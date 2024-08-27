«Для Яна это большая трагедия». Певица Алсу развелась с мужем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально разведены. Как заявил «Газете.Ru» адвокат Александр Добровинский, «вскрылось обстоятельство», из-за которого брак не мог продолжать свое существование. Супруги, прожившие в браке 18 лет, вряд ли будут судиться из-за алиментов, предположил он. Трое детей — Сафина, Микелла и Рафаэль — останутся с матерью.

Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский предположил в беседе с «Газетой.Ru», что бывшие супруги не будут судиться по поводу алиментов или порядка общения с детьми.

«Развод сам по себе — это акт гражданского состояния, не более того. А раздел имущества — это отдельный процесс, который идет в другом суде. Еще может быть спор о детях, в данном случае я не думаю, что он будет. Но часто бывает, что существует спор о детях — алименты и порядок общения родителя, который не живет с ребенком», — отметил юрист.

«Это целый каскад процессов, сегодня в судебном участке этого не могло вообще быть по определению — это только акт гражданского состояния, люди переходят из состояния была замужем и был женат в состояние разведена или разведен», — добавил он.

Добровинский заявил также, что развод стал «большой трагедией» для его клиента, но тот продолжает жить «ради детей».

«Любой развод — это трагедия для двух людей. Для Яна, безусловно, это большая трагедия. Дети, 18 лет брака, все остальное, что случилось в последнее время, безусловно. Но жизнь продолжается, есть дети, ради которых хочется жить. Мы, друзья Яна, будем рядом», — сказал он.

О причинах развода адвокат распространяться не стал, но уточнил, что «выяснилось некое обстоятельство», из-за которого брак Абрамовых «больше продолжаться не мог, это конец». «Сегодня это было произнесено в официальном порядке в судебном участке», — заключил Добровинский.

Что произошло

О возможном расставании супругов впервые заговорили еще прошлым летом: на протяжении двух месяцев Алсу выкладывала фотографии из Нью-Йорка и Амстердама, Абрамова не было ни на одной из них, зато был снимок, на котором певица оказалась в объятиях неизвестного мужчины. Вскоре журналисты заметили, что Алсу не носит обручальное кольцо.

24 мая 2024 года был зарегистрирован иск о разводе, в июне заседание отложили до августа, так как представители Абрамова «заявили ходатайство о предоставлении дополнительного срока для примирения».

СМИ писали, что причиной развода могли стать измены мужа. Алсу косвенно подтвердила эти слухи, намекнув в личном блоге, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы.

«Врет», — написала она под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

7 июля Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Алсу о разделе совместно нажитого имущества. В августе она подала новый иск к Абрамову, в котором упоминается имущество семьи на сумму порядка 10 млрд рублей. В нем перечислены все квартиры, загородные дома и автомобили звездной семьи, а также акции компании, доли в фирмах и прочее. По данным Mash, в совместной собственности находятся апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве на 57-м этаже элитного ЖК, четырехэтажный особняк на Рублевке на 3000 квадратов, коттедж в Крыму, где есть вертолетная площадка и даже собственная мечеть, а также квартира в Лондоне рядом со стадионом Lord's Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд.

Муж и трое детей

С будущим мужем Алсу познакомилась, когда ей было 22 года. Через два месяца после первого свидания 28-летний Абрамов сделал певице предложение.

«Наши свидания длились часами. Мы не замечали, как ресторан становился пустым. Официанты стояли и ждали, пока мы уйдем», — вспоминала Алсу.

Масштабная вечеринка по случаю бракосочетания состоялась 18 марта 2006 года в ГЦКЗ «Россия», приглашения на праздник получили 500 человек, среди гостей были Алла Пугачева с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), Лев Лещенко, Олег Газманов, Владимир Винокур и другие звезды.

В браке родились трое детей: Сафина (2006), Микелла (2008) и Рафаэль (2016).

В 2019 году Микелла Абрамова участвовала в шоу «Голос. Дети». Девочка была в команде Светланы Лободы и не прошла в финал решением артистки, однако в дополнительном этапе оказалась среди финалистов. Абрамова прошла отбор внутри команды и одержала победу, чем вызвала недовольство у зрителей. Позднее результаты голосования признали неверными, «Первый канал» наградил всех финалистов проекта. Алсу позже призналась в покупке голосов в пользу своей дочери.