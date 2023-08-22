Бог секса и футбола: Артему Дзюбе — 35

Один из лучших футболистов в истории России Артем Дзюба празднует юбилей — 35 лет
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Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России: на его счету 156 забитых мячей.
Он также стал лучшим бомбардиром в истории сборной России наряду с Александром Кержаковым — у обоих по 30 голов.
Дзюба является легендой «Зенита»: он второй бомбардир в истории клуба со 108 голами за 249 игр.
Параллельно с этим футболист прославился своими сексуальными скандалами. В 2015 году его застали за поцелуем с телеведущей, хотя у него была жена. А в 2020 году злоумышленники распространили интимное видео Дзюбы, отправленное неизвестной девушке. Однако супруга Дзюбы Кристина простила его. Пара воспитывает троих детей.
Подробнее о жизни и спортивных достижениях футболиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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