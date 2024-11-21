В каких продуктах больше всего углеводов и правда ли они мешают похудеть? Медленные и быстрые углеводы: в чем между ними разница и сколько их содержится в продуктах

Углеводы считаются одним из основных источников энергии. Без них сложно представить сбалансированный рацион. В частности, они содержатся в хлебе, крупах, овощах и фруктах. Какие еще продукты богаты углеводами и как выбрать те, которые принесут максимум пользы — в материале «Газеты.Ru».

Что такое углеводы и какими они бывают

Углеводы — это органические соединения, состоящие из углерода, водорода и кислорода. Такие соединения входят в список трех самых важных макронутриентов наряду с белками и жирами, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова. Углеводы считаются основным источником энергии для организма, поскольку при их расщеплении выделяется глюкоза, которая служит «топливом» для клеток.

Существуют несколько типов углеводов:

Простые углеводы (моносахариды и дисахариды) — это сахара, которые быстро усваиваются организмом, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови.

Сложные углеводы (полисахариды) состоят из длинных цепочек сахаридов и требуют больше времени для переваривания. Они обеспечивают более длительное и стабильное поступление энергии.

Пищевые волокна (клетчатка) — это вид сложных углеводов, который не переваривается организмом, но играет важную роль в поддержании здоровья пищеварительной системы, помогая регулировать в крови уровень сахара и холестерина.

Зачем организму нужны углеводы

Углеводы служат не только основным источником энергии, но и отвечают за работу мозга, участвуют в метаболизме и обеспечивают нормальное функционирование пищеварительной системы.

Основной источник энергии. Углеводы — главное «топливо» организма. Они быстро расщепляются до глюкозы, которую клетки используют для производства энергии, необходимой для работы мышц, органов и мозга.

Поддержка функций мозга. Мозг особенно зависит от глюкозы как источника энергии. Постоянное поступление глюкозы помогает поддерживать концентрацию, память и общую когнитивную функцию.

Запас энергии. Часть углеводов, которые организм не использует сразу, превращается в гликоген и откладывается в мышцах и печени. Этот запас энергии необходим в периоды физической активности или когда поступление углеводов с пищей ограничено.

Регуляция метаболизма жиров и белков. Углеводы помогают организму правильно использовать жиры и белки. При их недостатке тело начинает тратить белки и жиры для получения энергии, что может привести к потере мышечной массы и накоплению кетоновых тел, которые в переизбытке опасны для здоровья.

Поддержание работы пищеварительной системы. Пищевые волокна — особый тип углеводов, которые способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и поддерживают здоровье микрофлоры кишечника.

Основные функции углеводов: энергетическая, строительная и регуляторная. Углеводы обеспечивают организм энергией. Практически каждая клетка нашего организма использует их для поддержания и синтеза своих структур. Регуляторная функция углеводов заключается в том, что они участвуют в регуляции осмотического давления и поддержании водного баланса в организме — грубо можно сказать, что чем ниже сахар, тем ниже давление. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем»

В каких продуктах содержатся простые углеводы

Простые углеводы — это быстро усваиваемые сахара, которые организм легко расщепляет, обеспечивая мгновенный прилив энергии. Однако за таким быстрым подъемом уровня сахара в крови следует резкий спад, и чувство голода быстро возникает снова.

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Сахар. Обычный белый сахар, который используется для подслащивания пищи и напитков, состоит из сахарозы — сочетания глюкозы и фруктозы. Как правило, он содержится в десертах, напитках, соусах и многих обработанных продуктах.

Фрукты. Фрукты содержат натуральные сахара (фруктозу), которые также относятся к простым углеводам. При этом они отличаются высоким содержанием витаминов, минералов и пищевых волокон. Волокна замедляют усвоение сахаров, делая такие углеводы менее вредными. Примеры фруктов с высоким содержанием фруктозы: бананы, виноград, манго, ананасы.

Молочные продукты. В молоке и молочных продуктах содержится лактоза, также известная как «молочный сахар». Лактоза — это простой углевод, который переваривается медленнее, чем сахароза. Йогурт, кефир, молоко и сыры — естественные источники лактозы.

Мед и сиропы. Мед, который признан натуральным подсластителем, богат глюкозой и фруктозой, и, хотя он содержит антиоксиданты и полезные вещества, он также вызывает скачок сахара. Сироп из фиников и сироп агавы — альтернативы сахару, но они также содержат простые углеводы (преимущественно в виде глюкозы и фруктозы).

Сладости и выпечка. Конфеты, печенье, торты и пирожные — это обработанные продукты с большим количеством добавленного сахара, который резко усваивается, что делает сладости «быстрыми» углеводами. Такие десерты, в отличие, например, от фруктов, обычно почти не содержат дополнительных полезных веществ.

Соки и сладкие напитки. Газировка, энергетики, фруктовые соки и подслащенные чайные напитки входят в список самых распространенных источников простых сахаров. В них часто нет клетчатки, которая бы замедляла усвоение сахара, поэтому они вызывают резкий скачок глюкозы.

В каких продуктах содержатся сложные углеводы

Сложные углеводы состоят из длинных цепочек молекул сахара, которые организм расщепляет и усваивает медленнее, обеспечивая стабильный и длительный приток энергии. Эти углеводы — важная часть сбалансированного питания, они обычно содержат больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с простыми углеводами.

Цельнозерновые продукты. К ним относятся овес, бурый рис, ячмень, гречка, киноа, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы. Эти продукты содержат много клетчатки, которая помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и улучшает пищеварение.

Бобовые. Фасоль, чечевица, нут, горох и соевые бобы — это отличные источники сложных углеводов и белка. Бобовые богаты пищевыми волокнами, железом, магнием и другими важными минералами, что делает их полезными для здоровья сердца и пищеварения.

Овощи. Многие овощи содержат сложные углеводы, особенно крахмалистые, такие как картофель, сладкий картофель (батат), тыква, кукуруза и морковь. Эти продукты медленно высвобождают энергию и богаты витаминами и минералами.

Орехи и семена. Хотя орехи и семена (например, миндаль, семена чиа, льняное семя) содержат меньше углеводов по сравнению с зерновыми и бобовыми, они входят в список продуктов, богатых сложными углеводами и полезными жирами, которые помогают поддерживать насыщение и дают энергию.

Крахмалистые корнеплоды и клубнеплоды. Помимо картофеля и батата, к сложным углеводам относятся и корнеплоды — пастернак и маниок. Такие растения содержат большое количества крахмала, за счет чего медленно усваиваются организмом, поддерживая тем самым стабильный уровень сахара.

Фрукты и ягоды с высоким содержанием клетчатки. Несмотря на то что во многих фруктах и ягодах есть простые сахара, некоторые из них (яблоки, груши, клубника) также содержат большие запасы клетчатки, что делает их хорошим источником сложных углеводов.

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Продукты, в которых больше всего углеводов (на 100 г)

Сахар (белый) – 398 ккал, 0 г белков, 0 г жиров, 99,9 г углеводов .

Кукурузный крахмал – 381 ккал, 0,3 г белков, 0,1 г жиров, 91 г углеводов .

Мед – 329 ккал, 0,8 г белков, 0 г жиров, 80,3 г углеводов .

Рис (шлифованный) – 344 ккал, 7 г белков, 0,6 г жиров, 77,8 г углеводов .

Макароны (из пшеницы) – 350 ккал, 11 г белков, 1,1 г жиров, 74 г углеводов .

Манная крупа – 328 ккал, 10,3 г белков, 1 г жиров, 73,3 г углеводов .

Пшено – 348 ккал, 11,5 г белков, 3,3 г жиров, 69,3 г углеводов .

Изюм – 264 ккал, 2,5 г белков, 0,5 г жиров, 66 г углеводов .

Финики – 277 ккал, 2 г белков, 0,5 г жиров, 65 г углеводов .

Гречка – 313 ккал, 12,6 г белков, 3,3 г жиров, 62,1 г углеводов .

Овсянка (геркулес) – 342 ккал, 12,5 г белков, 6,2 г жиров, 61 г углеводов .

Чечевица (бобовые) – 295 ккал, 24 г белков, 1,5 г жиров, 60,1 г углеводов .

Белый хлеб – 265 ккал, 7,5 г белков, 3,2 г жиров, 49,5 г углеводов .

Кукуруза (свежая) – 106 ккал, 3,5 г белков, 1,2 г жиров, 22,5 г углеводов .

Бананы – 96 ккал, 1,5 г белков, 0,3 г жиров, 21,8 г углеводов .

Батат (сладкий картофель) – 86 ккал, 1,6 г белков, 0,1 г жиров, 20,1 г углеводов .

Картофель – 83 ккал, 2 г белков, 0,1 г жиров, 19,7 г углеводов .

Виноград (свежий) – 69 ккал, 0,6 г белков, 0,2 г жиров, 17,1 г углеводов .

Яблоки (свежие) – 52 ккал, 0,4 г белков, 0,4 г жиров, 13,8 г углеводов .

Груши – 57 ккал, 0,4 г белков, 0,1 г жиров, 15,2 г углеводов .

Персики – 43 ккал, 0,9 г белков, 0,1 г жиров, 10,4 г углеводов .

Абрикосы (свежие) – 41 ккал, 1 г белков, 0,1 г жиров, 9 г углеводов .

Апельсины – 36 ккал, 0,9 г белков, 0,2 г жиров, 8,1 г углеводов .

Как правильно потреблять углеводы

Для поддержания стабильного уровня энергии, оптимальной работы мозга и хорошего состояния общего здоровья важно соблюдать рекомендации по правильному потреблению углеводов.

Отдавайте предпочтение сложным углеводам

Большую часть рациона должны составлять сложные углеводы — цельнозерновые продукты, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, бобовые и корнеплоды . Они обеспечивают стабильный уровень сахара в крови и содержат питательные вещества: клетчатку, витамины и минералы.

Уменьшите потребление простых углеводов

Продукты с добавленным сахаром, такие как сладости, газированные напитки, соки, белый хлеб и выпечка, лучше ограничивать. Они быстро повышают уровень сахара, что может привести к колебаниям энергии, чувству голода и в перспективе — к лишнему весу.

Выбирайте углеводы с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка замедляет усвоение сахара, улучшает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают цельнозерновые каши, овощи, фрукты (особенно с кожурой) и бобовые.

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Комбинируйте углеводы с белками и жирами

Углеводы, съеденные с белками (мясо, рыба, яйца) или полезными жирами (орехи, авокадо, оливковое масло), медленнее усваиваются и дают более устойчивый приток энергии. Такая комбинация также помогает поддерживать стабильный уровень сахара.

Контролируйте порции углеводов

Даже полезные углеводы нужно употреблять в умеренных количествах. Большие порции могут привести к избытку калорий и набору веса. Разделите дневное потребление углеводов на несколько приемов пищи, чтобы поддерживать энергию на протяжении дня.

Для здорового взрослого человека углеводы должны составлять от 45 до 65% от общего суточного потребления калорий. Это соответствует приблизительно 225–325 г углеводов в день при рационе в 2000 килокалорий. Для людей с высоким уровнем физической активности, особенно для тех, кто занимается интенсивными видами спорта, требуется больше углеводов для поддержания энергии.

Углеводы рекомендовано употреблять равномерно в течение дня, вечером отдавать предпочтение низкокалорийным углеводам. Норма углеводов в суточном рационе составляет 45–65% от общей калорийности. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог, валеолог, автор курса «Основы управления здоровьем»

Выбирайте минимально обработанные продукты

Чем меньше обработан продукт, тем больше полезных веществ он содержит. Цельнозерновые каши, свежие овощи, фрукты и бобовые будут более питательными, чем переработанные продукты с добавленным сахаром.

Пейте достаточно воды

Клетчатка из сложных углеводов требует большого количества жидкости для нормального пищеварения. Убедитесь, что пьете достаточно воды, чтобы избежать запоров и поддерживать метаболизм.

Последствия переизбытка и недостатка углеводов

Углеводы играют важную роль в питании и энергетическом обмене организма, поэтому их недостаток или избыток может привести к негативным последствиям для здоровья.

Последствия переизбытка углеводов

Повышение уровня сахара в крови. Чрезмерное потребление углеводов, особенно простых, вызывает быстрый подъем уровня сахара в крови. Это может привести к инсулинорезистентности, что особенно опасно для людей склонным к развитию диабета II типа.

Набор веса и ожирение. Избыток углеводов чреват избыточными калориями, которые откладываются в виде жировых запасов. Углеводы, которые организм не использует для получения энергии, превращаются в запасы гликогена и жира, способствуя росту массы тела.

Нарушение обмена веществ. Переизбыток углеводов может обернуться гормональными нарушениями и нарушением метаболизма, что неизбежно негативно отражается на общем состоянии организма и самочувствии.

Воспалительные процессы. Чрезмерное потребление продуктов с высоким гликемическим индексом может способствовать хроническому воспалению в организме, что повышает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Энергетические колебания и усталость. Переизбыток простых углеводов вызывает скачки уровня сахара, которые приводят к быстрой смене прилива энергии и упадка сил, вызывая чувство усталости и раздражительности.

«При переизбытке углеводов в организме повышается риск развития ожирения, сахарного диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой. Длительный Недостаток углеводов приводит к снижению работоспособности, нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, но при этом побочным приятным эффектом для стройнеющих будет снижение веса, но не надолго», — предупредила врач-эндокринолог.

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Последствия недостатка углеводов

Снижение уровня энергии. Углеводы — главный источник энергии для организма. При их дефиците организм испытывает резкую нехватку сил, что сказывается на общей активности и выносливости, вызывая слабость и усталость.

Проблемы с работой мозга. Глюкоза считается основным источником энергии для мозга. Если телу не хватает углеводов, то на фоне этого могут ухудшаться когнитивные функции: изменения в концентрации, памяти и способности к обучению.

Потеря мышечной массы. Когда организм испытывает дефицит углеводов, он начинает использовать белки и жиры для выработки энергии. Это может привести к потере мышечной массы, поскольку белки, которые должны поддерживать рост и восстановление мышц, расходуются на энергию.

Замедление обмена веществ. Недостаток углеводов может снизить уровень метаболизма, так как организм старается экономить энергию. Это может привести к накоплению жировых отложений и снижению общей эффективности организма.

Запоры и проблемы с пищеварением. Сложные углеводы, богатые клетчаткой, важны для здоровья пищеварительной системы. При их дефиците может возникнуть запор, а также ухудшение здоровья кишечной микрофлоры.