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Супруги из Бразилии установили мировой рекорд по длительности брака

UPI: бразильская пара попала в Книгу рекордов Гиннесса, прожив в браке 84 года
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G1.Globo.com

Бразильская пара установила мировой рекорд по длительности брака, пишет UPI.

Супруги Мануэл Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино официально вошли в Книгу рекордов Гиннесса как пара с самым продолжительным браком среди ныне живущих. Их семейный союз, который длится уже 84 года и 77 дней, был подтвержден на День святого Валентина при содействии организации LongeviQuest, специализирующейся на изучении долгожителей.

Мануэль и Мария познакомились в 1936 году, а в 1940 году сыграли свадьбу в часовне Боа Вентура в штате Сеара, Бразилия. За годы совместной жизни они воспитали 13 детей, а также стали дедушкой и бабушкой для 55 внуков, 54 правнуков и 12 праправнуков.

Их история любви и верности вдохновляет не только их многочисленную семью, но и людей по всему миру. Представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что такой продолжительный брак — это редкое и удивительное достижение, которое заслуживает особого внимания.

Ранее британец посетил 42 музея за 24 часа и побил мировой рекорд.

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