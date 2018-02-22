Фигуристки Загитова и Медведева поспорят за первое для России золото

По итогам 13-го соревновательного дня Олимпиады Россия откатилась на 21-е место в медальном зачете — «Олимпийских атлетов из России» обошли венгры, неожиданно выигравшие эстафету в шорт-треке.

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Впрочем, первый же олимпийский триумф поднимет сборную в район 15-го места: благодаря четырем серебряным наградам мы обойдем многих других обладателей одного золота, кроме китайцев. Все это пока чистая теория, конечно, но...

В офисе под вывеской «Олимпийские атлеты из России» в главном медиа-центре Игр висит большой плакат с заголовком «Наш пьедестал». По мере продвижения соревнований пустого места на нем остается все меньше: там уже помещены четыре фотографии серебряных призеров и девять — бронзовых, хотя снимок Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой теперь, видимо, придется убрать.

Прореха посередине, кажется, смущает обитателей российской штаб-квартиры. Там строят оптимистичные прогнозы на пятницу, надеясь наконец-то открыть счет победам.

Все с замиранием сердца ждут произвольную программу у женщин-одиночниц, венчающую состязания по фигурному катанию.

Нехорошо делить шкуру неубитого медведя, но в успехе одной из двух воспитанниц Этери Тутберидзе действительно никто не сомневается, да простит всех канадка Кейтлин Осмонд.

Евгения Медведева и Алина Загитова в среду написали одну из самых ярких страниц этой Олимпиады, установив мировой рекорд для короткой программы с интервалом в 10 минут.

Их прокаты близки к совершенству и в то же время являют собой две противоположности. Не даром американские журналисты окрестили Алину, которой лучше удаются прыжки, «батарейкой-энерджайзером», а более степенную и уверенную в себе Евгению – «балериной-готом».

В эпоху, когда бал правят даже не девушки, а девочки, Медведева является одной из немногих выразительных фигуристок, мастерство мимики она уже вывела на качественно новый — высочайший — уровень. В последнее время старшая из двух суперзвезд примерила образ трагической героини. В произвольной программе Медведева прикинется Анны Карениной. Разрыв между россиянками – всего полтора балла. Вот только складывается впечатление, судьям сейчас по душе задорное веселье...

«Загитова обладает лучшим прыжком в сравнении с Медведевой, а нынешняя система оценок в фигурном катании поощряет именно прыжки, — американцам со стороны, конечно, виднее. –

Евгения же создает впечатление, что ей все дается крайне легко. Она катается словно балерина. Она очень артистична».

Загитова выйдет на лед в сильнейшей разминке под 22-м стартовым номером, а Медведева закроет состязания 24-й, уже зная все расклады. Страшно представить, что одна из гениальных спортсменок не станет олимпийской чемпионкой, хотя каждая из них достойна этого золота больше, чем кто бы то ни было...

Если Загитову пока не очень хорошо знают иностранцы, то Медведева безусловно самая популярная и уважаемая спортсменка среди всех россиян. В ее адрес не позволяется и намека на шутку или иронию, а распорядитель микст-зоны Ледовой арены в Канныне бережет приму изо всех сил, значительно ограничивая количество вопросов, которые можно ей задать. Если подавляющее большинство атлетов свободно разгуливают, где им вздумается, то Медведеву постоянно сопровождают.

Словом, статус у нее особенный, при этом в самой Евгении не чувствуется и намека на звездную болезнь. Она не высокомерна, чем порой грешила Юлия Липницкая, не купается в лучах собственной славы, а просто работает, стараясь не отвлекаться по пустякам.

Та же Липницкая, случалось, вспыхивала из-за непонравившегося вопроса. Медведева терпеливо объясняет по несколько раз, что с Загитовой они – не враги, а добрые подруги, пусть и занимаются у одного наставника. В силу возраста имеют общие интересы, много времени проводят вместе. Хотя на каждом старте, здесь Евгения по-настоящему заинтриговала, между ними разгорается суровая война.

Несмотря на юность, Медведева выработала четкое и громкое произношение. Она не теряется в любой ситуации. Всегда способна сформулировать мысль.

Поговаривают, Евгения — главный претендент на пронос российского флага на церемонии закрытия Олимпиады. Пока все идет к частичной «амнистии» отечественного спорта, хотя допинговая история с Крушельницким, конечно, может повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК).

Даже мужской турнир не собирал столько репортеров, как короткая программа у женщин. В пресс-центре яблоку некуда было пристроиться, а у пропускного контроля перед ареной корреспонденты буквально умоляли поделиться билетиком.

Да-да, чтобы попасть на фигурное катание, даже журналистам помимо обязательной аккредитации требуется билет — иначе на арену не пустят!

Чего уж говорить о болельщиках, готовых выложить за проход любые деньги.

По степени зрительского ажиотажа фигурное катание сравнимо только с церемониями открытия и закрытия. Характерный штрих: изначально оргкомитет ввел билетную систему для журналистов также на полуфиналах и финале хоккея. А в последний момент взял и отменил: Илья Ковальчук и близко не пользуется здесь той славой, что обрушилась на Медведеву и Загитову. Невозможно понять, как им самим-то удается сохранять спокойствие в столь накаленной атмосфере...

Женская произвольная программа начнется 23 февраля в 04:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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