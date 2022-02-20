Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
«Лежу, умираю»: провалившаяся под тротуар жительница Губкина рассказала о своем... 19:19
В НАТО рассказали, кто принимает решение о вступлении Украины в альянс 19:18
Фетисов отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале ОИ 19:17
Блинкен заявил, что США не рассматривают уступок территорий Украины ради деэскалации 19:15
Reuters: Путин и Макрон договорились о встрече трехсторонней контактной группы... 19:02
Первый президент КХЛ об итогах ОИ: к тренерскому штабу есть вопросы 19:02
Кандидат в президенты Франции назвал расширение НАТО на восток агрессией против... 18:52
В Финляндии не нашли причин пересмотреть политику неучастия в НАТО 18:46
Илья Ковальчук поздравил российских хоккеистов с серебром Олимпиады 18:36
В Раде заявили о последнем шансе Зеленского 18:32
Фото

Лучшие фотографии церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине

В Пекине прошла церемония закрытия XXIV Зимних Олимпийских игр. На ней было продемонстрировано яркое шоу, состоялся парад участников, мэр китайской столицы передал олимпийский флаг главам городов, которые примут следующую «Белую Олимпиаду», — Турину и Кортине-д'Ампеццо. В конце президент МОК Томас Бах поблагодарил страну-организатора, волонтеров и всех участников соревнований и закрыл Олимпиаду.

От сборной России в закрытии приняли участие 60 спортсменов, а флаг Олимпийского комитета РФ нес выигравший три золотые награды в Пекине лыжник Александр Большунов.

Сборная России завоевала на этой Олимпиаде 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству наград наша команда заняла второе место. В официальном медальном зачете Россия завершила Игры на девятом месте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Россия не хочет даже произносить слово «война»
Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять минские соглашения
В реке нашли тело бывшего замминистра. Его искали две недели
В Москве-реке спасатели обнаружили тело утонувшего экс-замминистра юстиции Ялунина
Александр Бородай: Россия вмешается, если Украина нападет
Глава «Союза добровольцев Донбасса» рассказал о потенциале ВСУ и причинах эвакуации
Блинкен заявил, что США не рассматривают уступок территорий Украины ради деэскалации
«Лежу, умираю»: провалившаяся под тротуар жительница Губкина рассказала о своем состоянии
В Финляндии не нашли причин пересмотреть политику неучастия в НАТО
В Госдуме предложили изменить систему подсчета медалей на Олимпийских играх
Новости и материалы
В НАТО рассказали, кто принимает решение о вступлении Украины в альянс
Фетисов отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале ОИ
Reuters: Путин и Макрон договорились о встрече трехсторонней контактной группы 21 февраля
Первый президент КХЛ об итогах ОИ: к тренерскому штабу есть вопросы
Кандидат в президенты Франции назвал расширение НАТО на восток агрессией против России
Илья Ковальчук поздравил российских хоккеистов с серебром Олимпиады
В Раде заявили о последнем шансе Зеленского
Главы МИД Франции и России проведут переговоры по Украине
Тутберидзе о ситуации с Валиевой: набросились как шакалы
Израиль решил открыть границы для непривитых туристов
Макрон и Путин договорились созвать рабочую группу по перемирию в Донбассе
Тутберидзе сравнила Трусову с Гагариным
Пентагон: США настаивают, что РФ не может решать за Украину вопрос о ее членстве в НАТО
Путин заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует ее на эскалацию в Донбассе
Блинкен выразил обеспокоенность военными учениями РФ в Белоруссии
Блинкен рассказал о планах встретиться с Лавровым
Франция дала России «еще один шанс»
Тарпищев оценил уровень организации пекинской Олимпиады
Все новости
«В Европе запахло порохом». Россия и Белоруссия продлили проверку войск
Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
«Ее Величество испытывает легкие симптомы». Елизавете II диагностировали COVID-19
Королева Елизавета II заболела коронавирусной инфекцией
«Интерес к криминальным историям связан со страхом»: интервью Романа Маякина
Актер Роман Маякин объяснил, почему в России популярны фильмы про бандитов
Cтрижка у стилиста Кейт Миддлтон, вертолет вместо такси. Как богачи развлекаются в Дубае
Сколько стоит элитный отдых в Дубае
Сериал «Разделение» — о компании, где сотрудникам отделяют память о работе от обычной
Рецензия на сериал Бена Стиллера «Разделение»
«Запад не может вечно предлагать оливковую ветвь, будут введены санкции»
Глава Евросовета Мишель: не будем бесконечно предлагать России переговоры
«Лучше сгореть, чем угаснуть». Редкие фотографии Курта Кобейна
«Святоша» в космосе: чем полет первого американца на орбиту отличался от гагаринского
60 лет назад Джон Гленн первым из американцев отправился в орбитальный полет
Притворялся геем, коллекционировал эмбрионы: что вы не знаете о Курте Кобейне
30 малоизвестных фактов о Курте Кобейне
Удар по химическому заводу, попытка штурма. Что произошло за ночь в Донбассе
В результате атаки ВСУ у села Пионерское разрушено 5 домов, 2 мирных жителя погибли
«Президент, призывавший нацию не паниковать, должен уйти в отставку»
В Раде заявили о компромате на Зеленского, грозящем ему отставкой
Ободрало краску, стучит подвеска: стоит ли брать Renault Duster с пробегом
Владелец Renault Duster рассказал о проблемах своего автомобиля
«Сначала мы хотим решить проблему Курил, а уже потом подписать мирный договор»
Замглавы бюро по европейским делам МИД Японии рассказал о притязаниях на Курилы и об Украине
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть