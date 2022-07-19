Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минэкономики Эстонии разрешило топить Нарву вредным сланцевым маслом 17:55
СМИ назвали новую должность бывшегр генпрокурора Украины Венедиктовой 17:54
«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» купить нападающего Неймара 17:53
В Совфеде заявили об отсутствии серьезных оснований для блокировки YouTube 17:53
Житель Орска поставил гроб на участке и начал мучить соседей похоронным маршем 17:53
Президент Ирана надеется, что приезд Путина станет поворотным этапом в отношениях... 17:51
В Липецке затопило квартиру ударившим из унитаза столбом воды 17:51
В Кении родились редкие жирафы-близнецы 17:47
Арендованный у «Спартака» Хендрикс может досрочно покинуть «Фейеноорд» из-за... 17:47
Расплодившиеся волки склонили немцев голосовать за правых националистов 17:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Кто пришел проститься с Георгием Ярцевым

В манеже академии московского «Спартака» прошло прощание с прославленным тренером по футболу Георгием Ярцевым, который скончался 15 июля в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.

Проститься с именитым тренером пришли действующие и бывшие футболисты, тренеры и спортивные чиновники. Траурное мероприятие посетили первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев и Вячеслав Фетисов, ветераны «Спартака» Анзор Кавазашвили, Олег Романцев, Евгений Ловчев, Александр Мирзоян, Юрий Семин, действующие футболисты команды Квинси Промес, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Селихов, Роман Зобнин, Николай Рассказов, Даниил Денисов и Наиль Умяров, тренеры Гильермо Абаскаль, Артем Ребров, Евгений Мележиков, а также актеры Илья Глинников и Валерий Баринов.

Георгия Ярцева похоронили на Преображенском кладбище в Москве.

Кто пришел проводить Георгия Ярцева в последний путь, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 146-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 146-й день
«Ночные волки», Безруков и Машков: кем пополнится черный список Евросоюза
Reuters: ЕС смягчит санкции против российских банков ради торговли продовольствием
Подтяжки, филлеры и пластика носа: пластические хирурги назвали операции звезд
Хирурги нашли признаки пластических операций у Николь Кидман и Екатерины Варнавы
На Украине погиб лейтенант шведских ВВС
Путин заявил о существенном вкладе России и Ирана в урегулирование сирийского кризиса
В платежной системе «Мир» рассказали, в каких странах можно пользоваться ее картами
В офисе украинского президента пригрозили чиновникам из РФ, навещающим освобожденные районы
Новости и материалы
Энтомологи изучили генетику необычных пауков
Минэкономики Эстонии разрешило топить Нарву вредным сланцевым маслом
СМИ назвали новую должность бывшегр генпрокурора Украины Венедиктовой
«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» купить нападающего Неймара
В Совфеде заявили об отсутствии серьезных оснований для блокировки YouTube
Житель Орска поставил гроб на участке и начал мучить соседей похоронным маршем
Президент Ирана надеется, что приезд Путина станет поворотным этапом в отношениях стран
В Липецке затопило квартиру ударившим из унитаза столбом воды
В Кении родились редкие жирафы-близнецы
Арендованный у «Спартака» Хендрикс может досрочно покинуть «Фейеноорд» из-за ненадобности тренеру
Расплодившиеся волки склонили немцев голосовать за правых националистов
Bloomberg написал, что Германия проверит поставки газа по «Северному потоку» 25 июля
Трое молодых людей в Саранске украли из лавки пенсионера товары и избили его
Путин указал на хорошие темпы развития отношений с Ираном на встрече с Раиси в Тегеране
В Курганской области медики спасли ребенка из загоревшейся машины скорой помощи
Актер Мерзликин высказал сожаление о современных героях
Гендиректор «Зенита» подтвердил, клуб продлит контракт с бразильцем Венделом
В августе выйдет новый документальный фильм о принцессе Диане
Все новости
Дмитрия Гордона ищет МВД России. Он называет себя «личным врагом Путина»
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
«Черный телефон»: как хоррор от режиссера «Доктора Стрэнджа» навел суеты в мировом прокате
Рецензия на необычный хоррор «Черный телефон» по роману сына Стивена Кинга
Наука крепкого сна: как научить ребенка засыпать самостоятельно
Педиатр Шакарян назвала температуру 19-21 градус и влажность 40-60% необходимыми условиями для крепкого сна
США предостерегли Китай от обхода антироссийских санкций
Глава Минфина США: Запад примет жесткие меры против нарушителей мирового порядка
«Никто не выбегал из зала с воплями»: посол заявила о популярности Лаврова на саммите G20
Посол России в Индонезии рассказала об очереди на переговоры к Лаврову на саммите G20
Тест: продолжите строчку из стихотворения Маяковского
Попробуйте закончить фразу из произведения Владимира Маяковского
Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка
«Это похоже на сигнал». Клиентам «Газпрома» объявили о форс-мажоре
Reuters: «Газпром» сообщил компаниям из ФРГ Uniper и RWE о форс-мажоре при поставках газа
Китайские авто с липецкого завода — кандидата в банкроты. Увидит ли их покупатель?
Три новые модели Evolute появятся в России до конца 2022 года
Без запрета поставок газа и продовольствия. Что войдет в седьмой пакет санкций ЕС
В ЕС согласовали новый пакет санкций против России
«За три месяца американцы подготовят из украинцев не пилотов, а смертников»
Генерал ВВС Попов рассказал, почему обучение пилотов ВСУ полетам на F-16 не имеет смысла
Гимн России, поэмы и никакого шансона. Что слушают в местах лишения свободы
ФСИН и заключенные рассказали, какая музыка играет на «зоне»
«Разборки в тылу — очень плохой сигнал для власти»: почему Зеленский отстранил глав СБУ и Генпрокуратуры
Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть