Мем «окак» с котом в капюшоне: что за зверь, откуда он взялся и почему всем смешно

Интернет снова доказал, что границ человеческой фантазии не существует. Казалось бы, что может быть проще — кот в черном капюшоне и четыре буквы «окак». Но именно этот странный образ в мае 2025 года взорвал соцсети, оброс шутками, ремиксами и стал символом той самой эмоции, когда слов нет, а чувства зашкаливают. Почему «окак»-кот стал вирусным, что на самом деле означает его молчаливый взгляд и как правильно использовать мем — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой кот «окак» и откуда он взялся

Кот в капюшоне ворвался в интернет-пространство в начале мая 2025 года и мгновенно стал новым мемным лицом растерянности. Все началось с картинки — на ней кот сидит в черной толстовке с капюшоном, уставившись в никуда. И вроде бы ничего особенного: в интернете и без того хватает мемов с задумчивыми котами, но тут сработала магия узнавания.

Пользователи начали подписывать снимок коротким словом «окак» — то ли от опечатки в слове «ок», то ли по старой памяти. Ведь «окак» уже жил в массовой культуре: еще в 2010-х эту реакцию прославил персонаж Ивана Охлобыстина из сериала «Интерны», обрушивая ее на окружающих в самых абсурдных ситуациях. Тогда это было короткое, нелепое признание капитуляции перед реальностью. Не так давно ее вновь начали постить в пабликах, но теперь интернет-сообщество просто примерило знакомую эмоцию на нового героя.

Само по себе «о как» фиксируется и в русском языке: Национальный корпус русского языка трактует его как выражение изумления, растерянности или неловкой попытки сохранить лицо. Так что не удивительно, что мем моментально стал хитом: картинка идеально ложится на моменты, когда сказать вроде бы надо что-то умное, но получается только «окак».

Как выглядит мем

Фото кота в капюшоне — это не снимок из реальной жизни, а ловкий фотоколлаж. Интернет-пользователи объединили два стоковых изображения: морду черного кота и фигуру человека в темном капюшоне. Личность усатой фотомодели остается загадкой, а вот капюшон взят со снимка чешского фотографа Пржемыслава Коха, загруженного на IStock еще в 2012 году.

Чтобы усилить эффект абсурдности, итоговую картинку намеренно вытянули по вертикали и ухудшили качество — будто изображение пережило десять пересохранений на старом телефоне. Кто именно собрал этот фотоколлаж первым, неизвестно. Но именно такой несовершенный вид сделал мем еще более живым.

close TikTok

На итоговом изображении мы видим черного кота с огромными круглыми глазами, выглядывающего из-под глубокого капюшона. Его морда почти сливается с тенью, и только светлые блики в глазах выдают, что это не призрак, а самый настоящий кот. Под картинкой — простая белая надпись мелкими буквами: «окак». Вся композиция выглядит так, будто кот застал кого-то на месте преступления или сам только что узнал о какой-то неотвратимой катастрофе. Никакой истерики — только глухое молчаливое «да, это происходит».

Классический мем состоит из двух частей. Сначала идет короткое описание ситуации: например, девушка жалуется на свою подругу, что та отказывается пить с ней 10-й апероль подряд. Потом появляется кот в капюшоне с неподвижным взглядом и подписью «окак». И все — реакция готова.

Особую популярность мем «окак» получил в TikTok. В коротких роликах он появился под замедленную версию трека Baby's on Fire группы Die Antwoord. Кот в капюшоне выходил на авансцену в момент эффектного «Boom». Чтобы добавить комичности, к сцене часто прикручивали дефолтные мемные эффекты: плавный зум, затемнение или выстрел пламени. Это делало ролики еще более абсурдными и превращало «окак» в идеальный материал для вирусного контента.

close TikTok

Одно из первых вирусных видео с котом сопровождалось мистической музыкой и надписью: «Я уже рядом с твоим домом». После TikTok-мем быстро перекочевал в привычный формат картинок на разные платформы, где кот по-прежнему молча реагирует на самые разные житейские нелепости.

Что означает мем с котом «окак»

Мемный кот в капюшоне ловко подменил собой сразу несколько стандартных реакций: «О, как», «Вот как», «Ну надо же». Только вместо длинных объяснений теперь достаточно двух секунд взгляда и одного слова — слитно и без запятых, чтобы не тратить силы на грамматику, когда и так все ясно.

Когда чаще всего в ход идет «окак»?

Искреннее удивление. Друг начал бегать по утрам и скинул за месяц десять килограммов? Окак.

Сарказм. Начальник провел трехчасовую встречу, чтобы сообщить, что переносит дедлайн на один день. Окак.

Недоумение. Сосед вчера жаловался на шум, а сегодня сам устраивает караоке в три утра? Окак.

Восхищение. Подруга собрала чемодан за пять минут и уехала в Европу по горящей путевке? Окак!

Раздражение. Тот, кто забыл поздравить тебя с днем рождения, теперь шлет мемы с котиками? Окак.

Просто чтобы что-то сказать. Иногда хочется отреагировать, но все мысли испарились. И тогда приходит он — окaк.

И еще: «окак» — это мем, который легко адаптируется под любые настроения. Хочешь — шутка. Хочешь — серьезная реакция. Главное — правильный момент и нужная степень абсурда.

close X

Популярные мемы с котом «окак»

Одна из причин, почему «окак»-кот стал настолько популярным — это его абсолютная универсальность. Мем подстраивается под любые жизненные ситуации: глупые, обидные, неожиданные, ироничные. Стоит добавить пару слов к кадру с капюшоном — и реакция готова.

Вот типичные моменты, когда без «окак» уже не обойтись:

Когда отдал родителям долг, а в ответ услышал только «спасибо». Окак.

Когда попросила мужа не покупать вкусняшек в магазине, и он действительно пришел с пустыми руками. Окак.

Когда на ультиматум «или убавляете нагрузку, или увольняюсь» начальник спокойно ответил: «Удачи». Окак.

Когда попросила у мужа на блеск для губ 3990 рублей, и он прислал ровно 3990. Окак.

Когда отправляешь другу угарный видос, а он отвечает «видел». Окак.

Когда понял, что для красивого тела мало одного похода в спортзал — нужно еще и всю жизнь следить за питанием. Окак.