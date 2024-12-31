От Седоковой до Портман: кто из звезд развелся в 2024 году

Уходящий 2024 год разрушил сразу несколько крепких звездных союзов. Так, Голливуд в очередной раз остался без одной из своих самых ярких пар — Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, а британская королевская семья пережила уже третий по счету развод брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера. Что касается отечественных знаменитостей, то они, пожалуй, расходились даже активнее западных — и это несмотря на то, что 2024-й был объявлен в России Годом семьи. Кто из зарубежных и российских звезд развелся в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

close Натали Портман и Бенжамен Мильпье Li Ying/AP

В конце февраля актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем — режиссером и хореографом Бенжаменом Мильпье — после 11 лет брака. Представитель актрисы сообщил журналистам, что Портман подала документы в суд еще в июле 2023 года — спустя месяц после того, как узнала об измене Мильпье с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Он добавил, что актриса очень тяжело переживала случившееся, а ее супруг всеми способами пытался сохранить брак, но простить измену Портман так и не смогла.

close Саша Барон Коэн и Айла Фишер Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В апреле о своем расставании объявила еще одна актерская чета — Саша Барон Коэн и Айла Фишер. Звезды опубликовали официальное заявление, в котором заверили, что расходятся по обоюдному согласию и без скандалов. Однако вскоре выяснилось, что скандал все же был и инициатором разрыва стала Фишер. По словам инсайдеров из близкого окружения пары, звезда подала на развод после того, как актриса Ребел Уилсон выпустила свои мемуары, в которых обвинила «Бората» в харрасменте и неподобающем поведении. В своей книге «Восстающая Ребел» актриса назвала Барона Коэна «придурком» и заявила, что он оказывал на нее давление во время съемок откровенных сцен в картине «Братья Гримсби». Тот, в свою очередь, обвинил Уилсон в клевете и вскоре добился того, чтобы глава, в которой содержатся «явно ложные утверждения», была отредактирована. Впрочем, на его развод с Фишер это никак не повлияло.

Чарльз Спенсер и Карен Гордон

close Чарльз Спенсер и Карен Гордон Max Mumby/Indigo/Getty Images

В начале июня брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, объявил о разводе со своей третьей по счету женой, актрисой Карен Гордон, после 13 лет брака. «Это очень печально. Я хочу посвятить все свое время детям и внукам, и я желаю Карен счастья в будущем», — сказал граф в беседе с журналистами Daily Mail.

По данным таблоидов, отношения супругов разладились еще весной, когда Чарльз Спенсер выпустил свои мемуары, в которых рассказал о пережитом в детстве физическом и сексуализированном насилии.

Лиза Боне и Джейсон Момоа

close Джейсон Момоа и Лиза Боне Jordan Strauss/Invision/AP

Исполнитель роли кхала Дрого Джейсон Момоа объявил о расставании с супругой, актрисой Лизой Боне, еще в 2022 году, а в июле 2024-го они официально развелись после семи лет брака. Развод прошел без споров и претензий, экс-влюбленные мирно договорились о разделе имущества и совместной опеке над детьми — 16-летней дочерью и 15-летним сыном.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

close Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Global Look Press

О разладе в семье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые заговорили в марте 2024 года, когда супруги перестали вместе появляться на публике. Уже в мае инсайдеры подтвердили журналистам, что влюбленные переживают «сложный период», в связи с чем Аффлек арендовал дом и съехал от Лопес. По словам друзей пары, проблемы в браке начались из-за повышенного внимания прессы к их отношениям, что нравилось певице и совершенно не устраивало актера. В июле стало понятно, что третьего воссоединения бенниферов не будет: супруги выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз, а спустя пару недель Аффлек купил себе отдельный дом в Брентвуде, что недалеко от поместья его первой жены Дженнифер Гарнер. В августе Лопес официально подала на развод с мужем, указав в качестве причины «непримиримые противоречия». Символично, что певица принесла документы в Верховный суд Лос-Анджелеса 20 августа — в день второй годовщины их свадьбы с Аффлеком.

Валерия и Артем Чекалины

close Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин Григорий Сысоев/РИА Новости

Слухи о проблемах в браке Валерии и Артема Чекалиных появились на старте 2024 года. Сначала Лерчек дала интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что уголовное дело и разбирательства с налоговой негативно отразились на их отношениях с мужем — и они пытаются справиться с проблемами при помощи семейной психотерапии. Затем, практически сразу после закрытия дела, Артем Чекалин вместе с детьми улетел на Мальдивы, оставив супругу в Москве. А уже в марте стало известно, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака. Бракоразводный процесс прошел мирно: экс-влюбленные в досудебном порядке договорились о разделе имущества и опеке над тремя детьми, а летом получили свидетельство о разводе.

Алсу и Ян Абрамов

close Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым, 2014 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

О возможном расставании Алсу и Яна Абрамова впервые заговорили летом 2023 года: сначала певица перестала публиковать совместные снимки с мужем, а затем начала появляться на публике без обручального кольца. В конце мая 2024 года журналисты узнали, что Алсу подала на развод с бизнесменом после 18 лет брака, а вероятной причиной тому стали измены Абрамова. В частности, СМИ писали о романе бизнесмена с экс-возлюбленной рэпера Тимати, моделью Анастасией Решетовой. Алсу косвенно подтвердила эти слухи, оставив комментарий «Врет» под постом с фразой Решетовой, что она не стала бы смотреть на женатого. Спустя месяц после регистрации иска Алсу представители Абрамова заявили ходатайство о предоставлении дополнительного срока на примирение, но в конце августа супруги были официально разведены. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат бизнесмена Александр Добровинский, «выяснилось обстоятельство», из-за которого брак Алсу и Абрамова больше продолжаться не мог.

Нюша и Игорь Сивов

close Певица Нюша и Игорь Сивов Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В один день с Алсу на развод подала и певица Нюша. Впервые о проблемах в браке с Игорем Сивовым звезда заговорила в сентябре 2022 года: Нюша рассказала об измене супруга, но заверила, что все сложности позади и им удалось сохранить семью. Однако в начале 2024 года певица появилась на публике без обручального кольца, а затем удалила из соцсетей все фотографии с мужем. После того, как стало известно о предстоящем разводе, звезда призналась, что они с Сивовым давно не живут вместе, но остаются близкими друзьями и любящими родителями для своих детей. От примирения экс-влюбленные отказались, и 15 августа 2024 года их брак был официально расторгнут.

Shaman и Елена Мартынова

close e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В конце сентября певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил о расставании с супругой, топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. В беседе с «Газетой.Ru» артист объяснил, что причиной разрыва стал «график, не оставляющий времени на нормальную личную жизнь». Мартынова добавила, что решение было «принято совместно» и они с Дроновым «считают его верным». 13 октября брак был расторгнут, на следующий день артист опубликовал в своем Telegram-канале свидетельство о разводе — параллельно оговорившись в интервью, что «вновь вышел замуж» и не одинок. А под конец года Мартынова выложила в соцсетях фотографию в красивом платье, признавшись, что «давно не чувствовала себя такой свободной».

close Анна Седокова и Янис Тимма Вячеслав Прокофьев/ТАСС

За четыре года брака певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма расставались около 20 раз, но сор из избы особо не выносили. Только в феврале 2024 года экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что статус их отношений с мужем «неопределенный». О своем решении развестись Седокова сообщила в сентябре, а спустя месяц подала документы в суд. Супругам дали месяц на размышление, в течение которого СМИ писали о возможном примирении пары, но этого не случилось — в начале декабря певица и баскетболист получили свидетельство о разводе. 16 декабря Тимма трогательно поздравил экс-супругу с 42-летием, а утром следующего дня баскетболиста нашли мертвым в подъезде дома. По данным СМИ, Тимма покончил с собой. Рядом с его телом нашли телефон, на заставке которого была надпись «Позвоните Анне». Узнав о случившемся, Седокова записала обращение к подписчикам, в котором призналась, что «последние годы жила в аду» и попросила общественность не распространять информацию о смерти Тиммы: «Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации». Подписчики звезды разделились на два лагеря: в то время как одни сочувствовали Седоковой, другие обвиняли ее в издевательствах над бывшим мужем. На фоне наплыва хейтеров Анна Седокова закрыла возможность оставлять комментарии под постами в своем блоге.