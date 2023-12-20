Валиева растопила лед эротичным блюзом: самые яркие фото с чемпионата России

Во второй день чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы среди женщин. Второй стала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, а третьей — Алина Горбачева.

В мужском одиночном катании также были разыграны медали. Чемпионом второй раз подряд стал Евгений Семененко, серебряным призером — открытие этого сезона Владислав Дикиджи, а бронзовым — Петр Гуменник.

В танцах на льду золото завоевали участники Олимпиады в Пекине Александра Степанова и Иван Букин, серебро — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а бронзу — Ирина Хавронина и Девид Нарижный.