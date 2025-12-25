На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо самое опасное блюдо на новогоднем столе

РОСБИОТЕХ: мясные нарезки – это самое опасное блюдо на новогоднем столе
Shutterstock

Обязательной частью новогоднего стола для многих являются мясные нарезки, однако это самое опасное блюдо с точки зрения риска отравления. Его важно правильно готовить, хранить, так как мясо обладает крайне высокой чувствительностью к микробной контаминации, объяснила в беседе с RT завкафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Во-первых, нарезки готовятся заранее и подаются холодными. Это создает идеальные условия для размножения бактерий, особенно если продукт долго находился при комнатной температуре, — пояснила специалист. — Несоблюдение санитарных норм при нарезке, упаковке или транспортировке повышает риск попадания патогенных микроорганизмов — сальмонеллы, кишечной палочки, листерии».

По словам Фоменко, даже попадание небольшого количества бактерий очень опасно – они могут быстро размножиться, особенно если речь идет о ветчине, мягких колбасах, паштетах. Кроме того, в таких нарезках зачастую много соли, специй и консервантов – эти добавки продлевают срок годности продукта, однако делают его вредным и не исключают риски неправильного хранения.

Вероятность активного размножения микробов в нарезках повышается, если они хранились с нарушением температурного режима, повторно размораживались. Причем опасность состоит еще и в том, что из-за запаха специй потребитель может не почувствовать признаки порчи и не увидеть, что продукт непригоден для употребления, предупредила эксперт.

В группе риска по уязвимости к отравлениям, по словам специалиста, находятся пожилые, беременные женщины и дети, а также люди с ослабленным иммунитетом. Даже небольшое количество микроорганизмов опасно для таких людей, чревато заболеванием.

Специалист призвала россиян хранить мясные изделия строго в холодильнике до самого момента подачи на стол, использовать для сервировки и нарезки отдельные приборы и посуду, не держать долго без холодильника. Это продукт повышенного риска, требующий к себе особого отношения и строгого соблюдения санитарных правил, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться.

