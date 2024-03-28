Стало известно, какой шоколад полезен для кишечника

Исследователи из университета Мельбурна в Австралии рассказали, что темный шоколад служит пищей для полезных кишечных бактерий, тем самым стимулируя и поддерживая процесс пищеварения. Обогащение шоколада пробиотиками (живыми бактериями) позволяет усилить этот положительный эффект. Результаты опубликованы в журнале Food Bioscience.

Ученые рассказали, что темный шоколад обладает полезными для здоровья свойствами. В частности, он способен реструктурировать разнообразие и обилие бактерий для нормализации работы кишечника. Дело в том, что какао — основная составляющая темного шоколада, действует как пребиотик. Пребиотики — это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Они перерабатываются полезной микрофлорой в толстом кишечнике.

Усилить такой положительный эффект можно путем добавления в шоколад пробиотиков — живых микроорганизмов, приносящих пользу хозяину при введении в адекватных количествах. В ходе исследования ученые обогатили пробиотиками темный шоколад (содержит 70% какао) и молочный шоколад (в нем 45% какао). Оказалось, что его употребление поддерживают выработку полезных побочных продуктов пищеварения, также известных как постбиотики.

Также обогащенный пробиотиками шоколад способствует синтезу полезных жирных кислот, регулирующих аппетит и энергетический гомеостаз.

Авторы исследования подчеркнули, что обычный, фабричный шоколад также может быть полезен для организма. Они порекомендовали выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и есть его в умеренных количествах.

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