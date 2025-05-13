Топ продуктов, богатых жирами: какие из них полезные, а от каких стоит отказаться

Чем полезны жиры и в каких продуктах их содержится больше всего: список

Жиры — важный компонент здорового рациона: они обеспечивают нас энергией, помогают поддерживать гормональный баланс и усваивать витамины. При этом они также могут быть вредны для организма. В каких продуктах содержится много жиров, какие из них стоит включить в рацион, а какие — ограничить, и можно ли набрать вес, употребляя «правильные» жиры — разобралась «Газета.Ru».

Что такое жиры (липиды)

Жиры — одни из трех основных питательных веществ (наряду с белками и углеводами). Это сложные эфиры жирных кислот и глицерина, чаще всего в виде триглицеридов (глицерол + три жирные кислоты). Триглицериды составляют основную долю жиров в продуктах питания и жировой ткани животных.

Помимо триглицеридов, к липидам относятся фосфолипиды (важны для строения клеточных мембран), стеролы (например, холестерин) и свободные жирные кислоты.

В питании различают:

Насыщенные жиры (нет двойных связей), твердые при комнатной температуре.

Мононенасыщенные (одна двойная связь) и полиненасыщенные (несколько двойных связей) жиры — «хорошие» жиры.

Трансжиры — образуются при промышленной гидрогенизации; наиболее вредный тип жиров.

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Зачем нам нужны жиры: шесть функций в организме

Жиры — незаменимый компонент питания. Они входят в состав всех клеток организма (особенно их много в мозге), обеспечивают работу нервной системы, регулируют температуру тела, воспалительные процессы и свертываемость крови, помогают усваивать витамины A, D, E и K, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог, кандидат биологических наук и психофизиолог-нейробиолог Виктория Долгих.

Энергетическая функция. Каждый грамм жира при окислении дает около 9 ккал, что вдвое больше, чем углеводы и белки (4 ккал/г), подчеркнула нутрициолог. Избыточная энергия откладывается в жировой ткани в виде триглицеридов и может быть мобилизована при дефиците калорий. Структурная функция. Фосфолипиды и холестерин входят в состав клеточных мембран, обеспечивая их текучесть и селективную проницаемость. Это критично для функционирования всех клеток, особенно нервных и мышечных. Транспорт и усвоение витаминов. Жиры необходимы для абсорбции жирорастворимых витаминов A, D, E и K в кишечнике. Без достаточного количества жиров эти витамины не могут эффективно усваиваться, что приводит к дефициту и нарушению обмена веществ. Запас энергии и теплоизоляция. Жировая ткань служит теплоизолятором и амортизатором для внутренних органов, защищая их от механических повреждений и переохлаждения.

Особенно важно следить за количеством жиров зимой тем, кто живет в холодном климате, — они работают как природный «пуховик», помогая организму сохранять тепло и энергию. 5. Сигнальная и гормональная функция. Жирные кислоты и их производные участвуют в синтезе эйкозаноидов — веществ, регулирующих воспаление, свертывание крови и тонус сосудов. Холестерин — предшественник для синтеза стероидных гормонов (кортизол, половые гормоны) и витамина D. 6. Регуляция аппетита и чувство насыщения. Жиры замедляют опорожнение желудка, обеспечивая долгое чувство сытости и помогая контролировать аппетит.

В каких продуктах больше всего жиров

Существует несколько типов жиров, и их влияние на здоровье различается. Ненасыщенные жиры (например из растительных продуктов и рыбы) считаются более полезными, тогда как избыток насыщенных жиров и особенно трансжиров может быть вредным.

Животные источники жиров

Насыщенные жиры преимущественно содержатся в продуктах животного происхождения. Жирные сорта мяса (свинина, баранина, утка) содержат особенно много жира, значительная часть которого — насыщенные жирные кислоты. Сало (твердый животный жир) практически полностью состоит из насыщенного жира.

Важно Избыточное употребление таких продуктов может повысить уровень холестерина в крови, главным образом уровень «плохого» холестерина, что со временем повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Богаты жирами и молочные продукты. Сливочное масло примерно на 80% состоит из жира, сыры твердых сортов и жирные сливки также содержат много насыщенных жиров и холестерина. Яичные желтки дают около 5-6 г жира на одно яйцо и содержат значительное количество холестерина.

Насыщенные жиры, которые есть в жирном мясе, сливочном масле и сыре, не так опасны, как трансжиры, но их потребление лучше ограничивать. Виктория Долгих нутрициолог, кандидат биологических наук

Растительные источники жиров

Орехи (грецкие, миндаль, кешью и другие) и семена (лен, чиа, подсолнечник) — богатые растительные источники жиров. Эти продукты содержат много жира, но преимущественно в виде ненасыщенных жирных кислот. Орехи богаты как мононенасыщенными, так и полиненасыщенными жирами — видами «хороших» жиров, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина. Например, грецкие орехи и льняные семена содержат омега-3 жирные кислоты, положительно влияющие на здоровье сердца и сосудов.

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Помимо полезных жиров, орехи и семена обеспечивают организм витаминами (E, группы B), минералами и клетчаткой, поэтому их умеренное употребление приносит пользу.

Оливковое масло, авокадо и орехи богаты главным образом мононенасыщенными жирами, которые связывают с пользой для сердечно-сосудистой системы.

Оливковое масло — ключевой компонент средиземноморской диеты, и его регулярное употребление ассоциируется с более низким риском сердечных заболеваний. В то же время кокосовое и пальмовое масла содержат преимущественно насыщенные жиры, поэтому их следует употреблять ограниченно.

В целом растительные продукты с высоким содержанием жиров не содержат холестерина (он присутствует только в продуктах животного происхождения) и часто богаты антиоксидантами (например витамином E) и другими ценными веществами.

Рыба и морепродукты

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, тунец и другие) содержит большое количество полезного жира. Такая рыба, как и некоторые другие морепродукты, богата омега-3 жирными кислотами, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.

Омега-3 необходимы для работы мозга и очень полезны для сердечно-сосудистой системы: они снижают уровень триглицеридов в крови и помогают защитить от сердечных заболеваний и инсульта, а также замедляют старение на клеточном уровне. Морская рыба — основной источник этих жирных кислот, поэтому врачи советуют регулярно включать ее в рацион.

Помимо рыбы, высокое содержание жира имеют некоторые другие морепродукты. Например, икра и печень (особенно печень трески) содержат очень много жира и калорий. При этом они богаты жирорастворимыми витаминами A и D. Употреблять такие продукты стоит в небольших количествах как деликатес.

Самые полезные — ненасыщенные жиры. Их основные источники: жирная рыба (лосось, скумбрия), различные орехи, авокадо и нерафинированные растительные масла. Однако даже эти полезные жиры требуют умеренности. В 100 г орехов содержится около 50 г жира, одно авокадо — примерно 20 г, а стейк семги — около 16 г. Виктория Долгих нутрициолог, кандидат биологических наук

Почему жиры незаменимы? Организм не умеет сам производить омега-3 и омега-6 жиры — их нужно получать из еды. Эти полезные жиры входят в состав наших клеток и помогают регулировать иммунитет и свертываемость крови.



Полезные жиры (например из рыбы, орехов и растительных масел):



• Снижают «плохой» холестерин, защищая сердце и сосуды.

• Повышают «хороший» холестерин.

• Омега-3 дополнительно уменьшают воспаление и поддерживают здоровье сердца.



Проще говоря: без этих жиров — никуда, но важно выбирать правильные источники!

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Переработанные продукты с высоким содержанием жиров

Многие готовые продукты промышленного производства и фастфуд также отличаются высоким содержанием жиров, причем часто низкого качества (избыток насыщенных жиров и наличие трансжиров).

Фастфуд — например картофель фри, наггетсы и бургеры. Эти блюда обычно жарятся во фритюре на большом количестве масла, из-за чего содержат много жира. В продуктах фастфуда нередко присутствуют и трансжиры (из недорогих жарочных масел).

Чипсы и снеки — картофельные чипсы, сухарики, попкорн с маслом и прочие закуски. При жарке они впитывают много жира (некоторые виды содержат до 30-40% жира), а используемые для жарки гидрогенизированные масла насыщают продукт трансжирами.

Кондитерские изделия — торты, пирожные, печенье и другая выпечка. Они часто содержат сливочное масло или маргарин (источник трансжиров), а также много сахара, поэтому крайне калорийны. Их регулярное употребление вредно для здоровья.

Темный шоколад — в отличие от вышеупомянутых сладостей, качественный темный шоколад (с содержанием какао 70% и более) хоть и содержит около 30% жира, но богат антиоксидантами. В умеренных количествах темный шоколад может быть частью здорового рациона.

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Следует помнить, что трансжиры — «единственный однозначно вредный тип жиров», подчеркнула нутрициолог. Их потребление, согласно исследованию Гарвардского университета, повышает уровень «плохого» холестерина и снижает уровень «хорошего», что провоцирует воспаление и повышает риск развития сердечных заболеваний и инсульта.

Поэтому потребление продуктов, богатых трансжирами, следует свести к минимуму или по возможности исключить. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже призывает полностью исключить промышленно произведенные трансжиры из питания населения.

Что будет, если потреблять слишком много жиров? Главные риски при избыточном потреблении жиров:



1. Ожирение и метаболический синдром. Избыток жиров быстро приводит к набору веса. А высокожировая диета связана с инсулинорезистентностью, гипертонией и дислипидемией.



2. Сердечно-сосудистые заболевания. Насыщенные и трансжиры повышают «плохой» холестерин и риск атеросклероза. Кроме того, увеличивается вероятность инфаркта и инсульта.



3. Жировой гепатоз. Избыточный жир накапливается в печени, вызывая неалкогольную жировую болезнь печени и риск фиброза.



4. Воспаление и нарушение барьерной функции. Избыточное потребление жиров нарушает барьерную функцию кишечника и усиливает воспаление.



5. Риск рака. Исследования показывают связь между высокожировыми диетами и повышенным риском рака толстой кишки, молочной железы и простаты.



6. ЖКТ и гормоны. Тяжесть в желудке, изжога, панкреатит при переедании жирного. Также может возникнуть дисбаланс стероидных гормонов из-за избытка жировой ткани.

Как правильно есть продукты, богатые жирами: советы нутрициолога

Чтобы рацион питания был сбалансированным, важно контролировать и количество, и качество потребляемых жиров.

«Чтобы жиры приносили только пользу, стоит придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, лучше полностью отказаться от фастфуда, чипсов и магазинной выпечки — это сразу снизит нагрузку на организм. Во-вторых, стоит выбирать нежирные сорта мяса и молочных продуктов. В-третьих, растительное масло при готовке лучше дозировать — не больше одной чайной ложки на порцию», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Нормы потребления жиров. Жиры должны составлять примерно 25-35% от суточной нормы калорий. При этом насыщенные жиры — не более 10%, а трансжиры следует свести к минимуму (желательно полностью исключить). Остальное должно приходиться на полезные ненасыщенные жиры.

По словам нутрициолога, суточная норма жиров рассчитывается исходя из веса человека и составляет от 0,8 до 1,5 г на кг массы тела. Для человека весом 60 кг — 50-90 г жиров в день.

На практике дневная норма набирается очень быстро. Например, обычный бутерброд с сыром содержит около 16 г жира, порция отварной говядины — около 33 г, а мясо «по-французски» может добавить к рациону сразу 40-50 г жира. И это без учета различных перекусов! Виктория Долгих нутрициолог, кандидат биологических наук

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Отдавайте предпочтение полезным жирам. Чаще включайте в рацион продукты, богатые мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами: рыбу, орехи, авокадо, оливковое, льняное и другие растительные масла. Эти жиры поддерживают здоровье сердца и нормальный обмен веществ, а также помогают контролировать уровень холестерина.

Ограничивайте насыщенные жиры. Старайтесь реже употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (жирное мясо, сливочное масло, жирные сыры). Заменяйте их более здоровыми альтернативами: например, готовьте на оливковом масле вместо сливочного, выбирайте постное мясо птицы или рыбу вместо жирной свинины.

Регулярно ешьте рыбу. Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, стремитесь употреблять жирную рыбу (лосось, скумбрия, сардины и другие) не реже двух раз в неделю, чтобы обеспечить организм омега-3 кислотами.

Соблюдайте умеренность. Даже полезные продукты с высоким содержанием жиров очень калорийны (около 9 ккал на 1 г жира). Контролируйте размер порций: достаточно небольшой горсти орехов (25-30 г) или нескольких ломтиков авокадо за раз. Это позволит получить пользу, не перегружая рацион лишними калориями.

«Сладости и снеки — скрытый источник жиров. Всего одно печенье содержит около 10 г жира, а стандартная пачка чипсов или шоколадный батончик — 30-50 г. Получается, что за обычным чаепитием можно незаметно получить половину дневной нормы калорий», — обратила внимание Виктория Долгих.

Что будет при дефиците жиров

Недостаточное потребление полезных (ненасыщенных) жиров ведет к целому ряду негативных эффектов: от проблем с кожей и волосами до нарушений иммунитета, гормонального фона и работы мозга. Без достаточного количества жиров организм не может эффективно усваивать жирорастворимые витамины, синтезировать гормоны и поддерживать целостность клеточных мембран. В результате страдает обмен веществ, повышается утомляемость, появляются воспаления и растет риск хронических заболеваний.

Нарушение кожного и волосяного покрова. При недостатке полезных жиров кожа теряет эластичность, становится сухой, появляются шелушения и раздражения — вплоть до атопического дерматита. Волосы становятся ломкими и выпадают чаще обычного.

Плохое всасывание витаминов и дефицит нутриентов. Жир необходим для абсорбции жирорастворимых витаминов A, D, E, K. Без жиров эти витамины не усваиваются, что приводит к их дефициту: ослаблению костей (недостаток D), нарушению свертываемости крови (недостаток K), снижению антиоксидантной защиты (недостаток E) и ухудшению зрения (недостаток A).

Энергетический дефицит и повышенная утомляемость. Как было сказано выше, каждый грамм жира дает вдвое больше, чем углеводы или белки. При нехватке жиров организм быстро исчерпывает запасы гликогена, что приводит к упадку сил, головокружению и хронической усталости.

Ослабление иммунитета. Полиненасыщенные жирные кислоты участвуют в формировании мембран иммунных клеток и синтезе воспалительных медиаторов. Их дефицит снижает способность организма бороться с инфекциями и увеличивает частоту простудных заболеваний.

Гормональный дисбаланс. Холестерин и жирные кислоты — предшественники стероидных гормонов (эстрогенов, тестостерона, кортизола). При недостатке жиров нарушается синтез гормонов, что может вызывать менструальные нарушения у женщин, снижение либидо и эмоциональную нестабильность.

Нарушения работы мозга и когнитивные проблемы. Омега-3 DHA необходима для структуры нервных клеток и передачи сигналов в мозге. Дефицит омега-3 сопровождается ухудшением памяти, концентрации внимания, повышенным уровнем тревожности и риском депрессии.

Повышенное воспаление и риск хронических заболеваний. Без противовоспалительного действия полиненасыщенных жиров растет уровень системного воспаления, что ускоряет развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома.

Нарушения терморегуляции и потеря защитной функции тканей. Жировая ткань выполняет роль теплоизолятора и амортизатора. При ее истощении человек хуже переносит холод, а внутренние органы менее защищены от механических травм.

«Главное правило простое: жиры жизненно необходимы, но их избыток, даже если речь идет о полезных видах, приводит к переизбытку калорий. Внимательно относитесь к выбору продуктов, следите за количеством потребляемых жиров — и ваш организм скажет вам спасибо!» — заключила нутрициолог.