Кто пришел проститься с Георгием Ярцевым

В манеже академии московского «Спартака» прошло прощание с прославленным тренером по футболу Георгием Ярцевым, который скончался 15 июля в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.

Проститься с именитым тренером пришли действующие и бывшие футболисты, тренеры и спортивные чиновники. Траурное мероприятие посетили первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев и Вячеслав Фетисов, ветераны «Спартака» Анзор Кавазашвили, Олег Романцев, Евгений Ловчев, Александр Мирзоян, Юрий Семин, действующие футболисты команды Квинси Промес, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Селихов, Роман Зобнин, Николай Рассказов, Даниил Денисов и Наиль Умяров, тренеры Гильермо Абаскаль, Артем Ребров, Евгений Мележиков, а также актеры Илья Глинников и Валерий Баринов.

Георгия Ярцева похоронили на Преображенском кладбище в Москве.

Кто пришел проводить Георгия Ярцева в последний путь, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».