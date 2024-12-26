Как не переесть на Новый год — полезные советы от диетолога

Топ-10 правил, чтобы не переесть в новогодние праздники, и что делать, если переел

Новогодние праздники — это не только время веселых застолий, но и настоящее испытание для организма из-за большого количества угощений. Как не наброситься на все самое вкусное сразу и не пожалеть об этом уже к утру 1 января? «Газета.Ru» собрала полезные советы от диетолога, которые помогут провести праздник, сохранив хорошее самочувствие.

Как не переедать на Новый год

В Новый год стол ломится от всевозможных блюд. В такие моменты сложно удержаться от соблазна попробовать все и сразу. Однако переедание грозит не только тяжестью в желудке, но и неприятными последствиями для здоровья и настроения. Несколько советов диетолога помогут минимизировать эти риски.

1. Не пропускайте приемы пищи

Существует стереотипное — ошибочное — мнение, что если целый день ничего не есть, то на праздничный стол можно «напасть», словно вы голодный зверь. В действительности такой подход лишь усилит чувство голода и увеличит риск переедания, потому что вы будете есть быстрее, чем мозг успеет подать сигнал о насыщении, разъяснила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Елена Соломатина. В течение дня обязательно нужно полноценно питаться. Во-первых, так вы не будете вводить организм в стресс из-за дефицита калорий, а во-вторых, физически не сможете съесть больше нужного.

Ни в коем случае в дни перед Новым годом не садитесь на ограничительные диеты. Поздно пить боржоми! Если организм будет голодать, особенно на редуцированных диетах или моно-диетах, то он будет быстрее все усваивать, из-за чего есть риск поправиться. Либо же будет просто невозможно удержаться — даже банальные салаты покажутся невероятно вкусными. Поэтому живем и питаемся как обычно. Можно увеличить количество жидкости, например, 31 декабря. Не пропускать завтрак, обед и ужин. Елена Соломатина диетолог

2. Начинайте с легких закусок

Прежде чем накидываться на все и сразу, положите в свою тарелку немного овощного салата или возьмите пару кусочков нежирного мяса. Такой «стартер» поможет подготовить желудок и убережет от быстрого переедания в самом начале застолья. Постарайтесь в начале трапезы отдавать предпочтение блюдам, которые ближе к правильному питанию: рыба, салаты без майонеза, фрукты.

«Когда домочадцы пытаются что-то стащить во время нарезания салатов, многие хозяйки запрещают это, аргументируя, что есть все начнут только после 00:00. В итоге все голодные набрасываются на еду. Желательно все салаты подать к проводам Нового года — часов в 10 вечера, а сам праздник встретить шампанским и легкими закусками. Если так не получается, то начинаем трапезу с чего-то легкого: например, с овощей», — дополнила диетолог.

3. Расставляйте приоритеты

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На праздничном столе обычно представлен большой ассортимент — от легких закусок до жирных горячих блюд. Присмотритесь к каждому лакомству и решите, что вам действительно хочется попробовать, а что легко можно проигнорировать. Не обязательно пробовать все, что стоит на столе, достаточно выборочно наслаждаться самыми вкусными яствами.

4. Пейте больше воды

Вода — главный союзник во время новогодних праздников, поскольку она участвует в расщеплении и транспортировке питательных веществ и помогает ферментам эффективно действовать при усвоении углеводов, жиров и белков. Именно жидкость облегчает переваривание блюд и способствует быстрому выведению всего лишнего. Выпивайте стакан воды примерно за 20–30 минут до еды — так вы с большей вероятностью съедите меньше и поможете организму.

5. Не забывайте о движении

Застолье — это не повод сродниться со стулом или диваном напротив телевизора. Если выпала снежная ночь, прогуляйтесь на свежем воздухе, покатайтесь на коньках или сделайте небольшую зарядку. Не забывайте танцевать под новогодние хиты, устраивать игры. Помните, что движение ускоряет метаболизм и сжигает часть тех калорий, которые вы уже успели получить за праздничным столом.

6. Тщательно пережевывайте пищу

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Когда еда вкусная, хочется есть быстро и со смаком. В реальности чем медленнее вы жуете, тем раньше мозг получает сигнал о насыщении. Это проверенный способ съесть меньше и при этом испытать максимум удовольствия от каждого кусочка.

7. Уделяйте внимание качеству, а не количеству

Как правило, хозяйки стараются накрыть новогодний стол так, чтобы он ломился от изобилия разных блюд: и нарезки, и три вида салатов, и гарнир на любой вкус, и жирный фаршированный гусь. Первое, что вам нужно сделать — взять тарелку поменьше. Далее вместо того чтобы нагружать ее «до краев», попробуйте взять всего по чуть-чуть, чтобы оценить вкус и качество каждого угощения. Пусть это будут две-три небольшие изысканные закуски и маленький кусочек любимого десерта — главное, чтобы вы в полной мере насладились вкусом, а не количеством еды.

8. Делайте перерывы между подходами к столу

После пары салатов и горячего не спешите бежать за добавкой. Посидите в кругу близких, поговорите с друзьями, обсудите планы на грядущий год, в конце концов — расскажите бородатый анекдот. За это время организм успеет понять, что он уже сыт, а вы удивитесь, как быстро пройдет ощущение «надо еще закинуть топливо».

Положите себе еду на тарелку и ешьте потихоньку, обязательно прерываясь на что-то. Конечно, хорошо чтобы была какая-то новогодняя программа или тосты. Ведь во время тостов или конкурсов не очень удобно жевать, а чувство голода проходит уже спустя 20 минут после начала трапезы. Нужно «протянуть» именно это время. Елена Соломатина диетолог

9. Следите за напитками

Алкоголь и сладкая газировка могут значительно повысить калорийность всего застолья. Старайтесь разбавлять алкоголь водой. Существует универсальное правило, которое поможет и от переедания, и от похмелья: на один бокал нужно выпить один стакан воды. Диетолог напомнила, что горячительные напитки повышают аппетит, поэтому лучше отдавать предпочтение легким напиткам, чтобы снизить риски переедания и сохранить ясную голову утром.

Интересный факт: некоторые люди считают, что если после игристого «защелочиться» пивом (около 0,33 литра), то можно избежать похмелья. Научных подтверждений этому нет, но многие отмечают, что способ им помогает. Тем не менее, чтобы минимизировать последствия веселого вечера, лучше пить меньше, чередовать алкоголь с водой, не забывать про закуски и выспаться после праздника.

10. Не вините себя за маленькие слабости

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Новогодние праздники — это редкий шанс побаловать себя и на время забыть о рутине. Если полностью отказаться от любимых лакомств, застолье может превратиться в суровую диету или даже в пытку, а не в долгожданное торжество. Позвольте себе маленькие радости: кусочек торта, немного любимых закусок или запеченную утку, которые вы ждали целый год. Главное — помнить о балансе, наслаждаться вкусом и не доводить дело до крайностей. Праздник должен дарить и радость на душе, и комфорт в теле.

Что делать, если переел на Новый год

Переедание — это не только дискомфорт в животе, но и риск плохого самочувствия в целом. Если вы все-таки съели лишнего, важно не паниковать, а помочь организму вернуться в норму.

В первую очередь попробуйте дать желудочно-кишечному тракту небольшую передышку: в течение ближайших часов делайте упор на теплое питье (несладкий чай, воду, ягодные компоты без сахара), чтобы облегчить переваривание пищи. Если ощущаете тяжесть, можно добавить легкую прогулку — движение стимулирует работу пищеварительного тракта и ускоряет обмен веществ.

Затем в течение дня или на следующий день старайтесь не нагружать желудок дополнительными калориями: выбирайте легкие белковые продукты (рыбу, курицу без кожи), овощи, каши на воде. Не забывайте о клетчатке — салаты из свежих овощей без тяжелых заправок помогут мягко «почистить» кишечник.

Также обратите внимание на регулярный сон — он необходим для восстановления организма и нормализации гормонального фона, в том числе гормонов, отвечающих за аппетит — грелина и лептина. Если появились сильные боли или стойкие проблемы с пищеварением, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить возможные осложнения.

Но в большинстве случаев облегчение наступает уже через несколько часов после переедания — стоит лишь немного разгрузить организм и дать ему время спокойно переварить все съеденное.

«Даже если мы загрузимся в одну ночь, то так быстро мы не потолстеем. Но вес может увеличиться из-за задержки жидкости. Переварить среднестатистическому человеку так много сложно, поэтому можно приготовить ферменты, так какие как «Креон» или «Мезим». Их лучше пить в начале трапезы», — заключила диетолог.