От ситцевой до гранитной: какие бывают годовщины свадьбы и что подарить супругам в этот день

В России и в мире есть традиция каждый год отмечать день свадьбы. При этом у каждой годовщины свое название и символы, отражающие отношения супругов. Какие годовщины свадьбы бывают, что подарить супругам в этот день и как получить выплаты к юбилеям совместной жизни — в материале «Газеты.Ru».

Первые десять лет супружеской жизни

1 год — Ситцевая свадьба

В первую годовщину супруги отмечают ситцевую свадьбу. Ситец — легкая и тонкая ткань, часто она имеет яркие расцветки. Символ этого праздника говорит о хрупкости и новизне отношений между мужем и женой в начале семейной жизни.

Что дарить: для поддержания настроения праздника супругам можно подарить постельное белье и домашний текстиль. А если знаете размеры одежды мужа или жены, преподнесите им красивые вещи из ситца.

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2 года — Бумажная свадьба

Во второй год брака празднуют бумажную свадьбу. Порвать бумагу не составит труда, но в то же время этот материал очень долговечен. Так и в браке: если стараться сохранить отношения, семья просуществует долго. В некоторых странах есть особые традиции: супруги пишут друг другу пожелания на бумаге, которые хранят как воспоминание. В Греции муж и жена исполняют «денежный танец» для привлечения богатства в дом.

Что дарить: можно подарить красивый фотоальбом, книги по интересам супругов или подарочный сертификат. Для украшения интерьера подберите красивую картину или постер. И, конечно, деньги станут отличным подарком молодым супругам.

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3 года — Кожаная свадьба

Кожа символизирует прочность отношений между супругами. Собираясь на трехлетие свадьбы, поддержите праздник и подберите наряд из экокожи или настоящей кожи, а также кожаные украшения.

Что дарить: супруги оценят кожаные аксессуары. Мужчине можно подарить ремень или кошелек, женщине — сумку или браслет. Универсальным подарком станут обложки для паспорта или бирка на чемодан.

4 года — Льняная, или восковая, свадьба

Льняная свадьба названа в честь растения, из которого издавна делают прочную, дышащую ткань. Чтобы поддержать атмосферу праздника, жених и невеста могут надеть одежду изо льна, особенно если торжество пришлось на летний период. Еще одно название четвертой годовщины совместной жизни – восковая свадьба. Воск используют в основном для изготовления свечей, поэтому он символизирует домашний уют.

Что дарить: изделия изо льна, например, скатерти, салфетки или полотенца. Льняная одежда — тоже отличный вариант подарка. Если вы хотите преподнести виновникам торжества символический и недорогой презент, подарите восковую ароматическую свечу.

5 лет — Деревянная свадьба

На пятую годовщину празднуют деревянную свадьбу. Дерево символизирует укрепившиеся семейные узы, а также корни, пущенные в совместной жизни. Это уже не хрупкая ткань или бумага, а прочный и живой материал, означающий устойчивость и рост. Славяне считали дерево сакральным символом семейного очага.

Что дарить: в духе праздника — деревянные изделия: рамки, шкатулки, декоративные панели. Если вы готовы потратиться на подарок, закажите или купите деревянную мебель с резными элементами.

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6 лет — Чугунная свадьба

Шестая годовщина носит название чугунной свадьбы. Чугун — металл тяжелый, но хрупкий. Он требует осторожного обращения, как и отношения на этом этапе брака. Это символ серьезности чувств и заботы друг о друге.

Что дарить: хозяйке понравятся практичные подарки, такие как чугунная сковорода, форма для запекания. Для украшения интерьера подойдут подсвечники «под старину» или изделия с коваными элементами.

7 лет — Медная свадьба

На седьмой год супруги празднуют медную свадьбу. Медь — устойчивый металл, который нуждается в уходе, чтобы не потускнеть. Этот образ подчеркивает важность поддержания теплоты в отношениях.

Что дарить: изделия из меди — кофейные турки, подносы и другую утварь. В качестве подарка можно выбрать оригинальные статуэтки или домашний декор.

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8 лет — Жестяная свадьба

Жесть — символ восьмой годовщины. Этот материал устойчив и отражает прочность быта, в который супруги уже вжились. Для украшения стола в этот день отлично подойдут жестяные коробки и банки для хранения.

Что дарить: мужу можно подарить флягу или набор инструментов, жене — винтажную шкатулку с узорами.

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9 лет — Фаянсовая свадьба

Фаянс — красивый и хрупкий материал. Изделия из фаянса всегда выглядят красиво, основательно и гармонично: так и супруги за девять лет брака достигли гармонии в отношениях. Девятая годовщина напоминает: внимание к мелочам важно для сохранения семьи.

Что дарить: предметы для сервировки стола. В качестве подарка подойдут чайные сервизы и вазы. Можно выбрать предметы ручной работы — тарелки с росписью или фаянсовые статуэтки.

От 10 до 20 лет супружеской жизни

10 лет — Оловянная, или розовая, свадьба

Десятую годовщину называют оловянной свадьбой. Олово — гибкий и устойчивый металл, который знаком нам по столовым приборам. Также десятилетнюю свадьбу называют розовой, так как это цвет любви. В некоторых странах принято дарить друг другу розы: муж преподносит жене десять алых роз, а жена — одну белую, как символ чистоты. Празднуя десятилетнюю годовщину, поддержите традицию и украсьте пространство элементами розового цвета.

Что дарить: супруге можно преподнести розы или другие цветы подходящего цвета. Романтические сувениры также подойдут для подарка, например, фотоальбом или электронная рамка. Для практичных супругов выберите памятные подарки с гравировкой: например, парные браслеты.

11 лет — Стальная свадьба

Одиннадцатая годовщина называется стальной. На этом сроке отношения в паре закалены и стали крепкими, как сталь. Поздравляя супругов, пожелайте им прочного брака и готовности к любым испытаниям.

Что дарить: качественные и красивые столовые приборы. Если хотите преподнести что-то не для дома, выбирайте стильные аксессуары из нержавеющей стали. Мужу понравятся часы с металлическим браслетом, жене — украшения.

12 лет — Никелевая свадьба

Никель — блестящий металл. Брак в 12 лет по-прежнему восхищает прочностью и сохранившимися чувствами между мужчиной и женщиной. К двенадцати годам в семье уже сформировались определенные традиции, а все вопросы «отполировались» временем.

Что дарить: никелированную посуду, подсвечники, украшения в цвете металлик или предметы интерьера.

13 лет — Кружевная свадьба

Работы мастериц, плетущих кружево, издавна пользовались большой популярностью благодаря тонким нитям и изяществу изделия. Так и создание доверительных отношений в браке — тонкая работа, ведь их построить удается не каждому. Годовщина показывает, что успех семейной жизни заключается не только в прочности, но и внимании к бытовым мелочам. Принято, что на женщине в годовщину кружевной свадьбы должно быть что-то из этого материала – блузка, перчатки, манжеты, платок.

Что дарить: для украшения дома закажите кружевные скатерти, салфетки или аксессуары для интерьера. Для души подарите жене изысканное белье или платок, мужу — стильную сорочку с кружевной отделкой.

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14 лет — Агатовая свадьба

Первая «драгоценная свадьба», названная в честь ценного поделочного камня. Агат имеет неоднородный цвет, и при разном освещении переливается множеством оттенков. Это символ брака, который за нажитые годы стал многогранным и уникальным, с собственными традициями.

Что дарить: женщине преподнесите украшения с агатом. А в дом – декоративные подсвечники, чаши, панно, талисманы из камня. Особенно красиво, если узоры на агате повторяют природные отметины.

15 лет — Стеклянная, или хрустальная, свадьба

Пятнадцатилетие брака называют стеклянной свадьбой. За годы совместной жизни у супругов не осталось друг от друга секретов. Стекло символизирует чистоту и прозрачность намерений друг перед другом, но и хрупкость. Брак при невнимании к своей половине может разбиться, как хрусталь. В стеклянную свадьбу особенно важно помнить об открытости и доверии к супругу.

Что дарить: для украшения стола преподнесите паре красивые бокалы, вазы или зеркала. Если хозяйка любит винтажную посуду, то оценит салатники и сахарницы из хрусталя.

16 лет — Топазовая свадьба

Шестнадцатая годовщина свадьбы называется топазовой в честь одного из самых прочных и чистых камней в природе. Топаз символизирует стойкость и прозрачность отношений, испытанных временем. Для празднования будет уместным подобрать предметы интерьера и декорации в небесно-голубом цвете. В образах супругов также может присутствовать голубой цвет.

Что дарить: жена порадуется украшениям с топазом — кольцам, браслетам, кулонам, серьгам. Мужу подойдут запонки или зажим для галстука.

17 лет — Розовая свадьба

Семнадцатую годовщину брака называют розовой свадьбой. У этого праздника два символа: роза — цветок любви, и розовый цвет — оттенок нежности. В годовщину супругам можно пожелать беречь чувства, как лепестки розы в мультфильме «Красавица и чудовище», и оберегать свою половину, словно Маленький принц любимую Розу.

Что дарить: жене — украшения с розовыми камнями и духи с ароматом розы, мужу — рубашку или галстук в розовых тонах. Пусть вас не смущает определение цвета как «девичьего», многие фэшн-стилисты рекомендуют мужчинам включать в образы розовый цвет.

18 лет — Бирюзовая свадьба

Годовщину назвали в честь полудрагоценного камня, который символизирует благополучие. Бирюза — камень победителей, символ преодоления трудностей. Поэтому 18-летний союз демонстрирует силу воли супругов и их готовность преодолеть все жизненные неурядицы. Пространство для праздника можно оформить в бирюзовом цвете. Разнообразьте декорации разными оттенками зеленого, чтобы добавить объема и разбавить однотонный стиль.

Что дарить: супругу или супруге можно преподнести ювелирные изделия с бирюзой, одежду в бирюзовом цвете. Для украшения интерьера подойдут вазы, шкатулки или аромалампы в оттенках бирюзы.

19 лет — Гранатовая свадьба

Девятнадцатая годовщина — гранатовая. Гранат, как драгоценный камень, символизирует любовь, которая со временем только крепнет. А одноименный плод с множеством зерен — символ большой и дружной семьи.

Что дарить: подойдут украшения с гранатом, бижутерия, броши в виде граната. Обратите внимание и на предметы интерьера в темных оттенках красного цвета. Можно подарить комнатное растение, свечи с гранатовым ароматом, посуду или декоративные предметы бордового цвета.

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От 20 до 30 лет супружеской жизни

20 лет — Фарфоровая свадьба

20-летняя годовщина называется в честь хрупкого, тонкого и очень красивого материала. Фарфор считается символом изящества и зрелости. Так и двадцатилетие совместной жизни — рубеж, когда отношения стали зрелыми, а супруги прошли вместе через огонь и воду. При этом, как и фарфор, брак требует бережного обращения.

Что дарить: фарфоровый сервиз, чайные пары, вазы ручной работы, статуэтки из фарфора, декоративную посуду.

21 год — Опаловая свадьба

Опал сверкает множеством оттенков, как и чувства супругов, живущих вместе более двадцати лет. Эта годовщина символизирует эмоциональную насыщенность брака.

Что дарить: украшения и сувениры с опалом. В качестве подарка для дома подойдут свечи, интерьерный декор или светильники с опаловым стеклом.

22 года — Бронзовая свадьба

Бронза представляет собой прочный сплав. Отношения в браке спустя 22 года также остаются стабильными и устойчивыми. Эта годовщина говорит о том, что супруги научились работать в команде и добились гармонии в совместной жизни.

Что дарить: уместны изделия из бронзы — статуэтки, подсвечники, подставки. Любителям винтажных предметов интерьера можно подыскать шкатулку со вставкой из камня контрастного цвета.

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23 года — Берилловая свадьба

Берилл — благородный камень, разновидностями которого являются аквамарин и изумруд. Он символизирует ясность мыслей, взаимопонимание и семейную мудрость. 23 года вместе — это зрелые отношения, где нет места пустым словам.

Что дарить: украшения с бериллом или его разновидностями, сувениры в зеленоватых и прозрачных оттенках, декоративные камни или природные минералы в интерьере.

24 года — Атласная свадьба

За 24 года совместной жизни супруги научились избегать шероховатостей в отношениях. Поэтому свадьбу прозвали атласной в честь гладкой ткани с переливами. Можно поддержать тематику праздника, выбрав для себя наряд из атласа.

Что дарить: атласное постельное белье. Известно, что шелковые и атласные наволочки не оставляют заломов на коже после сна и не портят волосы, поэтому прекрасная половина точно оценит этот подарок. Также подойдут атласные скатерти, салфетки и другой домашний текстиль, парные домашние халаты из атласа. Мужчине можно подарить атласный платок или галстук.

25 лет — Серебряная свадьба

25-летнюю годовщину называют серебряной свадьбой. Она по праву считается одной из важнейших дат, все-таки супруги прожили вместе четверть века. В честь памятного события вспоминают серебро как благородный и устойчивый ко времени металл. Также серебро символизирует верность и зрелую любовь.

Серебряную свадьбу часто отмечают масштабно. В этот день супруги повторяют свадебные клятвы и обмениваются серебряными кольцами. Чтобы поддержать тематику праздника, гости могут добавить в образ что-то серебряное или выбрать наряд в цвете металлик.

Что дарить: на серебряную свадьбу уместно подарить трендовые серебряные украшения, например, браслеты, подвески, цепочки. Если вы приглашены на 25-летие свадьбы, выбирайте для подарка столовое серебро, серебристые предметы декора или памятные презенты с гравировкой.

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26 лет — Нефритовая свадьба

Нефрит символизирует здоровье, мудрость и защиту, а в китайской культуре считается камнем долголетия и счастья. В 26-ю годовщину семье желают долгих лет совместной жизни, устойчивости и стабильности.

Что дарить: украшения и сувениры из нефрита, массажные камни, талисманы. Также подойдут предметы с восточным орнаментом или аксессуары зеленого цвета.

27 лет — Свадьба красного дерева

Красный цвет напоминает о страсти, энергии и не угасшей за годы любви. В годовщину полезно вспомнить, что чувства могут быть яркими и после десятилетий брака. Чтобы поддержать настроение, добавьте в праздничный образ элементы красного цвета. Если хотите украсить стол, салфетки насыщенных оттенков подойдут как нельзя лучше.

Что дарить: предметы красного цвета — пледы, текстиль, одежду, посуду, вино. Также присмотритесь к сувенирам и украшениям из красного дерева. Также можно выбрать украшения с камнями красного цвета: рубином, яшмой, гранатом.

28 лет — снова Никелевая свадьба

Супруги уже отмечали никелевую свадьбу на 12-летие совместной жизни. Иногда 28-ю годовщину тоже называют никелевой в знак прочности и блеска семейного союза. Это еще один повод вспомнить лучшее, что было в совместной жизни.

Что дарить: вещи с металлическим блеском — никелированные подсвечники, посуду, сувениры, браслеты.

29 лет — Бархатная свадьба

Благородный и теплый материал ассоциируется с уютом и комфортом. Так и отношения спустя 29 лет становятся бережными и мягкими, а страсть дополняется заботой. В праздник для романтического ужина можно выбрать наряд или аксессуары из бархата.

Что дарить: обитые бархатом шкатулки, домашний текстиль, одежду и украшения из бархата, поездку на курорт в «бархатный сезон».

От 30 до 60 лет супружеской жизни

30 лет — Жемчужная свадьба

Как и жемчуг, настоящая любовь — большая и редкая ценность, она требует внимания и заботы. Поэтому в 30-ю годовщину супругов поздравляют с крепким союзом, в основе которого лежит терпение. Супруге в этот праздник подойдут образы в жемчужных оттенках, сияющий макияж и нюдовый маникюр.

Что дарить: жемчужные украшения и сувениры с перламутром. Для интерьера подойдут предметы морской тематики. А если хотите просто поддержать романтичное настроение, выбирайте парные подарки или цветы нежных оттенков.

35 лет — Коралловая свадьба

Кораллы символизируют здоровье, прочность и связь поколений. А древние греки верили, что это камень счастья, который приносит удачу и радость. В этот день принято поздравлять не только супругов, но и их детей, вспоминать о значимости большой семьи и нерушимых родственных связей.

Что дарить: коралловые украшения и изделия с розово-красными акцентами. Если не хотите привязываться к цвету праздника, выбирайте подарки в морской тематике. Сочетание белого и синего цветов освежит интерьер и гардероб как мужчины, так и женщины. В знак уважения можно преподнести домочадцам семейный портрет.

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40 лет — Рубиновая свадьба

Красный камень символизирует страсть, силу и преданность партнеру. Как и отношения супругов, рубин не теряет блеска даже спустя 40 лет. Это праздник глубокой любви. Поддержать его можно насыщенно-красными нарядами, аксессуарами и украшениями с рубином.

Что дарить: аксессуары и украшения с камнями красного цвета, в идеале — с рубином. Для настроения — букет красных цветов. От родных супруги будут рады получить домашний текстиль, одежду или домашнюю утварь.

45 лет — Сапфировая свадьба

Сапфир издавна считают символом мудрости, чистоты и верности. Если пара продолжает быть вместе спустя 45 лет, то это пример большой работы над собой, выдержки, духовной связи и уважения, проверенного годами. Цвет этой годовщины — насыщенно-синий.

Что дарить: украшения с синими камнями, одежду и аксессуары в синей гамме. Для украшения интерьера выбирайте качественные предметы декора. А еще в этом возрасте супруги особенно оценят подарки от сердца, поэтому презент можно сделать своими руками. Соберите фотоальбом или родовое древо и преподнесите виновникам торжества.

50 лет — Золотая свадьба

Юбилей совместной жизни представлен благородным металлом, 50-летнюю годовщину называют золотой свадьбой. Золото символизирует тепло и бесценность любви, терпения и взаимной поддержки. В этот праздник супруги обмениваются новыми кольцами и обновляют брачные клятвы.

Что дарить: смело выбирайте украшения из золота — кольца, серьги, часы, ожерелья. Не лишним будет памятная гравировка на внутренней стороне кольца со словами, имеющими особое значение для вашей половины. Дети или внуки могут сделать подарок своими руками, например, подарить книгу с главными событиями совместной жизни пары, подготовить поздравительные речи.

Как получить единовременную выплату к юбилею свадьбы? В некоторых регионах России (Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, Московская, Ленинградская, Владимирская, Челябинская и др. области) в круглые даты совместной жизни (от 50 лет) супругам полагаются единовременные выплаты.



В этих регионах подать заявление на единовременную выплату могут те, кто прожил в браке:



• 50 лет;

• 55 лет;

• 60 лет;

• 65 лет;

• 70 лет.



Размер выплат в Москве



Если оба юбиляра имеют постоянную регистрацию и получают пенсию в Москве, то они имеют право на единовременную выплату к круглой дате.



Для супружеских пар, отметивших юбилей после 1 января 2025 года:



50 лет — 27 972 руб.;

55 и 60 лет — 34 964 руб.;

65 и 70 лет — 41 955 руб.



За выплатами могут обратиться и те, кто ранее их не получал. Но будьте внимательны: в прошлые годы сумма была меньше. При этом юбилейные 50 лет должны были наступить не ранее 1 января 2007 года. Все суммы указаны на сайте mos.ru.



Также для юбиляров семейной жизни предусмотрены торжественные церемонии чествования, их организацией занимаются дворцы бракосочетания. Информацию можно выяснить по телефону справочной службы мэрии Москвы +7 (495) 777-77-77.



Размер выплат в Санкт-Петербурге



Для получения единовременной выплаты к юбилею совместной жизни оба супруга должны быть зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Они имеют право на получение:



50 000 руб. — на 50-летие;

60 000 руб. — на 60-летие;

70 000 руб. — на 70-летие;

75 000 руб. — на 75-летие супружеской жизни (если юбилей наступил после 1 января 2021 года).



Власти других регионов определяют условия и размеры выплат самостоятельно, информацию можно найти на сайтах областных администраций. В регионах России, где выплаты не предусмотрены, проходят торжественные мероприятия с награждением юбиляров медалями и сувенирами.

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55 лет — Изумрудная свадьба

55-летнюю годовщину называют изумрудной свадьбой. Камень гармонии, любви и долгой жизни символизирует зрелую и устойчивую связь. К тому времени страсть сменяется на заботу друг о друге и мудрость в отношениях. В эту дату супругов поздравляют с духовным богатством, ведь более полувека назад каждый из них обрел верного спутника жизни.

Что дарить: украшения с изумрудом, вещи зеленого цвета. Также рассмотрите подарки, отвечающие интересам супругов, например, книги, предметы искусства, аксессуары.

От 60 до 100 лет супружеской жизни

60 лет — Бриллиантовая свадьба

Бриллиант, он же алмаз — самый твердый из камней. Шестидесятилетний семейный союз — тоже показатель прочности, твердости семейных устоев. В этот день принято благодарить партнера за терпение, заботу, любовь и уважение. В ряде российских регионов в круглую дату проводят торжественные церемонии чествования и награждения супругов.

Что дарить: подойдут украшения с бриллиантами — серьги, ожерелья, кольца и запонки. Дети и внуки могут организовать семейный праздник и преподнести виновникам торжества фотокниги и другие памятные подарки.

65 лет — Железная свадьба

65-летний союз назван в честь металла, который считается символом стойкости и надежности. Такая пара прошла вместе много испытаний. Грандиозную дату чаще отмечают в кругу семьи, поэтому постарайтесь обеспечить юбилярам теплый и приятный праздник с близкими.

Что дарить: изделия из кованого железа — подставки, подсвечники, памятные таблички с датой свадьбы. Рассмотрите подарки, связанные с историей семьи. Например, можно подготовить семейное древо или написать книгу о жизни супругов.

70 лет — Благодатная свадьба

Эта годовщина символизирует Божью благодать, долгую совместную жизнь, наполненную смыслом и добром. Часто супругов чествуют как пример крепкой семьи. В этот день важно проявить уважение к юбилярам семейной жизни и окружить их вниманием.

Что дарить: иконы, альбомы воспоминаний, украшения, а также теплые подарки в виде семейных видеофильмов и поздравлений собственного сочинения.

75 лет — Коронная свадьба

75-летнюю свадьбу называют коронной в знак величия, исключительности и почета. Ведь 75-летний брак — исключителен, очень немногие пары могут отпраздновать такой срок совместной жизни. Это торжество любви, пронесенной через десятилетия. Украсьте пространство для празднования символическими коронами или венками из цветов, чтобы соблюсти традицию.

Что дарить: в этом возрасте супруги особенно ценят подарки, в которые вложена частичка души. Это могут быть презенты, сделанные своими руками. Постарайтесь выполнить желания юбиляров и преподнесите им то, о чем они давно мечтали. Если в семье принято дарить на годовщину свадьбы украшения, присмотритесь к моделям с самоцветами, а также к горному хрусталю и циркону.

80 лет — Дубовая свадьба

Дуб издавна считается деревом силы, долголетия и благородства. Семейный союз, которому исполнилось 80 лет, тоже становится крепким и могучим. В некоторых странах в честь 80-летнего юбилея свадьбы принято сажать дуб.

Что дарить: изделия из дуба — шкатулки, иконы и предметы интерьера.

close Followtheflow/Shutterstock/FOTODOM

Супруги из Бразилии установили мировой рекорд по длительности брака Бразильская пара установила мировой рекорд по длительности брака, пишет UPI . 17 февраля 17:00

85 лет — Виноградная свадьба

На 85 лет отмечают виноградную свадьбу, ведь виноградная лоза — символ изобилия, зрелости и радости жизни. Так и годовщина отражает радостную жизнь в браке, в котором было много счастливых воспоминаний. В этот день поставьте на праздничный стол виноград разных сортов, бутылку хорошего вина.

Что дарить: уместны подарки с виноградной тематикой — картины, сервизы, предметы интерьера.

90 лет — Гранитная свадьба

В мире известны единичные случаи, когда пара отмечала 90-летие супружеской жизни. Однако, согласно традициям, для подобных круглых дат со дня свадьбы тоже есть свои названия. Тематика 90-летия выбрана в честь символа нерушимости — гранита. Такая любовь многократно испытана на прочность и крепка, как гранит.

Как отметить: подготовьте книгу воспоминаний или фильм о жизни пары, соберите на праздник представителей всех поколений вашей семьи.

Рекорды длительности брака • Дэвид Джейкоб Хиллер и Сара Дэви Хиллер из Канады прожили вместе 88 лет и 349 дней до кончины Сары в 1898 году.

• Жители Индии Карам и Катари Чанд отметили 90-летие совместной жизни. В 2016 году супруг Чанд скончался.

• Известно также о паре из Израиля, которая прожила в браке 91 год.

95 лет — снова Алмазная свадьба

95-летнюю годовщину повторно называют алмазной. Это уже легендарный союз, и замечательно, если потомки будут знать о нем как можно больше.

Как отметить: в этот день дом можно оформить как выставку памяти с фотографиями виновников торжества в разном возрасте, добавить архивные снимки. Достаньте семейные реликвии — письма, награды, памятные вещи, расскажите о них внукам и правнукам.

100 лет — Красная свадьба

Век со дня свадьбы могут отметить многочисленные потомки семейной пары. Красный цвет в этот праздник символизирует любовь и силу.

Как отметить: сделайте из этой даты памятное событие и повод собраться всей семьей. Пусть представители старшего поколения поделятся своими воспоминаниями о юбилярах. Подготовьте семейные фотоальбомы, сделайте домашний видеофильм об истории вашей семьи.