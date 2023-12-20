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Валиева растопила лед эротичным блюзом: самые яркие фото с чемпионата России

Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу чемпионата России

Во второй день чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы среди женщин. Второй стала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, а третьей — Алина Горбачева.

В мужском одиночном катании также были разыграны медали. Чемпионом второй раз подряд стал Евгений Семененко, серебряным призером — открытие этого сезона Владислав Дикиджи, а бронзовым — Петр Гуменник.

В танцах на льду золото завоевали участники Олимпиады в Пекине Александра Степанова и Иван Букин, серебро — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а бронзу — Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

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