайшего размера они рассеиваются в воздухе, не оседая на пол до 20 минут. Все это время люди вдыхают выделения клещей. Если у человека есть предрасположенность к аллергии, реакция не заставит себя ждать.

При контакте с выделениями пылевых клещей возможно развитие аллергических реакций по типу:

аллергического ринита — проявляется насморком, заложенностью носа, чиханием;



— проявляется насморком, заложенностью носа, чиханием; респираторного аллергоза — комплекса заболеваний аллергического характера верхних и нижних дыхательных путей;



— комплекса заболеваний аллергического характера верхних и нижних дыхательных путей; бронхиальной астмы — проявляется приступами удушья, кашлем, одышкой;



— проявляется приступами удушья, кашлем, одышкой; атопического дерматита — проявляется в виде экземы, зуда и воспаления кожи;



— проявляется в виде экземы, зуда и воспаления кожи; конъюнктивита — проявляется воспалением слизистой оболочки глаза;



— проявляется воспалением слизистой оболочки глаза; акариазы — при попадании клещей в желудочно-кишечный тракт (например, у маленьких детей) возможно развитие инфекционного заболевания. Но этот вид недуга встречается редко.

Постоянные симптомы аллергии снижают качество жизни, вызывают усталость, нарушение сна и концентрации.

close V2505/Shutterstock/FOTODOM

Как определить, что в квартире есть пылевые клещи

На то, что в квартире есть пылевые клещи, по словам врача-гастроэнтеролога, будут указывать:

хронический насморк,



чихание,



зуд кожи в местах, где нет видимых укусов.

«Клещи живут колониями и, как правило, скрываются в матрасах, подушках, постельном белье, мягкой мебели и одежде. Их привычные места обитания — там, где скапливается пыль: шкафы, в том числе книжные, кладовки. Шерсть домашних животных также является пищей для клещей, так что кошки и собаки будут способствовать распространению паразитов», — пояснила Елена Павлова.

Помимо жилых помещений, клещи обитают в прачечных, химчистках, на мягких сиденьях в театрах, автобусах и самолетах, в матрасах поездов дальнего следования, а также в пылесборниках пылесосов.

Подтвердить аллергию на клещей домашней пыли можно, сдав кровь на определение специфического иммуноглобулина E к клещевым аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus. Если показатель повышен — значит, у вас аллергия на паразитов. Елена Павлова врач-гастроэнтеролог

Как избавиться от пылевых клещей

Полностью уничтожить пылевых клещей в доме практически невозможно, но контролировать их численность, не допуская опасного уровня, вполне реально, отметила Елена Павлова.

Основные меры по борьбе с пылевыми клещами в квартире :

Меняйте постельное белье не реже одного раза в неделю.



Используйте специальные пылезащитные натяжные чехлы для матрасов. Стирать чехлы, как и постельное белье, нужно не реже раза в неделю.



При смене постельного белья пылесосьте матрасы.



Меняйте матрас каждые 5 лет — со временем он становится благоприятной средой для обитания клещей.



Регулярно проводите влажную уборку — в идеале ежедневно. Обязательно протирайте пол под кроватью.



Своевременно меняйте перьевые и пуховые подушки и одеяла.



Отдавайте предпочтение постельным принадлежностям из синтетических материалов: они менее привлекательны для клещей.



Избавьтесь от ковров и ковролина. По возможности минимизируйте количество мягкой мебели с тканевой обивкой: в ней скапливаются пыль и клещи.



Храните книги на закрытых полках. Еженедельно протирайте поверхность полок слегка влажной тканью.



При уборке пыли в доме используйте только влажную тряпку. Откажитесь от пипидастра (метелки для уборки пыли) : сухая уборка лишь поднимает пыль и аллергены в воздух.



: сухая уборка лишь поднимает пыль и аллергены в воздух. Для дезинфекции мягкой мебели используйте парогенератор: он эффективно уничтожает пылевых клещей.

close Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

От пылевых клещей нужно особенно беречь детей, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-аллерголог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.

Врач-аллерголог рекомендует:

Еженедельно мыть детские игрушки горячей водой и хранить их в закрытых шкафчиках или контейнерах, предотвращая накопление пыли.



Ребенок не должен спать рядом с пушистыми игрушками: так повышается риск контакта с аллергеном.



Вместо тканевых покрытий на детских стульях желательно использовать пластиковые или деревянные сиденья, легко очищаемые от загрязнений.



Старайтесь чаще менять подголовники и боковые части колясок и автокресел.



Нежелательно использовать дополнительные чистящие средства при стирке игрушек, так как на них у ребенка тоже может быть аллергия.

В свою очередь Елена Павлова рекомендует отказаться от сбора библиотеки дома: это слишком благоприятная среда для жизни и размножения пылевых клещей.

«К сожалению, от домашних животных тоже придется отказаться, если есть выраженные проблемы с аллергией на пылевого клеща: питомцы могут быть переносчиками аллергенов», — добавила она.

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Химические средства борьбы с пылевыми клещами

На рынке представлены эффективные химические препараты для противоклещевой обработки помещений, мебели и белья. Однако они требуют строгого соблюдения мер безопасности, иначе велик риск токсического воздействия на человека.

Несмотря на то, что химические препараты эффективны, их действие временно. Так что без стандартной влажной уборки и других подобных мер не обойтись.

Врачи напоминают: только регулярное проведение профилактических мероприятий позволит контролировать численность пылевых клещей и снизить риск аллергии. Если вы все-таки хотите бороться с микрозахватчиками химическими средствами, обязательно проконсультируйтесь с профессиональными дезинсекторами.