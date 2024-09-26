Shaman разводится с женой. Почему? Shaman объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой из-за занятости и карьеры

Певец Shaman сообщил о расставании с женой Еленой Мартыновой. Супруга старше музыканта на 14 лет, в браке они состоят с 2017 года. «Газета.Ru» рассказывает о причинах разрыва пары, истории их отношений и о прошлых супругах.

Почему Shaman разводится с Еленой Мартыновой?

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и топ-менеджер компании «Мегафон» Елена Мартынова приняли решение развестись. Как рассказал «Газете.Ru» 32-летний артист, причиной расставания стала занятость обоих супругов, они останутся в теплых отношениях.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — объяснил он.

46-летняя Мартынова, комментируя развод в социальных сетях, подтвердила, что решение разойтись они с Дроновым приняли совместно.

«Мне поступило много запросов от СМИ, отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она.

История отношений Shaman и Елены Мартыновой

Shaman и Елена Мартынова поженились в 2017 году. Именно во время этих отношений певец достиг статуса одного из самых популярных в России — как рассказывал артист в интервью ТАСС, в 2020-м после череды неудач он и вовсе думал завязать с музыкой, но благодаря поддержке супруги нашел в себе силы продолжить карьеру.

«Она очень поддерживала психологически. Без нее не справился бы… Есть такая фраза: за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. Наш случай! Помощь Лены нельзя переоценить», — говорил певец.

По его словам, с Мартыновой он познакомился, когда пел в кавер-группе и «по сути, был никем». Однако женщина «поверила». У нее самой к тому времени «уже сложилась прекрасная карьера».

close e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Множество разного рода знакомых подходили, крутили пальцем у виска и говорили: «Ты дура? Зачем тебе он нужен?» Мол, связалась с пустым местом. Думаю, Лену это очень обижало и угнетало», — вспоминал Дронов.

В мае 2024 года, отвечая на вопрос о секрете долгих отношений с Мартыновой, Shaman признался, что старается регулярно оказывать супруге знаки внимания — особенно когда его нет рядом.

«Я стараюсь в свое отсутствие каждый день отправлять ей по букету. Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку, а вот что в ней — я вам не скажу», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В том же интервью певец рассказал, что Мартынова не ревнует его к поклонницам и вынуждена мириться с регулярными рабочими гастролями:

«Она, конечно же, понимает, что музыка и творчество — это моя жизнь. И что народная любовь требует, чтобы ты сегодня был в одном городе на концерте, завтра — в другом, послезавтра — в третьем. Понимает, что у меня есть определенная цель, мой путь, моя миссия, и не мешает мне исполнять мое предназначение, данное мне свыше. <...> [Ревнует ли Елена к поклонницам?] Она высокоинтеллектуальный человек, а такие люди ревновать не могут».

В октябре 2023-го ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которым россияне назвали Shaman певцом года. Комментируя результаты исследования в соцсетях, Мартынова тогда подчеркнула, что — в отличие от многих — никогда не сомневалась в грядущем успехе артиста.

«Этот пост я посвящаю всем тем, кто крутил пальцем у виска, когда мы поженились с Shaman, а потом периодически снисходительно интересовался, нажимая на самое больное место: «Ну как там дела у Ярика?» Кто делал вид, что не замечает его очевидную уникальность, говоря ему в лицо: «А что в тебе особенного? Таких, как ты, — миллионы». Кто видел, но не хотел признать, что еще десять лет назад он был выдающимся артистом мирового уровня. <...> Кто не поздравил нас, когда после стольких лет безуспешных попыток у Ярослава наконец случился прорыв. И кто не поздравит нас сегодня. Зато сегодня нас поздравили миллионы людей, по достоинству оценившие творчество моего мужа. <...> Теперь, конечно, можно уже и не спрашивать: «Как дела у Ярика?» — написала она.

О теплых чувствах Мартыновой к Shaman в YouTube-шоу Tatarka FM рассказывала и бабушка артиста Галина Рябых.

«Она прямо встала, бедненькая, на колени и говорит: «Я вас благодарю за воспитание такого внука!» Мы ей: «Лена, встань, встань с колен». А она: «Таких людей никогда по жизни не встречала. Благодарю вас за такой подарок, за такого внука и сына», — поделилась Рябых (цитата по NEWS.ru).

Первая жена Shaman и первый муж Мартыновой

До брака с Мартыновой Shaman состоял в отношениях с учительницей пения Мариной Рощупкиной — они поженились в 2012-м, спустя два года девушка родила музыканту дочь Варвару, а в 2016-м Дронов и его супруга развелись.

В одном из интервью Shaman говорил, что поможет дочери в музыкальной карьере, если она решит пойти по его стопам: «Она еще ребенок и пробует себя в разных ипостасях: прекрасно играет на фортепиано, танцует и в спорте делает определенные успехи. А что из этого получится, поживем — увидим. Но если она выберет музыку, безусловно, я ей помогу».

close Григорий Сысоев/РИА Новости

Расставание с Рощупкиной же он объяснял своими карьерными поисками, на жертвы ради которых первая жена была не готова.

«В 2014 году родилась дочь, нужно было обеспечивать семью, я хотел, чтобы жена Марина с Варварой переехали, мы жили вместе. Но в кавер-группе какие заработки? Не слишком густо, хотя и не пусто. Держался на плаву, на еду и аренду квартиры, не такой, конечно, как сейчас, хватало. Во всяком случае, я не изменил профессии, остался в ней. <...> Понимаю Марину. В Новомосковске она работала в музшколе, имела высокую квалификацию, ее назначили завотделом, а в Москве пришлось бы начинать с нуля, опять завоевывать репутацию. Вот она и сделала выбор в пользу того, что имела. А я остался, чтобы искать дорогу наверх», — рассказал певец.

Мартынова же до отношений с Дроновым состояла в браке с писателем Александром Цыпкиным. По данным из открытых источников, они развелись в 2017 году — незадолго до встречи Елены Мартыновой с Shaman.