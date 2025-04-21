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Врач рассказал, помогают ли кислоты омега-3 выглядеть моложе

WellnessPulse: кислоты омега-3 замедляют старение на клеточном уровне
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Depositphotos

Жирные кислоты омега-3 снижают хроническое воспаление в организме и предотвращают возрастные изменения в ДНК, однако такой эффект может быть не связан с внешним «омоложением». Об этом изданию WellnessPulse рассказал американский врач и биохимик Уильям Капп.

Врач сослался на недавнее исследование в журнале Nature Aging, которое показало, что жирные кислоты омега-3 сами по себе замедляют биологическое старение у пожилых людей почти на четыре месяца. Работа показала, что эти соединения повышают продолжительность жизни клеток, защищая их митохондрии (энергетические компоненты), снижая воспаление и регулируя реакцию на стресс.

К таким выводам ученые пришли в результате анализа метилирования ДНК добровольцев. Это биологический процесс, который включает или выключает определенные гены без нарушения структуры ДНК. Метилирование ДНК тесно связано со старением. Со временем определенные гены, которые важны для поддержания клеточных функций, могут подавляться из-за повышенного метилирования. Это приводит к снижению способности организма восстанавливать повреждения и поддерживать гомеостаз.

«Потребление омега-3 переводит организм в состояние «пониженной готовности» для ускорения регенерации.  Со временем такой эффект накапливается.  Он заключается не в том, чтобы выглядеть моложе, а в том, чтобы заставить ваши внутренние системы работать эффективнее и дольше», — объяснил доктор Капп.

Отмечается, что суточная норма потребления омега-3 жирных кислот составляет 1,6 г для мужчин и 1,1 г для женщин. Этими полезными соединениями богаты жирная рыба, тофу, орехи, растительные масла и оливки.

Ранее ученые выяснили, что дефицит витамина D может вызвать проблемы с потенцией.

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