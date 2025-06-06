Что означает POV и почему весь TikTok так подписывает свои видео

Что такое POV на молодежном сленге: определение и расшифровка

На просторах TikTok и других социальных сетей множество видео отмечены тегом POV. Причем сокращение одинаково подходит и к роликам с танцами, и к трэвел-видео, и к мемам, и к видеоиграм. «Газета.Ru» разбиралась, что означает POV на молодежном сленге, что это за формат и почему он стал популярен.

Что такое POV и откуда пошло это сокращение

Выражение POV, сопровождающее короткие ролики, пришло из английского языка. Оно расшифровывается «point of view», то есть «точка зрения». Но сам термин POV среди молодежи означает видео, снятое от первого лица, или историю, рассказанную со своей точки зрения.

Чаще тегом POV отмечают развлекательные видео в соцсетях, но оказывается, что сокращение также популярно среди авторов фанфиков фанатской литературы, созданной поклонниками на основе уже существующих произведений и даже в кибериндустрии. Иногда POV применяется и в кино, например, в фильме Ильи Найшуллера «Хардкор», где зритель видит окружающий мир глазами главного героя.

Что POV означает в литературе

POV начал активно развиваться в литературе в XIX веке как особый прием, когда автор ведет повествование от лица рассказчика или одного из героев. Например, доктора Ватсона в произведениях Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, Ника Каррауэя в романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», Джейн Эйр — в одноименном романе Шарлотты Бронте.

В России одним из первых этот прием использовал Пушкин в повести «Капитанская дочка».

В романе «Шум и ярость», который увидел свет в 1929 году, Уильям Фолкнер тоже активно применяет POV, причем своими мыслями делятся несколько персонажей. Особенностью романа стала повторяемость эпизодов, рассказанных от лица разных героев, — в итоге читатель увидит происходящее с разных сторон внутри одного временного периода.

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Что POV означает в кино

В кино POV — это, по сути, сцены фильма, которые мы видим глазами персонажа. Впервые этот прием использовали в рамках эксперимента в Брайтонской школе киноискусств в 1900-м. Его суть сводилась к изменению положения кинокамеры для выбора подходящего ракурса.

Этот прием по сей день применяют многие кинематографисты, чтобы показать происходящее глазами героя. В 1950-1960-е этим пользовались Михаил Калатозов и Андрей Тарковский, съемка от первого лица есть в картинах «Летят журавли» и «Иваново детство». В США этот прием можно увидеть в основном в фильмах ужасов, например, в «Визите» и «Искателях могил».

В 1970-х в кино появился новый тренд: первым лицом становится оператор, который снимает происходящее на любительскую камеру. Эти кадры нарезали среди сцен общим планом, чтобы показать прошлое персонажа. Одним из первых таким приемом воспользовался Альфред Хичкок при работе над картиной «Окно во двор».

Сейчас в основном POV используют в независимом кино. В больших проектах режиссеры экспериментируют с ракурсами или используют тряску камеры, чтобы вызвать у зрителя эмоции в той или иной сцене.

POV в TikTok: погружение в ситуацию

Наибольшую популярность формат POV обрел в приложении коротких видео TikTok. К маю 2025 года с тегом #POV опубликовали более 88 млн роликов.

При этом часто тег #POV используют некорректно. В некоторых видео это уже не выражение точки зрения, а способ передать атмосферу и вызвать у зрителя эмоции.

Тема POV может быть любая. Чаще всего этим сокращением подписывают:



мемы, где речь идет от первого лица , как будто зритель наблюдает за происходящим;



, как будто зритель наблюдает за происходящим; ролики, где зритель становится участником ситуации , авторы показывают даже рядовые случаи, например поездку в купе поезда или поход за покупками в ближайший супермаркет;



, авторы показывают даже рядовые случаи, например поездку в купе поезда или поход за покупками в ближайший супермаркет; ностальгические ролики, например, «pov: ты у бабушки в деревне» на фоне солнечных пейзажей, высокой травы, деревенского домика и брошенных велосипедов. Как раз в этом случае термин POV используется неверно.

Чтобы сформировать правильное представление, стоит заменить POV на эти варианты:

«ситуация, когда пошел за покупками в магазин»;

«представь, что ты у бабушки в деревне».

Русскоязычные пользователи TikTok адаптировали англоязычный термин. В роликах встречается созвучная подпись «плов», а еще «рил». Термин «рил» означает, что ситуация произошла с автором видео в реальной жизни.

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POV в фанфикшене: новая жизнь для второстепенных героев

Часто прием «от первого лица» используют авторы фанфиков. При этом повествование, как правило, ведется от лица героя, которому было уделено мало внимания в оригинальном произведении. Например, в фанфиках по «Гарри Поттеру» часто авторы описывают, что думал и говорил бы Драко Малфой. А в произведениях по Сумеречной саге роль главного героя отдают кому-то из семьи Калленов.

Произведения пишут от первого лица, чтобы глубже раскрыть характеры второстепенных героев и их отношение к другим персонажам. А еще — дать субъективный взгляд на происходящее в оригинальном произведении. Из течения рождаются даже книги. Например, Стефани Майер написала Сумеречную сагу от лица школьницы Беллы Свон, которая влюбляется в вампира. А уже через несколько лет автор выпустила книгу «Солнце полуночи», где повествование ведется от лица вампира Эдварда, возлюбленного Беллы.

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POV в видеороликах и играх: от тренда к жанру

От первого лица снимают не только короткие, но и длинные видео. Этот прием особенно популярен на YouTube, где авторы ведут в такой стилистике свои каналы. Видео «от первого лица» стало так много, что POV можно выделить в отдельный жанр.

Популярные форматы

ASMR-видео. Зритель предстает пациентом на приеме у врача или клиентом в кабинете косметолога, а автор видео водит по экрану кисточками и различными предметами.



Зритель предстает пациентом на приеме у врача или клиентом в кабинете косметолога, а автор видео водит по экрану кисточками и различными предметами. Трэвел-видео. Автор держит перед собой камеру и снимает, как идет по улице или едет в поезде, распаковывает обед или просто сидит в парке. При этом важно, что автора ролика в кадре нет, а зритель видит происходящее его глазами.



Автор держит перед собой камеру и снимает, как идет по улице или едет в поезде, распаковывает обед или просто сидит в парке. При этом важно, что автора ролика в кадре нет, а зритель видит происходящее его глазами. Видео, cнятые на GoPro. Велосипедисты цепляют экшн-камеру на шлемы, а дайверы фиксируют лентой на голове. Жанр POV подошел для съемки экстремальных видов спорта. Темы варьируются от погружения на глубину водоема до прыжков с парашютом.



Велосипедисты цепляют экшн-камеру на шлемы, а дайверы фиксируют лентой на голове. Жанр POV подошел для съемки экстремальных видов спорта. Темы варьируются от погружения на глубину водоема до прыжков с парашютом. Домашние видео. Уборка комнат, готовка еды, рисование — вариантов много. Такие видеоролики обычно долгие и медитативные, служат фоном для задач или включаются для успокоения.



Уборка комнат, готовка еды, рисование — вариантов много. Такие видеоролики обычно долгие и медитативные, служат фоном для задач или включаются для успокоения. Летсплеи. В этом случае автор записывает прохождение игры от первого лица. Интересно, что POV часто можно увидеть и в видеоиграх.

Можно сказать, что игровой интерфейс от первого лица в видеоиграх — явление очень распространенное. Самый яркий пример — популярный шутер Counter-Strike, где игрок оказывается на месте снайпера. В этом случае вы не просто отыгрываете персонажа, а исследуете цифровую реальность и игровой мир сюжета. От первого лица еще можно сыграть в фантастическом экшене с открытым миром Elder Scrolls. А в GTA V можно выбрать, от чьего лица проходить миссии — доступны несколько персонажей.

В некоторых играх разработчики встраивают возможность играть и от первого лица, и наблюдать со стороны. Например, в симуляторе жизни The Sims можно стать симом, изменив режим отображения с помощью кнопки Tab.

При этом сами игроки уже шутят про термин POV. Одна из шуток звучит так — POV: ты играешь в компьютер в 7 утра и слышишь, как проснулись родители.

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Почему слово POV стало популярным в молодежном сленге

Видео с POV в сети оказались неожиданно долговечными, и на то есть несколько причин. Самая простая — лаконичная аббревиатура. Сегодня язык неизбежно движется к упрощению. Оказалось, что написать pov или «рил» быстрее, чем «Тот случай, когда...» или «Представь, что...».

На популярность тренда повлияли и алгоритмы TikTok. Известно, что в социальной сети чаще показываются короткие ролики, которые вызывают эмоцию или проигрываются по несколько раз. Так и с этим трендом: мемы с POV вызывают смех, ностальгию, набирают большое количество комментариев.

Кроме того, POV не несет большой умственной нагрузки. Большинство ситуаций, подписанных тегом, понятны обществу. И поэтому досматриваемость этих видео выше, а пользователь не устает от информационного контента.