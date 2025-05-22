Где создать ИИ-ролик: 10 лучших нейросетей для генерации видео

В эпоху TikTok и YouTube создать крутой видеоролик хочется каждому, но не у всех есть профессиональная камера и возможность работать в студии. К счастью, на помощь приходят современные алгоритмы искусственного интеллекта. Генерация видео с помощью нейросетей стала горячим трендом: можно буквально за минуты получить ролик на основе текстового запроса или пары картинок. «Газета.Ru» собрала 10 лучших нейросетей, которые позволяют делать видео — от забавных анимаций до серьезных презентаций.

Pika — вирусные видео из ваших идей

Где создать:

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Приложение в App Store

Pika — бесплатная нейросеть (до 15 видео в месяц) с подпиской от $8 (по карте РФ оплата невозможна), которая позволяет генерировать короткие забавные ролики. Сервис миксует загруженные видео с изображениями и спецэффектами. Например, вы сняли себя с котом на руках — Pika сгенерировала видео, где вместо кота у вас на руках сидит маленький пес. Или записали пару секунд своей кухни — нейросеть добавила туда обезьянку, и она прыгает по кухонному столу. Такие видео, созданные ИИ, легко могут стать вирусными в соцсетях.

Помимо замены объектов, Pika предлагает библиотеку забавных эффектов. Предметы на видео можно «надуть» или расплавить, разрезать как торт, раздавить прессом и так далее. Все эффекты собраны на главной странице — наглядно и удобно.

Новичкам не нужно ломать голову над промптами (текстовый запрос, содержащий подробное описание задачи): достаточно выбрать готовый сценарий, при желании дополнить текстовое описание деталей.

Интерфейс, правда, на английском, но можно воспользоваться переводчиком. В бесплатном тарифе дается 150 кредитов (виртуальная валюта сервисов, которая позволяет пользоваться их услугами), которых хватает примерно на 10–15 коротких генераций. Платный тариф расширяет лимит и убирает водяные знаки. Pika — отличный генератор видео для веселья и креатива, где пользователи могут буквально за секунды оживить самые сумасшедшие фантазии.

close Robert Way/Shutterstock/FOTODOM

Dream Machine (Luma AI) — превращает картинки в видео

Где создать:



Официальный сайт



Приложение в App Store

Dream Machine от Luma AI — мощная нейросеть для генерации видео по текстовому описанию или даже по изображению. Она бесплатная (есть подписка от $7 для ускорения, приоритетной очереди и HD-вывода) и открыта для российских пользователей, но с ограничениями. Dream Machine генерирует реалистичные и плавные видео, умеет создавать анимацию на основе загруженной картинки: можно сначала получить статичное изображение, а потом «оживить» его в движении. В итоге вы получаете короткий анимационный ролик, в котором изображение буквально превращается в видео с относительно высоким качеством.

Интерфейс сервиса англоязычный, но довольно простой. В поле промпта задается описание сцены (только на английском, переводчик поможет), можно прикрепить референс-картинку, выбрать стиль, настроить поведение камеры, разрешение и пропорции.

Для примера: вы пишете «ночной город в дождь, неоновый стиль» (на английском, чтобы сервис вас понял), и нейросеть генерирует ролик по вашему запросу. Процесс занимает около минуты — хотя если желающих много, придется подождать в очереди.

Длительность видео обычно несколько секунд. Бесплатный режим немного ограничен (без высокого разрешения и с очередью), но платный тариф убирает водяной знак и ускоряет генерацию. Dream Machine ценят за плавную, реалистичную анимацию и качество кадров. Можно сказать, это один из самых продвинутых инструментов, способный выдавать впечатляющие результаты: 24 кадра в секунду, если задать детальный запрос.

close Robert Way/Shutterstock/FOTODOM

Kandinsky — генератор от Сбера для видео и картинок

Где создать:



Kandinsky — отечественная нейросеть от Sber AI, изначально известная генерацией изображений, но умеющая делать и короткие видео.

Сервис бесплатный и понимает команды на русском языке.

Kandinsky использует модель диффузии и позволяет генерировать простые ролики на основе текста буквально за секунды. Опций для видео тут немного: максимально высокое качество ограничено разрешением 640×384, а ролики — длительностью до 5 секунд. Зато никаких очередей — запрос обрабатывается сразу .

Конечно, результаты Kandinsky пока не сравнятся с киношными спецэффектами — видео выходят довольно простыми и немного «шумными». Но для первых экспериментов или контента в соцсетях этого достаточно.

Зато все абсолютно бесплатное и не требует обходных путей: сервис доступен через веб-интерфейс, Telegram- или VK-бот. Kandinsky создает изображения и видео без каких-либо лимитов, что отлично подойдет, если хочется попробовать генерацию видео с помощью ИИ, не платя ни рубля. Формально это больше генератор изображений, но функция видео — приятный бонус.

Для русскоязычного пользователя плюс в том, что не нужно знать английский: описываете идею на родном языке, и нейросеть выдает результат. Это простой и доступный старт для знакомства с ИИ-генераторами.

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PixVerse — делает вас героем за 8 секунд

Где создать:



Официальный сайт



Приложение в App Store



Приложение в Google Play

PixVerse — сервис с готовыми шаблонами для создания видео на основе текста.

Бесплатно можно сделать 2-3 генерации в день, дальнейшие — по подписке от $8 (около 700 рублей — оплата из РФ доступна с помощью виртуальных карт или через аккаунт с регионом, поддерживающим международные платежи). Главный козырь PixVerse — простота: не нужно самому придумывать подробный промпт. Достаточно выбрать одну из сюжетных заготовок, и нейросеть сама сгенерирует ролик. За считанные секунды можно «стать» супергероем Marvel или персонажем аниме, обняться со знаменитостью — все усилия по воплощению идеи PixVerse берет на себя. Пользователю остается указать стиль сцены и наблюдать за магией.

Несмотря на шаблоны, возможности у PixVerse приличные. Он может создать уникальных персонажей по вашему описанию, превратить загруженное видео в мультфильм, озвучить героя синтезированным голосом. Есть настройки разрешения, формата кадра и длительности видео — максимум 8 секунд на бесплатном тарифе.

Новичкам сразу выдают 90 кредитов, которые можно потратить примерно на пару роликов. Подписка расширяет лимит до 1200 кредитов в месяц: можно генерировать больше, снять ограничения по эффектам, повысить качество и даже делать несколько видео одновременно. Видео от PixVerse получаются короткими, зато очень эффектными. Это отличный вариант для тех, кто хочет быстро получить яркий результат на основе текстового запроса, не заморачиваясь с тонкими настройками.

Шедеврум — нейросеть от Яндекса без ограничений

Где создать:



Официальный сайт



Приложение в App Store



Приложение в Google Play

Шедеврум — это бесплатная нейросеть от Яндекса для генерации визуального контента. Пока она больше известна по созданию изображений, но умеет и превращать ваши идеи в короткое видео примерно на 5 секунд. Огромного выбора шаблонов или суперреалистичной графики тут нет, зато сервис позволяет генерировать видео практически без ограничений и полностью на русском языке. Достаточно выбрать соотношение сторон (горизонт, вертикаль) и описать, что вы хотите увидеть — через полминуты нейросеть выдаст результат.

Видео, созданные нейросетью Шедеврум, напоминают небольшие анимации или слайд-шоу. Это скорее творческая песочница и соцсеть: каждая работа появляется в общей ленте, где ее могут увидеть другие пользователи. Видео должно быть опубликовано, иначе вы не сможете сохранить его себе на устройство. Но приватность тут не главная цель — наоборот, можно черпать вдохновение, глядя на чужие генерации, и повторять понравившиеся идеи.

В веб-версии есть лимит: до 10 генераций в день. Однако установка мобильного приложения Шедеврум снимает эти ограничения, позволяя экспериментировать сколько угодно. Этот сервис идеально подходит молодежи: все на родном языке, бесплатно и весело. Пусть реализм хромает, зато можно неограниченно пробовать идеи и сразу делиться ими с друзьями.

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Runway — профессиональный инструмент AI-видеомейкеров

Где создать:

Runway — известная платформа для продвинутой генерации видео на основе текста и не только. Базовый функционал доступен бесплатно (дается 120 кредитов в месяц), а платный тариф начинается от $15 (около 1300 рублей) в месяц. Оплата из РФ возможна, но не напрямую, а через сторонние сайты или виртуальные карты зарубежных платежных систем.

Runway выделяется тем, что ориентирован на энтузиастов и профессиональных видеомейкеров, которые готовы детально описывать желаемую сцену. Чтобы получить по-настоящему эффектный ролик, в промпте придется указать каждую мелочь — стиль, объекты в кадре, движение камеры, освещение и так далее. Зато результат того стоит: нейросеть генерирует ролики почти кинематографического качества.

Интерфейс Runway, несмотря на мощность, дружелюбный. Новичкам помогают примеры и инструкции, есть галерея готовых работ и настроек. На бесплатном тарифном плане генерация строго ограничена: упрощенная модель и буквально секунды видео. Например, пользователям дают около 120 кредитов, которые можно потратить примерно на 6 коротких роликов по четыре секунды каждый.

Подписка открывает доступ к продвинутой модели Gen-2, увеличивает максимальную длину до 62 секунд и позволяет докупать дополнительные секунды по необходимости. Также платно доступны приятные бонусы — апскейл до 4K (супервысокое разрешение), отсутствие водяного знака. Впрочем, даже с подпиской при наплыве желающих видео рендерится в очереди, моментального ответа может не быть.

По качеству Runway впечатляет: нейросеть выдает яркие, четкие сцены с проработанными деталями. Отдельные кадры из таких роликов порой не отличить от рисунков профессионального художника. Особенно круто выглядит результат на хорошем экране ноутбука или планшета. Конечно, работать с Runway чуть сложнее, чем с шаблонными сервисами — нужно знание английского и терпение при составлении промптов. Но для искушенных видеомейкеров, желающих добиться высокого качества и креативного контроля, Runway — лучший выбор. Он позволяет генерировать уникальные ролики, каких больше ни у кого не будет.

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Genmo — генератор анимаций с элементами соцсети

Где создать:



Genmo — относительно новый ИИ-сервис, напоминающий гибрид Runway и Шедеврума. Он бесплатный до 30 генераций в месяц, далее подписка от $8 (около 700 рублей — оплата из РФ возможна, но только с помощью сторонних сайтов или виртуальной зарубежной карты) за расширение лимита до 80 видео.

Генерация видео с помощью Genmo максимально упрощена: вы вводите короткий текст (на английском) — и нейросеть выдает короткую анимацию. Причем все созданные ролики появляются в общей ленте сайта, как в соцсети: их можно смотреть, лайкать, скачивать, а главное — подсмотреть промпт, который использовал автор. То есть Gemno поощряет обмен идеями: пользователи могут вдохновляться чужими находками.

По возможностям Genmo скромнее Runway. Длина видео ограничена шестью секундами, есть пара настроек вроде формата кадра и несложного управления виртуальной камерой. Зато интерфейс минималистичен и не отпугнет новичка. Есть даже кнопка random — сгенерировать что-нибудь случайное, если неохота придумывать самому.

Бесплатной версии в 30 роликов в месяц большинству будет достаточно, чтобы поиграть «в виртуальной песочнице». Если хочется большего, выбирайте платный тарифный план: он убирает водяные знаки и дает приоритет в очереди. Genmo ценят за классные, реалистичные анимации, которые он выдает из очень простых описаний. Это как посмотреть короткий мульт, придуманный тобой, и сразу показать его другим. Отличная площадка, чтобы проявить творческие способности и получить фидбэк сообщества.

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CapCut — бесплатный видеомонтаж с умными фишками

Где создать:



Утилита для Windows



Приложение в App Store



Приложение в Google Play

CapCut — популярнейшее приложение для мобильного видеомонтажа, которое наверняка видели все, кто делал клипы для TikTok. CapCut напичкан дополнительными функциями на базе нейросетей и тоже позволяет генерировать некоторые элементы видео автоматически. Приложение полностью бесплатное — никаких подписок, просто скачиваете на смартфон или ПК и пользуетесь.

В арсенале CapCut множество ИИ-инструментов для упрощения жизни видеоблогера. Например, автоматическая расшифровка речи и генерация субтитров — программа сама распознает голос на видео и накладывает текст (поддерживает русский язык).

Есть озвучка текста разными голосами, изменение голоса (например, можно сделать его мультяшным), удаление шума и улучшение звука. Присутствуют и трендовые спецэффекты: можно одним кликом наложить глич-эффект, замылить фон, синхронизировать смену кадров с музыкой и так далее. Все это работает прямо на телефоне, не требуя мощного «железа» — даже бюджетный смартфон потянет монтаж роликов в CapCut.

Главное CapCut очень дружелюбен к начинающим. Интерфейс полностью на русском, функции называются понятно, имеются шаблоны под популярные соцсети. Через пару попыток создание видео идет как по маслу.

Конечно, генератором видео в чистом виде CapCut не назовешь — он, скорее, умный редактор. Но «Газета.Ru» включила его в топ, потому что для молодежи это must-have: здесь и нарезка клипов, и музыка, и нейросети помогают сделать все быстро и красиво. Можно смело начинать свой путь видеокреатора с CapCut — высокое качество контента станет достижимо без сложного софта и затрат.

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HeyGen — говорящие аватары и перевод речи

Где создать:



HeyGen — сервис для создания говорящих видеоаватаров и даже дубляжа видео на другие языки. Бесплатно доступно три видео в месяц, дальнейшая подписка — от $24 (около 2100 рублей — оплатить из РФ можно только с помощью зарубежной карты) за безлимитную генерацию. HeyGen одним из первых научился автоматически переводить речь в ролике и синхронизировать губы говорящего под новый язык — выглядит потрясающе. То есть вы загружаете, к примеру, видео, где кто-то говорит по-английски, выбираете перевод на русский, и нейросеть через некоторое время выдает вам тот же ролик, только персонаж говорит по-русски, да еще и мимика совпадает с речью. Такой реалистичной анимацией лица сложно не впечатлиться.

Помимо дубляжа, HeyGen умеет генерировать видео с нуля. Вы выбираете одного из сотен готовых живых аватаров (или загружаете свое фото), вписываете текст — и через пару минут получаете видео, где виртуальный человек озвучивает ваш текст. Можно настроить скорость речи, интонацию, выбрать мужской или женский голос. Пользователи могут менять фон, добавлять текст и изображения поверх видео — по сути, здесь есть простой редактор, похожий на CapCut. Для удобства даже доступна автогенерация субтитров и библиотека фоновой музыки.

В бесплатном режиме HeyGen ограничен тремя видео и максимальным разрешением 720p. Платный тариф снимает лимиты, позволяет сохранять ролики в высоком разрешении (1080p) и увеличивает максимальную длительность видео с трех до пяти минут. Для бизнеса есть отдельные опции, например, корпоративные аватары.

Оплата из РФ возможна картой при наличии валютного счета (сам сервис доступен без VPN).

HeyGen — отличное решение для создания презентаций, обучающих роликов или приветствий на разных языках. Видео, созданные с его помощью, выглядят профессионально: говорящий аватар моргает, жестикулирует и говорит нужным вам голосом. Если хочется оживить текст и увидеть его в формате выступления — попробуйте HeyGen.

Designs AI — универсальный контент-комбайн

Где создать:



Designs AI — находка для digital-креаторов и маркетологов. Это многофункциональная платформа, где собраны модели для генерации видео и графики: логотипов, баннеров, озвучки и даже ИИ-чат-бот, который поможет разобраться с вашей задачей. Можно сказать, это конструктор контента «все в одном». У Designs AI есть недельный бесплатный период, далее подписка от €17 (около 1600 рублей) в месяц за полный безлимит возможностей. Покупка из РФ возможна, но не напрямую, а через сторонние сайты или виртуальные карты зарубежных платежных систем.

Видеогенератор в Designs AI работает так: вы загружаете или вводите сценарий (текст), а нейросеть автоматически подбирает видеоряд из своей обширной библиотеки. Заявлено свыше 10 млн стоковых видеоклипов и изображений, которые могут лечь в основу вашего ролика. По сути, ИИ создает видео по текстовому описанию путем монтажа подходящих фрагментов и иллюстраций. Причем длинные сценарии не проблема — сервис может озвучивать текст приятным дикторским голосом (поддерживает более 10 языков, включая русский), разбивая его на сцены. Каждую сцену потом легко отредактировать вручную: подвинуть текст, поменять фон, добавить переход или другую мелодию. Все это делается через удобный веб-интерфейс, никаких навыков монтажа не требуется.

Стоит отметить, что Designs AI позволяет генерировать видео быстро и без лишних настроек. Это идеальный инструмент для бизнеса: сделать рекламный ролик, презентацию, поздравление — буквально за час. Пользователи могут сохранять брендовые шаблоны, чтобы придерживаться одного стиля.

Важно Неделя бесплатного доступа дается, чтобы вы оценили все возможности нейросети. Причем в течение недели доступен полный функционал, видео экспортируются без водяных знаков. Потом уже решаете, нужен ли платный тариф.

Из минусов — интерфейс на английском и качество стоков бывает разным, но общее высокое качество контента сервис выдает. Ролики длительностью даже 5–10 минут с большим количеством сцен ему по силам. Если вам нужен помощник для создания видео для работы или учебы, который также умеет делать графику и озвучку, Designs AI вам пригодится.

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