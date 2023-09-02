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Усы надежды: Станиславу Черчесову – 60

Экс-тренеру сборной России Черчесову исполнилось 60 лет

Станислав Черчесов родился 2 сентября 1963 года в Алагире Северо-Осетинской АССР. В 1980 году он поступил в институт физической культуры в Орджоникидзе, а год спустя стал вратарем местного «Спартака». В 1984 году он получил приглашение в «Спартак» московский, где в то время блистал Ринат Дасаев. Наибольшее количество матчей в клубной карьере он провел именно за красно-белых. Также выступал в дрезденском «Динамо» и в австрийском «Динамо», а в 2002 году завершил карьеру в том же «Спартаке».

Тренерскую деятельность Черчесов начал в Австрии, а в 2007 году получил шанс проявить себя в чемпионате России, вернувшись в «Спартак». Его работа у руля красно-белых запомнилась скандальным отстранением от основного состава после поражения от ЦСКА со счетом 1:5 капитана команды Егора Титова и лидеров полузащиты Максима Калиниченко и Моцартом. При этом в предшествовавшем этому сезоне «Спартак» под его руководством до последнего тура боролся за чемпионство с «Зенитом» и в итоге стал вторым.

После «Спартака» Черчесов работал в сочинской «Жемчужине», возглавлял «Терек», «Амкар» и «Динамо», а затем вновь вернулся тренировать за границу – он стал главным тренером польской «Легии», с которой выиграл чемпионат и Кубок страны. Кульминацей тренерской карьеры Черчесова на сегодняшний день стала работа в сборной России, с которой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, что стало лучшим результатом в современной истории национальной команды. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», дважды ставший под его руководством чемпионом страны и один раз завоевавший Кубок Венгрии.

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