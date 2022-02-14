Супербоул разыграли под песни Эминема и Снуп Догга

«Лос-Анджелес Рэмс» обыграл «Цинциннати Бенгалс» в матче за Супербоул в американском футболе. Игра завершилась со счетом 23:20.

В перерыве Супербоула прошло традиционное музыкальное шоу. На сцене арены в Инглвуде выступили американские рэперы Эминем, Снуп Догг, 50 Cent, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

Сольную часть выступления Эминем завершил, встав на одно колено, тем самым повторив жест игрока Колина Каперника. Жест символизирует протест против полицейского насилия над афроамериканцами в США.

Для «Лос-Анджелес Рэмс» этот Супербоул стал пятым за всю историю. До этого команда играла в решающем матче сезона в 1979-м (проиграла «Питтсбург Стилерз»), в 1999-м (выиграла у «Теннесси»), в 2001-м (уступила «Нью-Ингленд Пэтриотс») и в 2018-м (вновь проиграла «Пэтриотс»).

Супербоул — название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday де-факто стали в Соединенных Штатах национальным праздником. О том, как он проходил в этот раз, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».