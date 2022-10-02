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Трагедия на футболе: в Индонезии из-за беспорядков погибли 127 болельщиков

После матча футбольной индонезийской Лиги 1 между командами «Арема» и «Персебайя Сурабая» вспыхнули беспорядки из-за того, что фанаты «Аремы» были возмущены поражением своих любимцев со счетом 2:3. Болельщики прорвались на поле, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Образовалась давка, в результате которой погибли более 127 человек, включая детей, женщин и двоих стражей порядка.

Футбольная федерация Индонезии уже запретила «Ареме» проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла все ближайшие игры.

Глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) выразил соболезнования в связи с инцидентом и заявил, что ассоциация сформировала группу для расследования произошедшего.

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